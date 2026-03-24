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Facundo Arana contó cómo está su vínculo con María Susini en medio de rumores de reconciliación: “Es mi familia”

Entre versiones que indican una segunda vuelta con la madre de sus hijos, el actor habló en exclusiva con Teleshow sobre cómo continúa su relación con su expareja

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El actor se pronunció ante
El actor se pronunció ante las versiones de reconciliación ligadas a su expareja

El mundo del espectáculo argentino quedó sacudido en enero pasado cuando se conoció el final de la historia de amor entre Facundo Arana y María Susini, después de más de dos décadas juntos y tres hijos en común. Pero, como suele ocurrir en el universo de la farándula, los rumores de reconciliación no tardaron en aparecer. Todo comenzó cuando, hace dos semanas, Susini fue vista en el show de la banda del artista en un reconocido bar de Mar del Plata. Ante el revuelo mediático, Facundo decidió aclarar la situación en exclusiva con Teleshow.

Vino a verme tocar porque es una genia y nos adoramos”, contó el actor, dejando en claro que la buena onda y el cariño siguen intactos entre ellos, más allá del final de la relación amorosa. “Todo lo que tiene que ver con nuestra vida familiar, intentamos dejarlo en lo posible puertas adentro. Pero sí, nos vemos todo el tiempo”, agregó a este medio, remarcando el valor que ambos le dan al vínculo familiar y la prioridad que ocupan sus hijos en la vida cotidiana.

También el actor se sinceró ante la inquietud de si seguían compartiendo la misma casa. Con la honestidad que lo caracteriza, Arana fue directo: “No, no vivimos juntos. Pero es mi familia”. Así, el actor despejó dudas sobre una posible reconciliación formal, pero dejó la puerta abierta a la construcción de una nueva dinámica, donde el afecto y el acompañamiento mutuo parecen ser la base.

“No, no vivimos juntos. Pero
“No, no vivimos juntos. Pero es mi familia”, aseguró el actor sobre su vínculo con su expareja (Instagram)

El encuentro en el recital no fue el único indicio de acercamiento. Las imágenes, difundidas por el periodista Fede Flowers, mostraron a la modelo sentada en la platea, atenta a la performance del actor, que esa noche se lució tocando el saxo sobre el escenario. En otra postal, Susini apareció más distendida, rodeada de amigos, pero sin perder de vista lo que ocurre frente a ella. La presencia de la exesposa en el recital íntimo del actor fue suficiente para que las especulaciones comenzaran a circular a toda velocidad.

Según trascendió, una vez finalizada la presentación musical, Arana y Susini habrían compartido una cena junto a un grupo de amigos en el mismo lugar. Ese detalle terminó de alimentar las sospechas sobre una posible reconciliación, o al menos sobre la existencia de un lazo mucho más fuerte y presente de lo que hasta ahora había trascendido.

Susini fue vista en uno
Susini fue vista en uno de los shows de Arana con su banda en Mar del Plata (Instagram)

Este reencuentro público tiene un peso especial por el contexto en el que se da. Tras la separación, Susini eligió mostrarse en redes sociales desde un lugar diferente, más conectado con la introspección, la naturaleza y los animales. La modelo evitó los pronunciamientos rimbombantes y las frases hechas, y prefirió compartir imágenes y mensajes sutiles, siempre lejos del escándalo. En febrero, en pleno Día de los Enamorados, sorprendió a sus seguidores con publicaciones de fuerte carga simbólica, donde se la veía junto a un caballo blanco sobre la arena y sumaba frases que muchos interpretaron como parte de una nueva etapa personal.

Mientras tanto, Arana transitó sus propios procesos personales y familiares. El actor, que se encuentra en un gran momento laboral, eligió mantener el perfil bajo y priorizar el bienestar de sus hijos y el vínculo sano con su expareja.

Mientras los rumores siguen creciendo y las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo y especulaciones, Arana y Susini demuestran que, a veces, las segundas oportunidades no necesariamente implican volver a lo mismo, sino apostar a una nueva versión de la familia, basada en el amor y la contención. Una lección silenciosa, pero poderosa, en tiempos donde el espectáculo suele estar marcado por el ruido y el escándalo.

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