Día del Niño 2026: cuándo se celebra en Argentina y cuál es su origen

El Día del Niño 2026 se celebrará en Argentina el domingo 16 de agosto (Freepik)

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Miles de chicos en Argentina aguardan con entusiasmo la llegada del Día del Niño 2026. Regalos, juegos y reuniones familiares se repiten en cada rincón del país durante este mes, marcado en el calendario como sinónimo de alegría y celebración infantil.

Este año, la fecha adquiere una particularidad: la coincidencia con el feriado nacional del lunes por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín transformará el festejo en un fin de semana largo, ideal para compartir en familia.

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Cuándo se celebra el Día del Niño

El Día del Niño en Argentina se llevará a cabo el domingo 16 de agosto de 2026. La confirmación de la fecha proviene de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), la entidad que históricamente define el calendario de la celebración en el país. Tradicionalmente, la fecha se ubicaba en el segundo domingo de agosto, pero a partir del decreto 562/2025, el festejo pasó oficialmente al tercer domingo del mes.

Este cambio no solo responde a una cuestión organizativa, sino que en 2026 coincide con el feriado nacional del lunes 17 de agosto, día en que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. De este modo, el Día del Niño formará parte de un fin de semana largo de tres días, ampliando las posibilidades para que las familias puedan organizar salidas, actividades recreativas y encuentros que giran en torno a la infancia.

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El decreto 562/2025 estableció que el Día del Niño se festeja el tercer domingo de agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)

En años recientes, la denominación de la jornada también fue objeto de debate. En 2020, por impulso de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, se propuso la nomenclatura “Día de las Infancias”. Sin embargo, desde el 2025, se restituyó oficialmente el nombre original “Día del Niño”.

Cuál es el origen del Día del Niño

La historia del Día del Niño en Argentina se remonta a 1960, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó a todos sus países miembros dedicar una jornada anual a la promoción de los derechos universales de niñas y niños. Esta iniciativa buscaba que cada nación eligiera una fecha para organizar actividades sociales y culturales orientadas a la infancia.

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En respuesta, la CAIJ propuso una fecha específica en Argentina, con un marcado énfasis en el consumo de juguetes, lo que consolidó el lazo entre la celebración y el mundo del comercio infantil. Así, el Día del Niño se transformó en una oportunidad para agasajar a los más chicos de la familia, con el mercado de juguetes y actividades recreativas como protagonistas.

A nivel mundial, la ONU estableció el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño. Esta fecha recuerda dos momentos claves: en 1959, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, un documento pionero aunque sin carácter vinculante. 30 años después, en 1989, la misma asamblea aprobó la Convención de los Derechos del Niño, que sí resultó de cumplimiento obligatorio para los países firmantes, entre ellos Argentina.

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El origen del Día del Niño en Argentina se remonta a 1960, tras una recomendación de la ONU sobre los derechos de la infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ONU definió el Día Universal del Niño como una jornada para “llamar la atención sobre la situación de los menores más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo”. Sin embargo, cada país conserva la potestad de fijar la fecha que considere más adecuada para la celebración.

En América Latina, las fechas varían notablemente: México lo festeja el 30 de abril, Colombia el último sábado de abril y Chile el segundo domingo de agosto. Sin embargo, en 2026 se dará una gran coincidencia en la región: al igual que Argentina, tanto Perú como Uruguay celebran la jornada el tercer domingo del mes. A este evento simultáneo se sumará Paraguay, que tiene al 16 de agosto como fecha fija e inamovible en su calendario.

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Así, aunque el espíritu de la celebración responde a una iniciativa global por los derechos de la infancia, la tradición local argentina se fue consolidando con una impronta propia, uniendo la promoción de derechos y el incentivo al juego y el entretenimiento.

Qué decía el decreto de Javier Milei sobre el Día del Niño

En 2025, el Gobierno argentino decidió restituir el nombre “Día del Niño” para la celebración que se realiza el tercer domingo de agosto en todo el país. Esta determinación quedó establecida en el decreto presidencial 562/2025, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

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Una familia de cuatro integrantes, dos adultos y dos niños, sonríe mientras comparten un momento de juego y abren regalos en el salón de su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo 1 del decreto es explícito: “Declárase ‘Día del Niño’ el tercer domingo del mes de agosto de cada año”. Entre los considerandos, el texto cita el artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño para definir que niño es todo ser humano menor de 18 años. Además, destaca que la celebración constituye una tradición arraigada en Argentina, “dedicada a los niños, conocida como Día del Niño, que se lleva a cabo el tercer domingo del mes de agosto de cada año”.

El decreto señala que, a través de esta festividad, el Estado argentino busca promover la concientización sobre los derechos de los niños, incentivar el entretenimiento y poner en valor la importancia del rol de la infancia en la sociedad argentina.

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La normativa oficializó así tanto la fecha como el nombre, dejando sin efecto la denominación alternativa de “Día de las Infancias” y reafirmando la tradición que distingue a la jornada en la cultura nacional.