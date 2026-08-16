Escándalo por la brutal agresión que sufrieron los jugadores de un plantel del fútbol argentino tras perder un partido

Uno de los jugadores de Patronato que fue agredido (@GabyObelar1)

Guardar

Patronato atraviesa un delicado presente en la Primera Nacional: acumula 11 partidos sin ganar, marcha penúltimo en la Zona B y hoy ocupa un puesto de descenso al Federal A. Luego de la última derrota por 3-0 contra Colón de Santa Fe en condición de visitante, los futbolistas recibieron una agresión durante el regreso del plantel en Paraná por parte de un grupo de personas.

Según informaron medios locales, el ataque ocurrió durante la noche del sábado en las inmediaciones del estadio Presbítero Bartolomé Grella, después del regreso del plantel desde Santa Fe. Un grupo de hinchas increpó a varios jugadores por el bajo rendimiento y luego agredió a algunos de ellos cuando habían vuelto a retirar sus pertenencias antes de regresar a sus casas. Entre los futbolistas lesionados están el arquero y capitán Alan Sosa y el defensor Facundo Díaz, quienes fueron los más afectados en medio del episodio de violencia.

PUBLICIDAD

Díaz recibió un golpe en la cabeza que le provocó un corte. En las imágenes que circularon después se lo observa con una venda y manchas de sangre en la ropa. Sosa, por su parte, presentó hematomas en el rostro. Las fotografías de ambos jugadores fueron difundidas por el periodista deportivo Gabriel Obelard y comenzaron a circular rápidamente en redes. Los dos futbolistas sufrieron cortes y golpes fuertes en la cara, por lo que fueron trasladados a un nosocomio para ser atendidos.

La agresión que sufrieron los jugadores de Patronato (@GabyObelar1)

La Policía de Entre Ríos tomó intervención y también participó personal de Investigaciones. De acuerdo con la información del medio El Litoral, una de las medidas bajo análisis es revisar las cámaras de seguridad ubicadas en la zona del estadio y sus alrededores. Hasta el momento no trascendió la identidad de los agresores y las autoridades del club no se pronunciaron sobre lo ocurrido.

PUBLICIDAD

La secuencia violenta se produjo después del partido disputado en el estadio Brigadier General Estanislao López, donde Colón ganó con goles de Agustín Toledo, Ignacio Lago y Matías Muñoz. El encuentro correspondió a la fecha 25 del Grupo B de la Primera Nacional.

Con esta nueva caída, el equipo suma 24 puntos en el 17° lugar y quedó apenas cuatro por encima de Güemes de Santiago del Estero, que tiene 20 en el último lugar. En esa pelea por evitar el descenso también aparecen Chacarita, con 26, y San Martín de San Juan, con 28. En este panorama, la última victoria del equipo fue el 11 de abril, cuando se impuso 1-0 a Almagro. Desde entonces no volvió a sumar de a tres y quedó en la penúltima posición de la Zona B.

PUBLICIDAD

El plantel fue agredido en su llegada en Paraná desde Santa Fe (@GabyObelar1)

La mala racha de Patronato incluye cuatro derrotas y siete empates. En esa serie figuran las igualdades ante Tristán Suárez, Agropecuario, Atlético de Rafaela, Midland, Gimnasia y Tiro de Salta, Quilmes y Colegiales, además de las caídas frente a Güemes, San Martín de Tucumán, Midland y Colón.

Cabe recordar que Patronato se consagró campeón de la Copa Argentina 2022 tras vencer 1-0 en la final a Talleres de Córdoba. Pese al título, el elenco de Paraná no pudo evitar su descenso de Primera División, donde jugaba desde el 2016. Más allá de perder la categoría, el Patrón disputó en 2023 por primera vez en su historia la Copa Libertadores: su histórica participación terminó en la fase de grupos con triunfos sobre Melgar y Atlético Nacional. Al finalizar tercero, cayó a la Copa Sudamericana, donde quedó eliminado contra Botafogo de Brasil.

PUBLICIDAD