El ministro Víctor Atallah asegura que la República Dominicana mantendrá su esquema nacional de vacunación

La República Dominicana mantendrá su esquema nacional de vacunación y no cambiará la planilla tras las modificaciones anunciadas en Estados Unidos. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

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El ministro de Salud Pública Víctor Atallah dijo que la República Dominicana mantendrá su esquema nacional de vacunación y que no cambiará la planilla, pese a las modificaciones anunciadas en Estados Unidos el 10 de agosto.

Ese día, autoridades estadounidenses informaron una reducción federal de 18 a 11 vacunas infantiles y dejaron otras como opcionales, entre ellas las de gripe, COVID-19, hepatitis A y B, rotavirus y meningitis, según el riesgo o con decisión compartida entre médicos y padres.

Atallah afirmó: “Aquí estamos manteniendo los esquemas de vacunación que tenemos. Hace poco estamos revisando toda la información por los cambios en Estados Unidos. Todo lo que es información es importante recibirla, analizarla y tomarla en cuenta, pero no nos afecta este tema”.

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En la misma línea, el viceministro de Salud Colectiva Eladio Pérez pidió “confiar en el sistema de vacunación dominicano” y sostuvo: “Cada realidad epidemiológica es diferente”. También dijo que las vacunas nacionales han mostrado una mejoría en prevención en los últimos seis años y mencionó avances en VPH y el control del sarampión en el país.

Pérez se refirió además al aumento de la leptospirosis y reportó 19 muertes registradas este año. Atribuyó la presencia de la enfermedad a contaminación por ratones en alimentos enlatados y otras superficies, y citó un foco previo en PuertoPlata por inundaciones.

Víctor Atallah afirmó que Salud Pública revisa la información sobre los cambios en Estados Unidos, pero sostuvo que esa decisión no afecta al país. REUTERS/Pierre Albouy

El viceministro aseguró que los casos bajaron y que, en la semana epidemiológica número 32, no se registró ningún caso. “De todas maneras, es una enfermedad (la leptospirosis) que si se diagnostica a tiempo se puede prevenir”, afirmó.

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Las declaraciones se dieron durante un taller sobre prenatalidad, donde Atallah sostuvo: “Ninguna mujer debe morir dando vida”. También indicó: “Solo esta semana hemos tenido cuatro talleres y este es el quinto porque queremos preservar la salud de las madres con la prevención; ninguna mujer debe morir dando vida y menos por algo que se puede prevenir”.

El Ministerio de Salud Pública ratifica que el esquema nacional de vacunación es gratuito y obligatorio

El Esquema Nacional de Vacunación de la República Dominicana es gratuito y obligatorio en la red pública para prevenir enfermedades, según el Ministerio de Salud Pública. El calendario cubre inmunizaciones desde el nacimiento hasta la adultez e incorpora componentes recientes como la vacuna nonavalente contra el VPH y formulaciones acelulares avanzadas.

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Niños y sus familias hacen fila para recibir vacunas en una jornada de vacunación al aire libre en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En adolescentes de 9 a 14 años se aplica la vacuna contra el virus del papiloma humano, con esquemas de protección ampliada. Para embarazadas, el esquema contempla Tdap, dT e Influenza, de acuerdo con la temporada y la recomendación clínica.

Al nacer, se indican BCG y Hepatitis B; a los 2 meses, Hexavalente, Rotavirus y Neumococo, con dosis de seguimiento a los 4 y 6 meses. Desde los 12 meses se aplican SRP, Varicela y refuerzos de neumococo; a los 18 meses se suman refuerzos de DPT y OPV junto con Hepatitis A, y a los 4 años corresponde el segundo refuerzo de DPT y OPV.

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En adultos, el Ministerio indicó vacunación periódica o de refuerzo contra tétanos-difteria (dT) e Influenza, además de otras dosis definidas por factores de riesgo o campañas oficiales.