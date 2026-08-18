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Cande Ruggeri cruzó a Flor Vigna tras haberla acusado de acostarse con su novio: “No lo hice ni lo haría”

Durante su participación en La Casa de los Famosos, la bailarina aseguró que la influencer tuvo un affaire con Nicolás Occhiato, quien era su pareja hace 15 años. La respuesta no tardó en llegar

Por medio de sus historias, la modelo decidió poner fin a la versión que contó Flor Vigna en México (Video: Instagram)

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Flor Vigna lleva semanas convirtiendo su paso por La Casa de los Famosos México en una sucesión de revelaciones sobre su vida privada. Habló de su relación con Luciano Castro y del trabajo que los separó, y ahora sumó un nuevo capítulo: aseguró que Cande Ruggeri intentó seducir a Nico Occhiato durante un viaje organizado por una empresa para quinceañeras, cuando todavía eran pareja. Aunque sin nombrarlo, por la asociación de fechas las miradas apuntaron al conductor. La acusación no tardó en llegar a oídos de los involucrados, y las versiones que surgieron apuntan en direcciones opuestas.

Vigna fue precisa en su relato. “Había una chica llamada Candela Ruggeri que siempre me trataba re bien, re divina. Y mi novio fue con ella. Yo cero celosa, porque mi novio era un amor en ese momento. Y cuando vuelve me dice: ‘Escuchame, te voy a decir algo, pero no seas tan boluda de decirle. Cande me tiró onda todo el viaje y en un momento se me metió en la cama y me dijo: ¿Ya fue, no?’”, contó la bailarina en el reality mexicano.

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Ante las repercusiones que tuvieron estas palabras, la hija de Oscar decidió hablar en sus redes sociales para dar su versión. “Voy a hacer estas historias porque se están hablando muchísimas cosas, me están llamando de todos lados y le quiero poner un fin a este tema”. Y siguió: “Se están diciendo muchas mentiras que no pasaron así, así que necesito aclararlo por respeto a mi familia, a mi marido, a mi hija”.

Acerca del episodio al que hizo la expareja de Luciano Castro, dijo: “Esto pasó hace muchísimo tiempo, así que la verdad es que la quiero hacer súper corta. Yo soy una mujer con muchísimos valores. Jamás me metería en la cama de un hombre casado, con novia. Nunca lo hice ni lo voy a hacer”.

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Y cerró: “Las cosas no fueron así. Yo me fui de viaje con Manuela, con Nico y yo compartí habitación con Manuela. Así que estas cosas que están diciendo son totalmente falsas. Desmiento absolutamente todo y dejen de poner esos titulares porque me están diciendo un montón de cosas que no soy y siento que no las merezco”.

La modelo habló de la historia que contó la bailarina en La Casa de los Famosos México y negó haber intentado seducir a Nico Occhiato (Video: Ángel Responde- Bondi Live)

Un rato antes, al aire de Ángel Responde (Bondi Live) analizaron toda la situación un detalle no pasó desapercibido: Vigna nombró a Ruggeri con nombre y apellido, pero no a Occhiato. Ronnie Arias y La Barby fueron los más críticos con la decisión de Vigna de abrir ese frente. “¿No piensan que un poco está desesperada?”, preguntó Arias. “Por figurar. Porque probó todo”, agregó. La Barby coincidió y apuntó a su carrera musical: “Las canciones no le funcionan”. Ángel de Brito cerró ese tramo con ironía: “Bueno, pero ella odiaba el chisme, odiaba el conflicto, a ella le gustaba el talento”.

El conductor contactó a ambos involucrados y llevó sus respuestas al aire. La de Cande, que hoy en día está casada y tiene una hija, fue contundente y giró la historia 180 grados. “Ja, ja, ja. ¿Y qué iba a decirle en ese momento? Era su novia, pero literal, pasó todo lo que contó al revés”, le dijo al conductor. Y desarrolló su versión: “Todo el viaje estuvo atrás mío y yo no me metí en ninguna cama. Fue al revés. Yo sabía que estaba de novio y era y soy muy respetuosa con esas cosas. Nunca pasó nada con Nico”.

En La Casa de los Famosos, Flor Vignia relató una anécdota personal, el momento en que Candela Ruggeri, en un viaje, hizo avances hacia su entonces novio

La aclaración de la hija de Oscar Ruggeri instaló una nueva lectura del episodio: según ella, fue Occhiato quien se le tiró encima y luego le contó a Vigna la historia al revés. Por otro lado, la respuesta de Nicolás llegó a las 7:25 de la mañana y no despejó ninguna duda. “Buen día, Ángel. Estaba durmiendo. Anoche ya, 7:25 a.m. Ja, ja, ja. No lo puedo creer. Yo tenía 19 años y eso pasó hace 15. Ni me acuerdo lo que está contando. Ja, ja, ja. Una locura. Ja, ja, ja”, escribió, textual, el conductor, que no desmintió ni confirmó ninguna de las dos versiones.

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Cande RuggeriFlor VignaNico Occhiato

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