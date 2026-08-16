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República Dominicana reportó 585 suicidios durante el año 2025

Un informe estadístico de la Oficina Nacional de Estadística revela que 83.08% corresponden a hombres, mientras que un 16.92 en mujeres

Ilustración de figura humana estilizada sentada con cabeza gacha en una superficie, proyectando una sombra negra larga. Fondo beige pálido.
Una figura humana estilizada, sentada con la cabeza gacha en una superficie, proyecta una sombra alargada que indica un estado de introspección y soledad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En República Dominicana, el registro oficial de suicidios en 2025 alcanzó 585 casos, de acuerdo con el Anuario de Estadísticas de Muertes Accidentales y Violentas publicado recientemente por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Esta cifra se basa en el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (CADSECI).

Según el documento, el 83% de los suicidios correspondió a hombres (486 casos), mientras que las mujeres representaron un 17% (99 casos). Los métodos utilizados presentan diferencias marcadas: el ahorcamiento o asfixia respiratoria se ubicó como el principal método, con 355 casos, equivalente al 60.68% del total. Le siguieron el uso de sustancias tóxicas o veneno con 118 casos (20.17%).

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Además, la evolución mensual de estos hechos. El mayor número de suicidios se registró en julio y mayo, con 64 y 63 casos respectivamente. Enero contabilizó 41, febrero 32, marzo 56, abril 52, junio 40, agosto 60, septiembre 39, octubre 48, noviembre 47 y diciembre 43.

Infografía sobre suicidios en República Dominicana para 2025, con mapa, datos numéricos, íconos de personas, soga, veneno y gráficos mensuales.
Cifras oficiales de la ONE para 2025 señalan 585 suicidios en República Dominicana, con predominio masculino, ahorcamiento como método principal y variaciones mensuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Datos sobre los suicidios en República Dominicana

El análisis por grupo etario revela que los suicidios afectaron principalmente a adultos de mediana edad y adultos mayores. Entre los grupos más representados se encuentran las personas de 25 a 49 años (49.57%) y adultos mayores de 65 años (16.92%).

En cuanto a la nacionalidad, el 92.65% de los suicidas eran dominicanos (542 casos). También se reportaron casos de nacionales de Haití (30), Canadá (2), Colombia (2), Estados Unidos (2), y un caso para cada uno de los siguientes países: China, Francia, Alemania, México, Rusia, España y Venezuela.

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Respecto a la distribución territorial, la Región Ozama, que incluye el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, acumuló 162 suicidios (131 hombres y 31 mujeres). En detalle, el Distrito Nacional reportó 47 casos y la provincia Santo Domingo 115. Otras regiones con cifras elevadas fueron Cibao Norte (111), Yuma (50) y Higuamo (47).

Entre 2007 y 2025, se reportó un promedio anual de 593 suicidios, lo que evidencia una carga constante de mortalidad atribuida a este motivo. En 2025, se registraron 585 suicidios, lo que implica una reducción del 10.14% en comparación con el año previo.

Persona con piel morena, sudadera gris con capucha, jeans azules, sentada en una cama con las rodillas recogidas, el rostro oculto. Fondo blanco y oscuro.
Una persona de piel morena se sienta en una cama con capucha y el rostro oculto, con las rodillas recogidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desglose según el día de la semana muestra que cerca del 62.39% de los suicidios se concentraron entre el sábado y el martes. Los casos registrados de miércoles a viernes constituyeron el 37.61%. Durante el año, el promedio fue de 1.60 suicidios diarios, lo que refleja la frecuencia constante de estos hechos en el país.

Monitoreo anual de los suicidios

Los años con mayor cantidad de suicidios fueron 2021 (670 casos), 2023 (669), 2018 (648), 2012 (638) y 2011 (637). Las cifras muestran que, aunque existen variaciones de un año a otro, la tendencia resulta relativamente estable. Esto resalta la necesidad de reforzar las estrategias de salud mental, mejorar la identificación temprana de conductas de riesgo y ampliar la disponibilidad de servicios de apoyo psicosocial.

En la República Dominicana, la información sobre suicidios se convierte en un insumo fundamental para instituciones públicas, organismos internacionales y la sociedad civil. La ONE reitera que estos datos oficiales están disponibles para su consulta en el portal institucional con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones basadas en evidencia y al conocimiento de la realidad nacional.

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