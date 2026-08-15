La estrategia nacional del registro de asentamientos informales avanza en 112 comunidades del occidente de Guatemala

La Udevipo concluyó el Registro de Asentamientos Informales en 112 comunidades de Quetzaltenango y San Marcos para orientar decisiones de vivienda y desarrollo urbano. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

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La Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular concluyó el Registro de 112 comunidades de asentamientos informales en Quetzaltenango y San Marcos, un relevamiento que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda usará para detectar carencias habitacionales, orientar el desarrollo urbano y preparar decisiones sobre regularización, mejora de barrios y acceso a servicios esenciales en el occidente de Guatemala.

El avance forma parte de una estrategia nacional que ya acumula 924 asentamientos ubicados, georreferenciados y caracterizados en los nodos urbanos priorizados del país. El cierre del trabajo en el Nodo 5, Metropolitano de Los Altos, deja pendiente solo la última fase técnica: el Nodo 6 en el Área Metropolitana de Huehuetenango, previsto para agosto.

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La información levantada en comunidades de las cabeceras departamentales y municipios cercanos de ambos departamentos fue obtenida de forma directa por el equipo del RAI.

Esa base socioeconómica y territorial permitirá conocer las condiciones de las familias y las características de sus viviendas para definir respuestas ajustadas a la realidad de cada territorio.

Una representante de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO) dialoga con cuatro hombres sentados en un patio. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

El relevamiento en Quetzaltenango y San Marcos servirá para decidir sobre vivienda, barrios y servicios

La función del Registro de Asentamientos Informales es identificar, georreferenciar y caracterizar los asentamientos ubicados en los 10 nodos urbanos más importantes de Guatemala. La herramienta se desarrolla en el marco de la Política de Mejoramiento Integral de Barrios y busca producir información confiable para planificar intervenciones públicas.

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La respuesta central que busca el Estado es concreta: el levantamiento en las 112 comunidades de Quetzaltenango y San Marcos permitirá saber qué carencias existen en cada asentamiento y convertir ese diagnóstico en proyectos de vivienda y ordenamiento urbano. El objetivo declarado es mejorar las condiciones habitacionales de las familias que viven en esos sectores.

El RAI recopila y sistematiza datos sobre ubicación y delimitación territorial, cantidad de viviendas habitadas y porcentaje aproximado de hogares con título de propiedad. También releva el estado de calles y equipamiento urbano, el acceso y la regularidad de los servicios básicos, la percepción de seguridad, el nivel de organización comunitaria, los riesgos ambientales y estructurales, la presencia de instituciones públicas y organizaciones sociales, y los programas sociales gubernamentales implementados en cada lugar.

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Con ese levantamiento, el CIV fortalece la planificación de proyectos vinculados con necesidades detectadas en campo. Los diagnósticos georreferenciados sirven además para respaldar decisiones públicas sobre certeza jurídica, mejora integral de barrios y extensión de servicios esenciales.

La infografía muestra el total de 924 asentamientos informales en Guatemala, georreferenciados y caracterizados, distribuidos por áreas metropolitanas y ciudades. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

La cobertura nacional alcanza 59 municipios distribuidos en 10 nodos urbanos

La institución indicó que el registro cubre 59 municipios distribuidos en 10 nodos urbanos estratégicos priorizados por la Política de Mejoramiento Integral de Barrios. Dentro de esa distribución, el Área Metropolitana de Guatemala, identificada como Nodo 1, concentra 567 asentamientos informales, principalmente en el municipio de Guatemala y áreas aledañas.

En Las Verapaces, correspondientes al Nodo 2, fueron registradas 37 comunidades. En el Sur Occidente, identificado como Nodo 3, se contabilizaron 27 comunidades, mientras que el Nodo 4, Ciudad Portuaria de Escuintla, suma 51 asentamientos.

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El Nodo 7, Ciudad Portuaria de Puerto Barrios, registra 60 asentamientos. El Nodo 8, Área Metropolitana Regional de Oriente, acumula 24 comunidades; el Nodo 9, Sur Oriente, registra 10 asentamientos; y el Nodo 10, Ciudad Turística de Flores, suma 36 asentamientos.

Todos esos nodos ya tienen completo el trabajo de campo. La Udevipo también informó que el RAI comenzó en el departamento de Guatemala, donde se realizaron visitas a las alcaldías auxiliares de las zonas 7 y 21 de la ciudad de Guatemala.

Durante esas jornadas, el personal identificado de la unidad efectuó investigación de campo, identificación de asentamientos, georreferenciación precisa y caracterización socioespacial y demográfica. Ese procedimiento es el que ahora se replica en el resto de nodos para consolidar una base nacional comparable.

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Según la información oficial, la iniciativa busca abrir camino a soluciones habitacionales y a la regularización de propiedades en asentamientos informales. El plan también se vincula con la proyección de urbanización para 2032, año en el que se estima que el 80% de la población de Guatemala será urbana.

Tras concluir la intervención en el occidente, los equipos se preparan para iniciar el trabajo en Huehuetenango durante agosto. Ya están previstas las coordinaciones para el levantamiento del Nodo 6 y el inicio de verificaciones para ejercicio de barrido, que constituirá la última fase del recorrido técnico planificado.