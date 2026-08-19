La peculiar oferta que recibió Dennis Rodman para volver al mundo del básquet a los 65 años: “Sería un honor”

El look de Dennis Rodman, de 65 años, quien fuera de los estadios supo incursionar en la actuación (Michael Buckner/Variety/Shutterstock)

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Dennis Rodman, a sus 65 años y con más de dos décadas retirado de las canchas, recibió una oferta tan inesperada como difícil de ignorar: el Hapoel IBI Tel Aviv, equipo de la Euroliga, le propuso viajar a Israel para impartir un seminario de tres días sobre la técnica del rebote, con una remuneración de 100.000 dólares. La iniciativa, adelantada por el medio israelí Sport5, partió de Ofer Yannay, propietario del club, quien leyó hace años un artículo del exjugador en el que describía el rebote como una ciencia exacta y decidió acudir directamente a la fuente.

La propuesta no es meramente simbólica. El plan contempla que Rodman trabaje con el plantel del Hapoel durante tres jornadas, comparta con los jugadores los fundamentos que lo convirtieron en el mayor especialista en rebotes de la historia de la NBA y participe en una entrevista VIP con medios de comunicación, una cena con el equipo y actividades en la ciudad. Para facilitar su llegada, el club ofrece pasajes en clase ejecutiva y alojamiento en un hotel de lujo para él y hasta tres acompañantes.

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Yannay explicó el origen de la idea con sus propias palabras: “Todavía tenemos que conseguir más rebotes. Hace muchos años, leí tu artículo sobre cómo convertiste el rebote en una ciencia exacta. Me fascinó la forma en que describías el estudio de los ángulos de tiro, el efecto del balón, su rebote en el aro y dónde tenías que estar antes de que nadie supiera siquiera hacia dónde iba el balón. Ese artículo se me quedó grabado”. La lectura de aquel texto fue el punto de partida de una propuesta que el dirigente israelí tardó años en formalizar.

El rebote como disciplina

Lo que distinguía a Rodman del resto no era la altura —medía 2,01 metros, por debajo de muchos pivots de la época— sino su capacidad para anticipar las trayectorias del balón. Estudiaba los ángulos de tiro de cada rival, el efecto que imprimían al balón y la forma en que este rebotaba en el aro o el tablero. Esa metodología, más propia de un físico que de un deportista, le permitió liderar el ranking de rebotes de la NBA durante siete temporadas consecutivas y cerrar su carrera con una media de 13,1 rebotes por partido.

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Su palmarés respalda cada aspecto de esa reputación: cinco anillos de campeón, dos con los Detroit Pistons a finales de los años ochenta y tres con los Chicago Bulls de Michael Jordan en la primera mitad de los noventa. Fue dos veces seleccionado como el mejor defensor de la liga y en 2011 fue incorporado al Salón de la Fama del baloncesto. Nada de eso, sin embargo, opacó su condición de especialista absoluto en una faceta del juego que muchos equipos todavía subestiman.

Yannay lo resumió con una pregunta retórica: “En lugar de hablar de rebotes, ¿por qué no invitar a quien los convirtió en un arte? Sería un honor invitarlo a Tel Aviv como mi invitado personal y como invitado del Hapoel Tel Aviv”.

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Rodman, junto a Michael Jordan, en los míticos Chicago Bulls (Reuters)

Una operación con doble objetivo

La visita de Rodman tiene, además de la dimensión deportiva, un componente promocional explícito. El Hapoel busca aprovechar la proyección mundial del exjugador para ampliar su alcance en el mercado estadounidense. “El contenido multimedia filmado durante la visita estará disponible para uso de los medios, el marketing y la promoción del club”, precisó Yannay. Cualquier aparición pública de Rodman genera atención en Estados Unidos, y el club israelí pretende capitalizar ese interés.

El propietario del Hapoel Tel Aviv también incluyó en su carta una apelación al contexto del país. “Les prometo una cosa: recibirán mucho cariño aquí, de mi parte, de nuestro club y, sobre todo, de los miles de apasionados hinchas del Hapoel Tel Aviv. En los últimos años, Israel ha atravesado una guerra muy difícil. Ahora, más que nunca, es un momento ideal para venir, traer alegría, vivir experiencias, disfrutar y estar con nosotros. Sería un placer recibirlos en Tel Aviv”, escribió Yannay.

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El máximo deseo del dirigente va incluso más allá de los tres días pactados: según Sport5, Yannay estudia la posibilidad de incorporar a Rodman al cuerpo técnico del equipo de forma más permanente, para que trabaje con la plantilla en el día a día de los entrenamientos.

La pelota, por ahora, está en el tejado de Dennis Rodman.