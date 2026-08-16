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Nicaragua: Rosario Murillo anuncia otro monumento metálico de Fidel Castro en la Loma de Tiscapa

La estructura será colocada desde la próxima semana en un punto histórico y visible de Managua, junto a la silueta de Augusto C. Sandino, según explicó la funcionaria en su intervención pública

Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua.
Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)
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La codictadora Rosario Murillo anunció la instalación de otro monumento metálico de Fidel Castro en la Loma de Tiscapa, en Managua, donde ya se levanta la silueta de Augusto C. Sandino, y presentó la obra como un vínculo entre el sandinismo y la revolución cubana después de la polémica que desató la figura inaugurada en la Avenida de Bolívar a Chávez.

La nueva estructura, según el texto fuente, estará colocada desde la próxima semana en uno de los puntos históricos y visuales más conocidos de la capital nicaragüense. El anuncio amplía la presencia de monumentos dedicados al fallecido gobernante cubano apenas después de las críticas, memes y burlas que provocó en redes sociales la primera representación metálica.

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Murillo volvió a felicitar al presidente ejecutivo de ENATREL, Salvador Mansell, y a los trabajadores de la empresa estatal por la fabricación de estas estructuras. La participación de esa empresa tampoco es nueva: el texto la vincula históricamente con la construcción e instalación de los llamados Árboles de la Vida en Managua.

La nueva figura de Fidel Castro será instalada junto a la silueta de Sandino

La funcionaria adelantó que el monumento ya está en proceso de instalación en la Loma de Tiscapa. En ese lugar se encuentra desde hace décadas la gran silueta de Augusto C. Sandino, uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad.

Rosario Murillo anunció la instalación de otro monumento metálico de Fidel Castro en la Loma de Tiscapa, en Managua. (Imagen de cortesía)
Rosario Murillo anunció la instalación de otro monumento metálico de Fidel Castro en la Loma de Tiscapa, en Managua. (Imagen de cortesía)

Murillo describió la obra con una larga alusión política e ideológica. “El monumento que se está instalando ya en la Loma de Tiscapa, del Comandante Fidel y el General de Hombres y Mujeres Libres presagia, como decíamos, todas las auroras venideras, marca los tiempos para las nuevas victorias, ese monumento que estará a partir de la próxima semana en la Loma de Tiscapa, uniendo la Revolución Popular Sandinista, el pueblo de Sandino, con Sandino y Fidel, con el glorioso pueblo cubano en el extraordinario vigor de tanta gloria, de todas las luchas y de toda la fuerza que el Comandante Fidel supo imprimir a todas las batallas en todas partes del mundo”, expresó.

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La pieza anunciada llega después de que el régimen inaugurara otra gigantesca estructura metálica de Castro en la Avenida de Bolívar a Chávez. Esa obra fue presentada por Murillo como parte de los homenajes por el centenario del nacimiento del líder cubano.

Murillo exaltó un mensaje de apoyo y antes había atacado a quienes criticaron la primera obra

Durante su intervención, Murillo leyó un mensaje que, según explicó, le envió un cubano que habría sido delegado de Fidel Castro en años de lucha y que ahora vive en Nicaragua con su familia. “Hoy quiero compartir un mensaje que me ha conmovido mucho, que nos ha hecho llegar un compañero que fue precisamente delegado por Fidel en tiempos de lucha y en todos los tiempos. El compañero vive aquí con nosotros en Nicaragua, Nicaragua suya, tiene su familia aquí”, dijo.

La nueva figura de Fidel Castro será colocada junto a la silueta de Augusto C. Sandino en uno de los puntos históricos de Managua. REUTERS/Oswaldo Rivas/File Photo
La nueva figura de Fidel Castro será colocada junto a la silueta de Augusto C. Sandino en uno de los puntos históricos de Managua. REUTERS/Oswaldo Rivas/File Photo

En el texto que leyó, ese hombre elogió de manera directa a Daniel Ortega y a Murillo. “Ustedes queridos compañeros, no solo hicieron un homenaje, ustedes ratificaron un compromiso de los optimistas, el monumento para todo un pueblo que solo los valientes, comprometidos como Daniel, Rosario siguen derribando imposibles”.

El respaldo que Murillo destacó en esta ocasión contrastó con su respuesta a los nicaragüenses que cuestionaron la primera estructura dedicada a Castro. Durante dos días consecutivos, lanzó descalificaciones contra críticos y exiliados y los llamó “vándalos”, “traidores”, “cobardes”, “jaurías” y “engendros”.

También utilizó la palabra “dictadura” para referirse al sector opositor, al afirmar: “La dictadura de ese terrorismo vende patria no volverá jamás, lo saben, sépanlo bien”. Ahora, en cambio, usó el mensaje del ciudadano cubano residente en Nicaragua para subrayar que ella y Ortega son vistos como “valientes” por impulsar estos homenajes.

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