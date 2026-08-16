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El partido Firmes se formalizó en Guatemala tras la transformación de Revolución, con el regreso del expresidente Alfonso Portillo regresó a la política

La asamblea nacional del 15 de agosto aprobó el cambio de nombre, emblemas y conducción, un paso que habilita a la nueva agrupación a participar en los comicios generales de 2027

Una multitud asiste a un evento con un orador en el podio frente a una gran pantalla roja que muestra el texto "Asamblea Nacional"
El partido Firmes formalizó su nacimiento en Guatemala con una asamblea nacional que reemplazó el nombre, los símbolos y la dirigencia de Revolución. (Noti Imperial)
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El partido Firmes quedó formalmente constituido este sábado 15 de agosto en Guatemala tras la Asamblea Nacional en la que la agrupación Revolución cambió de nombre, símbolos y dirigencia, un movimiento con el que el entorno del diputado Nery Ramos se prepara para competir por la presidencia en las elecciones de 2027 y que marcó, además, el retorno del expresidente Alfonso Portillo a la política partidaria activa.

La nueva organización surgió a partir de una estructura ya inscrita ante el sistema electoral: Revolución tenía 31.393 afiliados, de acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral. El mecanismo replicó una fórmula ya vista en la política reciente del país, cuando otros proyectos recurrieron a partidos existentes para redefinirlos desde adentro y convertirlos en nuevas plataformas electorales.

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Portillo quedó inscrito como vocal II del Comité Ejecutivo Nacional y asumió también el papel de secretario de Formación Política. Durante la asamblea anunció la creación del Instituto de Formación Política de Firmes, que, según dijo, estará abierto tanto a militantes como a ciudadanos interesados en prepararse para el servicio público.

El exmandatario, que gobernó Guatemala entre 2000 y 2004, había mantenido influencia en varias agrupaciones desde su regreso al país en 2015, pero no ocupaba un lugar formal de este tipo en una nueva estructura partidaria. Su presencia fue uno de los ejes del acto y reforzó el peso político del lanzamiento.

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Un hombre y una mujer sentados, el hombre de traje y el pulgar arriba, la mujer con vestido y blazer. Sillas rojas con letreros "RESERVADO". Un logo FIRMES en camisa
El partido Firmes formalizó su nacimiento en Guatemala con una asamblea nacional que reemplazó el nombre, los símbolos y la dirigencia de Revolución. ( Noticiero Regional)

Portillo volvió con un cargo directivo y un discurso de formación política

Portillo fue condenado en Estados Unidos por conspiración para cometer lavado de dinero. Se declaró culpable en 2014 después de haber aceptado sobornos provenientes de Taiwán, cumplió una pena de 70 meses de prisión y volvió a Guatemala al año siguiente.

Desde entonces, tuvo incidencia en partidos como Elefante, Nosotros y Viva, aunque las autoridades electorales le negaron en distintas ocasiones la posibilidad de postularse a cargos de elección popular. Su incorporación a Firmes, esta vez como dirigente, lo devuelve al centro de una organización con aspiraciones presidenciales.

Ante los delegados reunidos en la asamblea, transmitida por Firmes TV el exgobernante dijo: “Aquí está un proyecto distinto. Aquí está un proyecto que va a hablar con la verdad. Aquí está un proyecto que está pensando en el pueblo y no en los negocios”.

Más adelante combinó referencias al poeta inglés John Donne y al filósofo coreano Byung-Chul Han con una lectura de la situación social y política del país. “La nada no construye escuelas, la nada no construye hospitales, la nada no construye ciudadanía”, afirmó, al llamar también a los demás partidos a respetar al electorado guatemalteco.

Hombre con saco y pantalón de jean en un escenario sostiene un micrófono. Se observa público, camarógrafos y luces decorativas en tonos rojos y blancos
El partido Firmes formalizó su nacimiento en Guatemala con una asamblea nacional que reemplazó el nombre, los símbolos y la dirigencia de Revolución. (Poder de la Palabra)

Nery Ramos reunió a diputados desplazados de otros bloques

La figura alrededor de la cual se articuló el nuevo partido fue Nery Ramos, actual primer vicepresidente del Organismo Legislativo y uno de los nombres que se mencionan dentro de la agrupación como eventual presidenciable. Su trayectoria pública estuvo vinculada sobre todo al ámbito de la seguridad: fue director general de la Policía Nacional Civil y presidió el Congreso durante los dos primeros años de la Décima Legislatura.

Firmes quedó integrado en buena medida por diputados apartados de las fuerzas con las que llegaron al Congreso en 2024. Allí aparecen Evelyn Morataya y Gustavo Cruz, electos por Visión con Valores; Jairo Orellana y Nery Rodas, procedentes de Cabal; Karina Paz, que integró Voluntad, Oportunidad y Solidaridad; y Karla Arreaga, Darwin Lucas y Vasny Maldonado, provenientes de la Unidad Nacional de la Esperanza.

Un hombre con barba tomando una selfi con cinco personas sonrientes, con más asistentes de fondo sentados en un salón de convención con luces colgantes
El partido Firmes se formalizó en Guatemala tras la transformación de Revolución, con el regreso del expresidente Alfonso Portillo regresó a la política (Revista Coyuntura Suchitepéquez)

El CEN quedó encabezado por Elmer Joel Ramos y Ramos, hermano del diputado, como secretario general. Morataya asumió como secretaria general adjunta II y Mirza Judith Arreaga Meza, alcaldesa de Aguatán, fue designada secretaria general adjunta III; entre los vocales también figuran los exdiputados José Alejandro De León Maldonado y Óscar Arturo Argueta Mayén.

La asamblea eligió además al tribunal de honor del partido. El símbolo adoptado por la nueva organización es un caballo, presentado en sus materiales de comunicación como una imagen de fuerza, libertad y perseverancia.

El lanzamiento incluyó mensajes de lealtad política y un llamado a no rendirse

Morataya, exesposa de Portillo y diputada llegada al Congreso con su respaldo político, presentó personalmente al exmandatario y vinculó la historia compartida entre ambos con el nuevo proyecto. “Hemos estado en los buenos momentos y en los malos también, como debe ser”, dijo, antes de sostener: “Sí se puede transformar nuestras instituciones públicas”.

Ramos abrió su intervención con una plegaria por el diputado Nachito Quijada, fallecido ese mismo día. Luego agradeció la presencia de los asistentes, recordó encuentros previos con ellos en distintos territorios del país y los definió como ciudadanos comunes: “No somos clase aparte... somos ciudadanos comunes que tenemos dignidad”.

También presentó el nacimiento del partido como una expresión de principios, valores y determinación colectiva. Agradeció las palabras de Portillo y afirmó: “Nunca defraudar a la familia, a los amigos y al pueblo de Guatemala”.

En la parte final de su mensaje planteó la coherencia entre palabras y acciones como condición para integrarse al proyecto político. Cerró con una consigna de confrontación electoral y resistencia: “No estamos dispuestos a rendirnos... hemos salido a pelear por lo que creemos”.

Las elecciones generales de Guatemala están previstas para junio 2027.

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