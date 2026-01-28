Facundo Arana y María Susini, separados y en medio de una delicada versión: “Ella habría dado la orden de que él no entre”

En LAM comenzó un rumor sobre la separación de Arana y Susini

La reciente separación de Facundo Arana y María Susini fue confirmada en un marco de aparente cordialidad y respeto mutuo. Tras 20 años de relación y tres hijos en común, el actor manifestó públicamente la intención de preservar la armonía y la unidad familiar, incluso en medio de la separación.

Sin embargo, la llegada a la producción de LAM de una información sensible vinculada a uno de sus hijos puso bajo la lupa esa imagen de normalidad. Según testimonios recogidos por el programa, un episodio reciente ocurrido en el ámbito privado de la familia despertó dudas sobre el verdadero estado de la convivencia y los acuerdos parentales.

Pilar Smith fue quien expuso en pantalla: “Nos llegó hoy una información a la producción, de testigos que vivieron una situación un tanto rara, vamos a decir. Fuerte, fuerte, en un hospital”. Este relato, presentado con cautela, sirvió de introducción a los detalles del incidente que, según testigos, expone tensiones hasta ahora no visibles en la pareja.

Pilar Smith relató un duro episodio que habría ocurrido entre Facundo Arana y María Susini (Jose Tetty)

El incidente tuvo lugar en los primeros días de enero durante la Copa de Verano disputada en el Hípico General Pueyrredón de Mar del Plata. La hija de Facundo Arana y María Susini, India, participaba en este concurso federal de equitación cuando sufrió una caída considerada seria por quienes estuvieron presentes. “Aparentemente, uno de estos días de este concurso, la hija de Facundo y María cae del caballo, una caída bastante fea, nos cuentan personas que estuvieron ahí”, relató la panelista.

Tras el accidente, la joven fue trasladada de urgencia a un hospital. Ni el padre ni la madre se encontraban en ese momento en el predio. Los primeros en acompañar a la menor fueron un entrenador y un jinete chileno, participantes del evento, quienes la asistieron hasta la llegada de la ambulancia y durante el traslado a la clínica.

Según el testimonio de los presentes, en ese transcurso se intentó contactar a los padres. La versión recogida por LAM indicó que María habría solicitado que Facundo Arana no acudiera al hospital, y que ella misma tampoco podía acompañar a la hija en ese momento. Smith detalló: “En ese momento nos cuentan que María habría dicho que no fuera Facundo. Que no fuera el padre al hospital, que ella tampoco, aparentemente, podía acompañarlo”.

La palabra de Facundo Arana y un pedido a los periodistas

El relato de los testigos señala que, a pesar de la negativa inicial, Facundo llegó al hospital. Sin embargo, no logró ingresar ni ver a su hija, en lo que fue descripto como un episodio confuso y doloroso. “Tenemos todos los datos del entrenador, del jinete chileno, de la Copa y los testigos que estaban allí aseguran que Facundo llegó al hospital, pero que no lo dejaron ingresar, que estaba afuera”, narró Smith.

El motivo detrás de esta decisión no fue explicitado. La información recabada por el equipo periodístico indica que María Susini habría dado la orden de que Arana no ingresara, sin que se conozcan las razones de ese pedido. “Aparentemente, María había dado la orden de que no entrara”, insistió la panelista, al remarcar la incertidumbre que rodea el hecho.

La ausencia de los padres en un momento de vulnerabilidad de la hija y la intervención de terceros para acompañarla en la atención médica generaron inquietud en el entorno y entre los propios periodistas del ciclo. Una testigo, citada en el programa, sostuvo que “Facundo no ingresó y tampoco se sabe por qué María no quiso que él ingrese. Y sí ingresó el entrenador de la hija y un chico, un amigo, este jinete chileno, que también la estaba acompañando”.

El 22 de diciembre de 2012, Facundo Arana y María Susini dieron el “sí, quiero” (Teleshow)

El tratamiento de la noticia en LAM se caracterizó por la prudencia y el énfasis en la verificación de datos. “Yo al mediodía, cuando hablé con la producción y empezamos a intercambiar información, le escribí a Facundo para que supiera de esta información sensible que nos había llegado. Nunca me respondió. Esto lo quiero decir porque un periodista lo primero que tiene que hacer es ir y chequear”.

Ángel de Brito también intentó comunicarse tanto con Arana como con Susini para ofrecerles la oportunidad de confirmar o desmentir la versión. “Yo también le escribí a él ayer y no me contestó. Y a Susini también. Queremos hablar con ellos y que nos confirmen o nos desmientan la versión que tenemos que es fuerte, la verdad”, expuso al aire en medio de especulaciones sobre el estado real de la relación entre Facundo Arana y María Susini tras su separación.