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La imagen que nadie mostró: la actitud de Guillermo Barros Schelotto que desató la pelea en el túnel del Amalfitani

Un registro del cierre del partido entre el Fortín y el Halcón reveló que el DT local fue el primero en moverse hacia el pasillo donde ambos técnicos terminaron a los golpes. Durante el encuentro, ambos bandos técnicos se habían insultado

Un video de cobertura periodística deportiva de ESPN muestra un incidente entre Julio Vaccari y Guillermo Barros Schelotto post empate entre Vélez y Defensa y Justicia por el Torneo Clausura
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Una toma del final del partido entre Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia captó algo que las transmisiones principales no mostraron: fue Guillermo Barros Schelotto quien, al pitazo final del árbitro Nicolás Ramírez, salió disparado del banco local en dirección al túnel del estadio José Amalfitani para ir a buscar a Julio Vaccari. El entrenador del Fortín lo tomó del cuello y la discusión derivó en golpes de puño entre ambos técnicos, con jugadores de los dos equipos corriendo para separarlos.

El registro, difundido por ESPN, muestra con claridad la secuencia que las cámaras de la transmisión oficial no pudieron seguir. “Ese es Guillermo, mirá”, se escucha en el audio captado por quienes observaban la escena. “Y ahí va Gustavo atrás, porque lo ve corriendo a Guillermo”, agrega otra voz, en referencia a Gastón Machín, ayudante de campo de Defensa, que también se lanzó hacia el túnel al ver la situación.

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Lo que el video también revela es que el primer cruce de Vaccari al ingresar al pasillo no fue con Barros Schelotto, sino con otro integrante del cuerpo técnico local. “Vos armás quilombo. Conmigo no te hagas el vivo”, se lo escucha decir al DT visitante, señalando a alguien del staff del Fortín, en lo que habría sido una continuación del cruce verbal que ya había estallado entre los bancos técnicos durante el segundo tiempo.

Ese antecedente es clave para entender la escalada. En la etapa complementaria, Vaccari ya había vociferado de cara al banco local: “Es un maleducado, me dijo que cierre el or... A mí no me faltés el respeto”, con el índice derecho en alto. El cruce quedó latente durante los minutos finales del encuentro y explotó en cuanto el partido terminó.

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El partido había cerrado con empate 1-1. Manuel Lanzini abrió el marcador a los cuatro minutos —el gol más rápido del Torneo Clausura 2026—, y Leandro Fernández igualó a falta de diez minutos del final con un remate que se le escurrió al arquero Tomás Marchiori. El resultado dejó a Vélez segundo en la Zona A con 11 puntos, a uno del líder Instituto de Córdoba; Defensa alcanzó los ocho y quedó en zona de clasificación a los playoffs.

Tras el escándalo, los dos técnicos se presentaron en conferencia de prensa con el mismo libreto. “No sé qué pasó, no pasó nada, yo no me enteré de nada”, gambeteó Vaccari ante las primeras preguntas. Ante la insistencia, añadió: “Absolutamente nada importante. Nada que contar. Un partido de fútbol, se terminó. Nos juntamos y se terminó”.

Barros Schelotto acompañó ese discurso, aunque con una admisión más explícita sobre su propio comportamiento: “Hubo discusiones, empujones, la verdad es que uno está grande y no debiera prestarse a esa situación”. El DT del Fortín reconoció que los nervios y la ansiedad del partido influyen, pero insistió en que el episodio no tuvo mayor trascendencia.

Lanzini y Thiago Silvero, dos de los jugadores que corrieron hacia el túnel, dijeron no haber visto nada desde el campo. “Estoy igual de sorprendido, no vi nada, no sé lo que pasó. Son situaciones de un partido un poco picado”, afirmó el volante de Vélez.

Ahora será el informe del árbitro Ramírez el que determine si el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) abre un expediente y aplica sanciones a los técnicos involucrados.

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