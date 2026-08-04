Crimen y Justicia
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Deambulaba semidesnuda por Barrancas de Belgrano: el video de la mujer que estaba con Facundo Moyano

Se trata de de Candela Arizaga, la mujer de 23 años. El dirigente peronista quedó detenido por lesiones y privación ilegítima de la libertad. La chica permanece internada en el hospital Pirovano

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Candela Arizaga, la joven de 23 años que estaba con Facundo Moyano esta madrugada y que protagonizó un confuso episodio en pleno barrio porteño de Belgrano, fue filmada por varios testigos mientras deambulaba semidesnuda por la avenida Libertador.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que a las 5:03 de la madrugada ingresó un llamado al 911 sobre una mujer que habría sufrido una agresión. Al mismo tiempo, otro llamado indicó que la misma joven corría desnuda por Avenida del Libertador.

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De acuerdo con el video que ilustra esta nota, se observa a la joven mientras camina desorientada y ante la mirada de algunos testigos. Las imágenes muestran a la mujer mientras con cierta dificultad para moverse por la vereda y luego cruzar la avenida con algo más de velocidad.

Según indicaron las fuentes consultadas por este medio, el fiscal Julián Pistone de la UFLA NORTE dispuso la detención de Moyano, en principio, por el delito de lesiones y privación ilegal de la libertad en contexto de violencia de género, a la espera de las diligencias que disponga la Fiscalía.

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En ese sentido, indicaron que el funcionario judicial dispuso las medidas de prueba de rigor para esclarecer lo sucedido: análisis de cámaras, recopilación del testimonio de testigos y se le preguntó a la víctima si quiere “instar la acción penal y si requiere medidas de seguridad”.

En tanto, la mujer permanece internada en el hospital Pirovano, a la espera que brinde su testimonio. Por ahora, se desconoce qué dijo. De acuerdo con los primeros datos, varios móviles de la Policía de la Ciudad se trasladaron hasta un edificio ubicado sobre esa misma calle, cuyo encargado manifestó que, minutos antes, una pareja había salido corriendo desde el interior.

Facundo Moyano - Candela
Facundo Moyano y Candela Arizaga

Tras el llamado al 911, personal policial interceptó a Moyano y a su pareja en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre, a unos 350 metros de la torre donde se habría desatado el conflicto. El exdiputado fue demorado y según personal policial, “se mostró hostil” durante el procedimiento.

Según confiaron fuentes del caso a este medio, tanto Moyano como su novia, tenían “signos de haber consumido alguna clase de sustancia”.

Al ser interceptados por los uniformados, el hombre se identificó como “Facundo Moyano, sindicalista e hijo de Hugo Moyano”.

Personal de seguridad del edificio manifestó que habían ingresado discutiendo. En diálogo con los agentes, la mujer refirió haber sufrido lesiones y fue trasladada por el SAME al hospital Pirovano.

Un hombre con barba y gafas en un círculo blanco superpuesto a la imagen de la entrada de un edificio de vidrio con la numeración 5414
Facundo Moyano quedó detenido en una comisaría de Belgrano

Según informó a TN el titular del SAME, Alberto Crescenti, la mujer fue encontrada cerca del túnel de Libertador “sin ropa” y se le suministró medicación para revertir “varios días de consumo” de droga.

En tanto, hasta la dependencia policial se acercó el abogado Hugo Antonio Moyano, hermano de Facundo. Candela, en tanto, “no estaría denunciando violencia, sino un brote producto del consumo de las drogas”, según el último reporte policial.

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