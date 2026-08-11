Habló Facundo Moyano: dijo que no consume drogas y que su novia tuvo un paro cardíaco

Facundo Moyano habló por primera vez sobre el escándalo junto a su pareja en Belgrano

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Facundo Moyano habló por primera vez del episodio que protagonizó junto a su novia Candela Arizaga, por el que pasó un día detenido y ahora está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. El ex diputado defendió su accionar, negó las acusaciones y sostuvo que es inocente de los delitos que se investigan. Además, aseguró que su pareja sufrió un paro cardíaco dentro de su departamento, un dato que hasta ahora no había trascendido.

Según relató Moyano, la emergencia ocurrió durante la madrugada del martes 4 de agosto, antes de que Arizaga saliera del edificio ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400 y fuera registrada por distintas cámaras de seguridad mientras corría descalza y semidesnuda por las calles de Belgrano.

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“Después de que Candela tuvo un paro cardíaco, yo me comunico con el portero”, afirmó el dirigente sindical durante una entrevista en Telefe Noticias. De acuerdo con su versión, él mismo le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a su novia.

Moyano sostuvo que Arizaga no recuerda ese momento porque no estaba consciente y aseguró que posee registros de lo ocurrido dentro de su vivienda. “Yo la quiero ver porque le quiero mostrar lo que le pasó, porque ella no es consciente”, señaló.

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Facundo Moyano y su abogado Miguel Molina

El relato aporta una explicación diferente sobre uno de los puntos que hasta ahora generaba interrogantes en la reconstrucción de aquella madrugada. Como contó Infobae, a las 5.03 el encargado del edificio llamó al 911 para pedir una ambulancia y dijo que Moyano le había manifestado que estaba sufriendo un ataque al corazón.

Ahora, el ex diputado aseguró que la emergencia médica había sido de Arizaga y no suya. “Claramente, yo no puedo haber tenido un paro cardíaco porque no puedo llamar al portero mientras tengo un paro cardíaco”, argumentó.

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Facundo Moyano y Candela Arizaga la madrugada del 4 de agosto en la avenida

Qué dijo sobre el consumo de drogas

Durante la entrevista con Rodolfo Barili, Moyano también habló por primera vez sobre el consumo de estupefacientes durante las horas previas al episodio.

Ante una pregunta concreta sobre si habían consumido cocaína, respondió: “No, no se consumió cocaína”.

Cuando le preguntaron qué habían consumido, evitó responder por su pareja. “Yo te voy a contestar de mí, porque Candela ya habló y no voy a contradecir nada de lo que dijo Candela”, sostuvo. “No consumo, no soy adicto ni nunca tuve problemas de adicción”, afirmó.

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Moyano también explicó por qué, una vez detenido, se negó a realizar los análisis de sangre y orina solicitados en el marco de la investigación. “Me lo sugirieron los abogados, que no lo haga”, dijo.

"Tengo errores como cualquiera", dijo Candela Arizaga un día después del episodio en una publicación

Su versión sobre los videos

Otro de los puntos centrales de la entrevista fueron las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron a Arizaga corriendo por las calles de Belgrano y a distintas personas detrás de ella.

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Moyano cuestionó la interpretación que se hizo de uno de esos registros y aseguró que el hombre que aparece inmediatamente detrás de la joven no es él, sino un efectivo policial.

“Nunca soy yo el que está corriendo”, afirmó al referirse específicamente a esas imágenes. Luego reconoció que sí aparece en otro momento de la secuencia: “El que está de pantalón corto y de remera soy yo”.

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Según explicó, Arizaga salió primero del edificio y bajó en ascensor. Él, en cambio, debió esperar a que el elevador volviera a subir antes de poder seguirla.

“Yo no puedo correr a Candela porque Candela baja en ascensor y yo recién llamo al ascensor. Hasta que sube estoy por lo menos cinco minutos atrás de Candela”, aseguró.

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Moyano afirmó que durante parte del recorrido se mantuvo a una distancia de entre 100 y 150 metros de su pareja y que finalmente logró alcanzarla. Allí, según relató, intervino el encargado de otro edificio, quien se ofreció a cuidar al perro de Arizaga mientras él intentaba asistirla.

También aseguró que fue él quien pidió la presencia de la Policía y de una ambulancia y sostuvo que esa conducta resulta incompatible con las acusaciones que posteriormente motivaron su detención.

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“Yo llamo a la Policía y está en el celular cuando yo llamo al portero y le digo: ‘Por favor, que venga la ambulancia y la Policía’”, aseguró. Luego se preguntó: “¿Una persona que está cometiendo violencia contra su pareja llama a la Policía y le dice ‘vengan, por favor’?”.

“No hubo violencia, tuve un brote, lamentablemente. Lo voy a trabajar de ahora en más para estar bien”, dijo Candela tras ampliar su declaración en la fiscalía

“Lo tengo filmado”

Moyano afirmó además que cuenta con videos y grabaciones del interior de su departamento que, según sostuvo, respaldarían su versión sobre lo sucedido.

“Tengo todo el episodio que sucedió, lo tengo filmado”, aseguró. Sin embargo, explicó que hasta ahora decidió no aportar esas imágenes a la investigación.

El dirigente sostuvo que pretende mostrar esos registros tanto a Arizaga como a algunos periodistas y volvió a remitirse a las declaraciones de su novia para negar que hubiera existido una situación de violencia.

“¿Qué pasó dentro del departamento? Pasó lo que dijo Candela. Al que no me crea, le muestro los videos de lo que pasó”, afirmó.

Arizaga declaró en dos oportunidades ante la Justicia y, tras ampliar su testimonio la semana pasada, también habló con la prensa. “No hubo violencia, tuve un brote, lamentablemente. Lo voy a trabajar de ahora en más para estar bien”, dijo.

La joven aseguró además que “el problema nunca fue con él” y explicó que las imágenes en las que aparece corriendo no respondían, según su versión, a un intento de escapar de Moyano. “Si ven las cámaras, yo huía de todo el mundo. Si hay un policía corriéndome, yo misma me asusto”, sostuvo.

Moyano negó que haya habido violencia de género

Moyano, por su parte, cuestionó la decisión de detenerlo y aseguró que no existían elementos para acusarlo. Incluso afirmó que considera que su condición de persona pública influyó en la decisión inicial de la Justicia.

“Yo soy consciente de que estuve detenido también porque soy Facundo Moyano”, sostuvo.

El dirigente continúa imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. Su defensa solicitó la semana pasada que se levanten las restricciones de acercamiento y contacto con Arizaga, luego de que la joven manifestara ante la fiscalía que no deseaba mantenerlas y que su intención era retomar la relación con Moyano.