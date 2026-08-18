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La Federación de Fútbol presenta a Eduardo Lara como nuevo técnico de la selección sub-20 masculina de El Salvador

La Federación presentó al nuevo seleccionador juvenil en San Salvador y confirmó a José Silva como asistente, dentro de una ruta 2026 con torneos en América y Europa para elevar el nivel competitivo.

La FESFUT presentó a Eduardo Lara (a la derecha) como nuevo director técnico de la Selección Sub-20 Masculina para la temporada 2026./ (FESFUT)
La FESFUT presentó a Eduardo Lara (a la derecha) como nuevo director técnico de la Selección Sub-20 Masculina para la temporada 2026./ (FESFUT)
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La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) informó este martes el nombramiento de Eduardo Lara como nuevo director técnico de la Selección Sub-20 Masculina y detalló la planificación internacional de sus selecciones juveniles para la temporada 2026.

El anuncio, realizado en conferencia de prensa en San Salvador y encabezado por Yamil Bukele, presidente de la Federación, marca una apuesta institucional por fortalecer la proyección internacional de los futbolistas salvadoreños desde temprana edad. El plan incluye la participación en torneos oficiales y privados en América y Europa, con el objetivo de elevar el nivel competitivo de las futuras generaciones.

El nombramiento de Eduardo Lara al frente de la Sub-20 responde a la necesidad de reforzar las bases técnicas y tácticas de los seleccionados juveniles.

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Lara, entrenador con experiencia en procesos formativos internacionales, contará con el respaldo de José Silva como asistente técnico. De acuerdo con declaraciones de Bukele, publicadas en las redes oficiales de FESFUT, la entidad confía en que la llegada del nuevo cuerpo técnico impulsará el desarrollo de talento local y permitirá una transición más sólida hacia el fútbol profesional.

La planificación de competencias fue otro de los ejes centrales del anuncio. FESFUT confirmó que la ruta internacional para las selecciones menores abarca una agenda nutrida de eventos.

Entre las competencias destacadas figura el Mundial Sub-15 de la FIFA, a celebrarse en Azerbaiyán entre el 8 y el 12 de octubre de 2026, así como el Torneo UNCAF Masculino Sub-15, que tendrá lugar en El Salvador del 7 al 13 de octubre. La estrategia incluye además la participación en el Torneo UNCAF Femenino Sub-19 en Panamá y los torneos UNCAF Femenino Sub-16 y Sub-17, ambos a disputarse en territorio salvadoreño.

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Yamil Bukele anunció en San Salvador una planificación internacional de la FESFUT para las selecciones juveniles de El Salvador./ (FESFUT)
Yamil Bukele anunció en San Salvador una planificación internacional de la FESFUT para las selecciones juveniles de El Salvador./ (FESFUT)

El calendario contempla también la presencia en competencias de alto perfil fuera del continente, como el Torneo COIT L’Alcudia en España y el Torneo Maurice Revello en Francia.

La federación salvadoreña indicó que se gestionan invitaciones para torneos en Bolivia y Colombia, y se prepara un programa específico para la categoría Sub-23, cuyo cronograma será confirmado en las próximas semanas.

Yamil Bukele subrayó en varias oportunidades la importancia de exponer a los futbolistas salvadoreños a escenarios internacionales desde los 15 años. “Decidimos invertir en que nuestras selecciones, a partir de los 15 años, participen en eventos internacionales no necesariamente del ciclo FIFA. No solo en torneos de Concacaf o FIFA, sino también en eventos de gran tamaño, de gran magnitud, bastante relevantes, en donde la competencia pueda aumentar para los jugadores”, afirmó el presidente de la Federación.

Con ello, la FESFUT busca ampliar el espectro de competencia para los talentos emergentes, brindando experiencia ante rivales de diversas geografías y niveles de exigencia.

El dirigente sostuvo que las puertas de la FESFUT permanecen abiertas para todos los futbolistas del país y que la inclusión será una prioridad en cada convocatoria. “Vamos a meterle el dinero necesario para que esto pueda ser. Esta planificación que hoy mostramos es una cantidad de torneos que son privados, no son eventos de FIFA. Hay que pagar para ir a Europa, para ir a Francia”, remarcó Bukele. La Federación asume el reto financiero como parte de un compromiso institucional para el mediano y largo plazo.

La FESFUT sostuvo que el nuevo calendario internacional busca dar experiencia sostenida a los jugadores y mejorar el futuro de las selecciones nacionales./ (FESFUT)
La FESFUT sostuvo que el nuevo calendario internacional busca dar experiencia sostenida a los jugadores y mejorar el futuro de las selecciones nacionales./ (FESFUT)

La Federación también respondió a las críticas relacionadas con la falta de experiencia internacional de los jugadores salvadoreños.

Bukele explicó que el nuevo calendario busca garantizar “una participación activa y sostenida en competencias internacionales año tras año”, lo que permitirá a los futbolistas adquirir experiencia y adaptarse a diferentes exigencias deportivas y culturales.

La intención, según el directivo, es que el roce internacional se traduzca en mejores resultados para las selecciones nacionales en el futuro.

La conferencia concluyó con la ratificación de que FESFUT mantendrá un enfoque sostenido en el desarrollo juvenil y la consolidación de una estructura competitiva que permita a El Salvador competir con mayores garantías a nivel regional y mundial.

El calendario internacional, con torneos en Europa y América, representa la mayor apuesta de la Federación en los últimos años para transformar la preparación y proyección de los jóvenes futbolistas del país.

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