De “Si querés llorar, llorá” a “Soy el Obelisco con tetas”: 40 frases icónicas de La One

Las frases célebres de Moria Casán

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Pensamos en frases de un famoso instaladas en ese colectivo de mil cabezas y ninguna que habitualmente llamamos “la gente”, y seguramente el primer ejemplo lleva la firma de Diego Armando Maradona: “Me cortaron las piernas”, “Se le escapó la tortuga”, “La pelota no se mancha”. Apenas tres ejemplos entre muchos, muchísimos.

Sí ese trono es indiscutible, buscando en el mundo de la farándula, pocos artistas populares han acuñado tantas frases de esas que se ensamblan en la vida cotidiana casi hasta volverse anónimas. Decimos (o escuchamos) “Si querés llorar, llorá”, “Soy el Obelisco con tetas” o “¡El decorado se calla!” y pensamos en ella, en la One.

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Dos puntos: Moria Casán.

Tema sexo: Moria siempre le sacó el manto tabú. Un ejemplo: “Soy un hombre homosexual encerrado en el cuerpo de una mujer”. Otor: "Mis neuronas tienen clítoris”, entre tantas

La trayectoria de Moria Casán en el espectáculo argentino está marcada por su capacidad para convertir cada aparición pública en una declaración. Su repertorio de frases, muchas de ellas ya integradas al lenguaje popular, ofrece un retrato de una figura que desafía convenciones y se posiciona como referente indiscutido del entretenimiento televisivo nacional. Su estilo directo, su audacia y su habilidad para sintetizar situaciones en sentencias contundentes conforman un fenómeno cultural que trasciende la pantalla.

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Moria Casán ha construido parte de su identidad pública a partir de expresiones que abordan la sexualidad sin ambigüedades y con una perspectiva personal. Declaraciones como “Soy un hombre homosexual encerrado en el cuerpo de una mujer” se han convertido en referencias ineludibles de su discurso, mientras que frases como “Mis neuronas tienen clítoris” y “Cuando tengo un orgasmo, lloro” consolidan su lugar como voz disruptiva dentro del medio.

En la misma línea, la artista recomienda el “tratamiento chongo-shock” y describe su longevidad junto a su pareja con “somos la longevidad al palo”, evidenciando un manejo del humor y la ironía que caracteriza su trayectoria.

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La impronta de Casán también se refleja en su rol como jurado de programas televisivos, donde sus intervenciones han definido momentos clave de la televisión argentina.

Entre los episodios más recordados se encuentran expresiones como “Terminó el debate, señor Tinelli, no resiste mi análisis tanta pelotudez”, y “No lo sacás ni con la orden de un juez de acá”, todas pronunciadas en el contexto de discusiones en el programa Bailando por un sueño. Estas frases, muchas veces dirigidas a colegas o participantes, consolidan un estilo que combina frontalidad, ironía y sentido del espectáculo.

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Su influencia se extiende más allá de la televisión, consolidando un legado de frases que funcionan como espejo de la sociedad del espectáculo y de la transformación de los códigos mediáticos en el país

La figura pública de Moria Casán se apoya tanto en la construcción de una autoimagen potente como en la capacidad para responder a situaciones conflictivas con ingenio. Frases como “Por más que me caiga en una cloaca, me levanto y huelo a rosas, mi amor”, “Comen mortadela y eructan caviar” y “Estoy reseteada contra la huevada” ilustran su habilidad para transformar la crítica en autodefinición. Además, su célebre “Si querés llorar, llorá”, pronunciada en su talk show Amor y Moria, trascendió el formato y se instaló como una de las sentencias más emblemáticas del medio local.

Las intervenciones de Casán en discusiones televisivas suelen sumar frases de alto impacto, muchas de las cuales contienen dosis de humor y desparpajo. Entre ellas aparecen “Sos de cuarta, patético, siniestro, obsecuente, felpudo”, “¿What pass, Papi?”, “Si yo soy cotillón, vos sos papel picado” y “Acercate negra, ¿cómo nos vamos a pelear? Por favor, somos mujeres del espectáculo”. Las confrontaciones con otras figuras del ambiente, como Andrea Ghidone o Silvina Escudero, dieron pie a respuestas que no tardaron en volverse virales y sumar nuevas expresiones al repertorio popular.

