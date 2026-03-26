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Topa y la preocupación por lo que consumen los chicos en redes: “El contenido que no es para su edad les llega igual”

El animador infantil remarcó en Infobae a la Tarde la urgencia de que los padres supervisen lo que consumen sus hijos en internet y alertó sobre la falta de filtros reales en plataformas como YouTube o TikTok

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En una entrevista con el equipo de Infobae a la Tarde, el animador infantil Diego Topa advirtió sobre los riesgos de la exposición de los niños a contenidos no adecuados en plataformas digitales y consideró “fundamental” el rol de la familia.

Durante la charla con el staff de Infobae a la Tarde —integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé— Topa repasó su carrera, la conexión con su público y el impacto que tuvo su reciente show en el Lollapalooza. El artista relató: “Se desbordó la cantidad de la capacidad del lugar, así que tuvieron que cerrar los dos accesos del Kidzapalooza porque no entraba... Lo dije, dije: ‘No entra más un alfiler’”.

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Topa y la protección de la infancia frente al avance digital

Topa remarcó la preocupación que le genera el acceso irrestricto a contenidos en Internet: “Yo vengo de la vieja escuela, vengo de trabajar en una empresa muy hermosa y muy familiar que es Disney, y para mí los valores, el cuidado, la forma de hablar, los mensajes, en las canciones, en los colores, en la vestimenta, todo eso engloba algo muy importante que es el cuidado de la infancia y de la edad en la que están atravesando los más chiquititos”.

Desde su rol de padre, el animador fue contundente: “Todos los días estoy sufriendo. No te hacés una idea. Me ha pasado el otro día y lo digo con conciencia porque me pasó a mí de bajar un jueguito muy simple que era el Ta Te Ti, un jueguito, no estoy hablando de YouTube y en el jueguito se va a la propaganda y se fue a un contenido que cuando lo vi le digo: ‘No, dame esto’ porque no, era un contenido que no era para su edad”.

Diego Topa (Infobae en Vivo)
Topa alerta sobre la falta de control parental real en aplicaciones y juegos infantiles que pueden dirigir a los chicos a contenidos inadecuados (Infobae en Vivo)

Para Topa, el rol de los adultos es clave: “Hoy en las redes sociales te levantan eso y lo usan para otras cosas. Tenemos que ser conscientes como adultos. Ojo lo que compartimos, ojo lo que damos, porque eso es del mundo”. Explicó que, por esa razón, no expone la imagen de su hija: “A mi hija no muestro su carita, no muestro nada. Trato de mostrar justito, porque también ella tiene ganas de estar, pero no, ella entiende perfecto que no”.

El conductor también apuntó contra la sexualización temprana en ciertos contenidos musicales: “Me parece que a veces los vestuarios o lo que dicen las letras de las canciones no están adecuados para una nena de tres, cuatro, cinco o seis años. Entonces, ahí estoy enfocado”.

El fenómeno Topa: convocatoria masiva y contenido para todas las edades

La popularidad de Topa se refleja en la masividad de sus shows. Durante su paso por el Lollapalooza, la convocatoria superó todas las expectativas: “Lo que pasó este año fue muy fuerte. Se desbordó la capacidad del lugar, así que tuvieron que cerrar los dos accesos del Kidsapalooza porque no entraba... La gente se iba del otro lado donde corren los caballos, para poder ver del otro lado, aunque sea más lejos, para estar”.

El animador destacó la diversidad del público: “Tanto cariño y tanto amor de la gente, de los adolescentes que crecieron conmigo. Yo me doy cuenta que tengo que empezar a alimentar también a todo el público, porque la verdad que me gusta que me sigan acompañando. Entonces, ¿por qué no generar cosas también para los chicos que crecieron conmigo con canciones un poco más para la edad de ellos?”.

Sobre el lazo con varias generaciones, Topa destacó: “Para mí es fundamental. Hay algo que lo están pidiendo. Me gustaría estar acompañándolos y no soltarles la mano en una etapa que también es importante, el crecimiento. Y también se conecta con su alma de niño”.

Diego Topa (Infobae en Vivo)
El animador infantil advierte sobre los riesgos de la exposición de los niños a plataformas como YouTube y TikTok sin filtros de edad efectivos (Infobae en Vivo)

Topa y el desafío de crear espacios familiares en la televisión actual

Topa describió la dificultad de mantener el espíritu familiar en un contexto donde el consumo audiovisual está cada vez más fragmentado. “Hoy en día las plataformas están tan segmentadas que parece que hay un público para cada uno y la familia, ¿dónde está?”, planteó, y agregó: “Parece que en ninguna segmentación de ningún celular, de ningún algoritmo, de ninguna red social está la familia”.

El animador recordó cómo antes los hogares se reunían frente al televisor y cuestionó la pérdida de ese hábito: “Antes la familia se juntaba para ver un programa. Y es importante volver a la familia”.

En relación a la crianza y los cambios de hábitos tras convertirse en padre, Topa señaló: “Trato de que mi hija entienda que las cosas cuestan. Yo se lo digo todo el tiempo. Ahora está en primer grado, entonces ya no puede faltar tanto. Me acompañaba mucho en la gira, entonces ahora hay que acomodar también eso”.

El regreso de Topa a la televisión, según explicó, está motivado por la posibilidad de llegar a distintos rincones del país y ofrecer alternativas de entretenimiento que prioricen el encuentro y el juego por sobre la competencia. “Estoy feliz de que me hayan dado la posibilidad de coproducir con TV Pública un programa que llega a todo el país donde puedo acompañar a los más chiquititos con volver a los cuentos, al sketch, a cantar, a jugar, a que la competencia no tiene que ser competencia y tiene que ser un juego”, resumió.

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