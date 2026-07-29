La Joaqui confirmó su separación de Luck Ra: “Nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar”

La Joaqui confirmó con un comunicado en redes sociales su separación de Luck Ra (Instagram)

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La Joaqui y Luck Ra formaron una de las parejas más seguidas del ambiente musical argentino desde que blanquearon su relación en 2024. Ella, referente del RKT; él, una de las voces más convocantes del cuarteto cordobés. Durante más de un año compartieron shows, viajes y una exposición pública constante en redes sociales, donde su vínculo quedó registrado en fotos y videos que sus seguidores siguieron de cerca, sin embargo, la relación llegó a su fin de manera sorpresiva.

La relación entre la cantante de RKT y el referente del cuarteto cordobés había comenzado en 2024 y se desarrolló con alta exposición pública. Días atrás, las redes sociales empezaron a encender señales de alerta: Facundo había dejado de darle “me gusta” y de comentar los posteos de Joaqui. Para quienes seguían de cerca a la pareja, ese silencio digital fue suficiente para instalar el rumor de una separación.

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Tras días sin respuesta oficial, La Joaqui tomó la palabra. Publicó un comunicado en sus redes sociales que arrancó con una aclaración directa: “Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin”.

El comunicado que publicó Joaqui para confirmar su separación de Luck Ra

El texto buscó desde el primer párrafo despejar las versiones que habían comenzado a circular. “Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares. Facu siempre amo a mis hijas y ellas a él”, escribió la cantante de “Butakera”.

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Acerca de las razones detrás de esta decisión de ponerle un punto final a al relación, explicó: “Sino más bien deseos de un futuro y etapas distintas, por todo lo compartido durante este tiempo nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar. Nos llevamos los mejores recuerdos y aprendizajes que nos dejó esta etapa”

“Agradecemos profundamente el apoyo y el cariño que siempre nos brindaron. Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales y profesionales”, pidió la joven, que se encuentra de vacaciones junto a sus dos hijas, Shaina y Eva, en Costa Rica. Y siguió: “También pedir comprensión de los medios, los respetamos y les agradecemos siempre su difusión, que nos apoyó siempre a crecer, pero está siendo un duelo difícil para ambos y queremos pedirles piedad mediática para poder transitarlo con el menos dolor posible. Gracias por acompañarnos siempre”.

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El posteo del cantante de “La Morocha” llegó minutos después y fue el mismo mensaje que compartió su ahora expareja, enviando una última muestra de unión. Ambos también tomaron otra decisión en paralelo: eliminaron de sus respectivos perfiles las fotos que habían compartido juntos y se dejaron de seguir. Las imágenes de la pareja desaparecieron de los feeds de los dos artistas, un gesto que, en el lenguaje de las redes sociales, habló por sí solo antes de que cualquier palabra lo hiciera.

Pepe Ochoa contó los cantantes estarían atravesando una crisis en su relación (Video: LAM-América TV)

Estos rumores de separación, ahora confirmados, no solo estuvieron en redes sociales, sino que Pepe Ochoa, el viernes por la noche, habló del tema en LAM (América TV). Según precisó, la separación llevaba entre un mes y mes y medio, y anticipó que podían surgir desmentidas: “Tal vez salgan a negarlo, pero no están bien”.

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El panelista también reveló la asimetría emocional que atravesaba a la pareja en ese momento. Según detalló, fue él quien tomó la decisión: “Él quiere otra cosa para su vida”. Ella, en cambio, transitaba el proceso desde otro lugar: “Ella está muy enamorada y no lo puede entender”.

Ante esa situación, ambos habrían acordado una estrategia de silencio público. Según Ochoa, “tomaron la decisión de guardarse mediáticamente en este momento para que ella pueda estar un poco más fuerte” antes de hacer cualquier anuncio formal.

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