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Moria encabeza listados de íconos sexuales de la televisión argentina, en parte por su discurso abierto y sin censura sobre temas íntimos y por la ambigüedad que muestra en sus autodefiniciones. Su influencia se extiende más allá de la televisión, consolidando un legado de frases que funcionan como espejo de la sociedad del espectáculo y de la transformación de los códigos mediáticos en el país.

Aquí, una selección de la “lengua karateca” de Moria para tener siempre a mano... y usar según la ocasión:

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Frases sobre sexualidad y autoimagen

“El Pato y yo somos la longevidad al palo”, se ríe Moria de su edad y la de su pareja, Fernando Galmarini: ella flamantes (y orgullosos) 80, él 84

“Soy el Obelisco con tetas”

“Soy un hombre homosexual encerrado en el cuerpo de una mujer”

“Tengo una lengua karateca”

“Mis neuronas tienen clítoris”

“Cuando tengo un orgasmo, lloro”

“Fui al calor de Europa a descongelar óvulos”

“El Pato (Galmarini) y yo somos la longevidad al palo”

“A la vida no la vivo, me la c...”

“Soy el Vengador, el Conde de Montecristo con tetas”

“Les recomiendo el tratamiento chongo-shock ”

“Se cuelgan de mis tetas”

Frases célebres en televisión

En su rol como jurado del "Bailando..." de Marcelo Tinelli, la "lengua karateca" de Moria ñucía más afilada que nunca

“Si querés llorar, llorá”

“ What pass , Papi?”

“Soy una ajedrecista de la dialéctica”

“¡El decorado se calla!”

“No sólo tengo taco gastado en el escenario, sino que también en la calle, la vereda y el cordón”

“Comen mortadela y eructan caviar”

“Siempre somos los mismos, el resto es casting”

“Estas chicas tienen el síndrome de Cenicienta: viven en un mundo prestado”

“Le gusta más la cámara que comer con los dedos”

“Sos un helado de pollo, ¡no existís!”

“Grasa como sushi de bagre”

“Sos de cuarta, patético, siniestro, obsecuente y felpudo”

“Estoy reseteada contra la huevada”

“¡Si yo soy cotillón, vos sos papel picado!”

“Metete otro acting porque no te lo creo”

“Doñas berretas de peluquería de barrio, me hice una hamburguesa del aceite que caía”

“No era jamón, era japaleta, todo berreta”

“Por más que me caiga en una cloaca, me levanto y huelo a rosas, mi amor”

Frases en polémicas y discusiones televisivas

Una de las claves de su estilo -afirma Moria- es la capacidad "de reirme de mí misma"

“Acercate negra, ¿cómo nos vamos a pelear? Por favor, somos mujeres del espectáculo”

“Sos más amarga que una araña, y la que empezaste todas las peleas siempre fuiste vos”

“Cómo puedo hablar de gente que en realidad está en un ataúd. ¡No sé quiénes son!”

“Todas estas tienen tafal de gaver ”

“Yo no le creo nada a este turco. Mi amor, no lo sacás ni con la orden de un juez de acá”

“Terminó el debate señor Tinelli, no resiste mi análisis tanta pelotudez”

“Soy una señal de ajuste lisérgica”

“Cómo vas a comer harina después de una función, sos una vaca”

“No me jodan, porque yo los conozco a todos y soy buena gente, no soy mentirosa, siempre dije la verdad. Entonces yo no voy a soportar que vengan a darme consejos a mí. ¿Quiénes son? ¡¿Quiénes son?! ¡No hablen de mí!”

“Siempre somos los mismos, el resto es casting”

“Estoy reseteada contra la huevada”