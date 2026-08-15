Los videos más estremecedores del fuerte terremoto que generó pánico en una isla de Indonesia

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Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió la costa de la isla de Flores, en el este de Indonesia, durante el viernes, desatando el pánico entre miles de personas y motivando la emisión de una alerta de tsunami por parte de las autoridades, que luego fue desactivada.

Los residentes de la regencia de Nagekeo, la zona más próxima al epicentro, se dirigieron a terrenos elevados tras observar el retroceso del mar, un fenómeno que suele anticipar la llegada de un tsunami.

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Las escuelas de Indonesia sintieron el sismo en plena clase

La advertencia fue levantada posteriormente, aunque la tierra continuó temblando con fuertes réplicas, incluida una de magnitud 6,1. El epicentro del sismo superficial se localizó frente a la costa norte de la isla, a unos 68 kilómetros (42 millas) al noroeste de la ciudad costera de Ende, según informaron autoridades estadounidenses e indonesias.

El movimiento telúrico provocó escenas de pánico. “De repente empezó a temblar y entré en pánico”, relató Lukas Lotar, de 31 años, trabajador de atención al cliente en un hospital de Maumere. “Los pacientes también huyeron del hospital; el impacto fue fuerte. Vi que algunas paredes estaban agrietadas”, añadió.

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Yohanes Babo, de 56 años y residente de Nagekeo, explicó que se encontraba en un mercado cuando la tierra comenzó a sacudirse. “El temblor fue fuerte. Por suerte, ya estábamos fuera de la casa”, relató en diálogo con a la agencia AFP. “La gente estaba en pánico, corriendo de un lado a otro. Estamos evacuando por el momento… y tratando de llegar a las montañas. Mi familia está a salvo. Nadie resultó herido”, concluyó.

Hasta el momento, las autoridades reportaron 2 víctimas fatales, aunque esta cifra podría aumentar con el pasar de las horas. “Hasta el momento se han reportado dos fallecimientos”, un hombre y una mujer, informó en Yakarta el portavoz de la agencia de desastres, Berton Suar Pelita Panjaitan. “Una vez confirmados los datos, anunciaremos oficialmente el número final de víctimas y la magnitud de los daños causados ​​a los edificios por el terremoto”, agregó.

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Hay muchas casas destruidas por este sismo

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) emitió una advertencia sobre la posibilidad de tsunami tras el terremoto de magnitud 7,7 registrado frente a la isla de Flores, instando a la población a trasladarse a zonas elevadas. “Instamos encarecidamente a nuestras comunidades a lo largo de la costa norte de Flores y en las zonas del sur, en las islas del sur y en toda la región sur, a que lleven a cabo una autoevacuación de inmediato”, declaró Abdul Muhari, funcionario de la agencia nacional de desastres BNPB.

En declaraciones a la cadena local Kompas TV, Muhari recomendó a los residentes “alejarse de la costa, ya sea adentrándose más de dos kilómetros tierra adentro o trasladándose a zonas montañosas de más de 10 metros de altura”. El director de terremotos y tsunamis de BMKG, Wijayanto, indicó que los modelos sugerían la posibilidad de olas en las provincias de Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi del Sur y Nusa Tenggara Occidental.

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Hay muchas edificaciones destruidas tras el terremoto en el país asiático

Se emitió una alerta inicial por olas de entre 0,5 y tres metros (1,6 a 9,8 pies), aunque posteriormente la advertencia fue levantada. “Hemos dado por finalizada la alerta de tsunami, pero seguiremos vigilando el nivel del mar”, señaló Wijayanto.

Los habitantes de Maumere, en Flores, evacuaban hacia terrenos más altos, mientras imágenes de la televisión indonesia mostraron a cientos de personas saliendo de la regencia de Nagekeo entre escombros de edificios dañados.

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Indonesia y los países vecinos experimentan terremotos frecuentes por su ubicación en el “Anillo de Fuego” del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica. Entre los sismos mortales en la región destaca el terremoto de magnitud 9,1 de 2004 frente a Sumatra, que provocó un tsunami y causó la muerte de 220.000 personas, incluidas unas 170.000 en Indonesia.

En 2018, un fuerte terremoto sacudió la isla de Lombok, dejando más de 550 fallecidos entre esa isla y Sumbawa. Ese mismo año, un sismo de magnitud 7,5 y el posterior tsunami en Palu, en Sulawesi, dejaron más de 4.300 personas muertas o desaparecidas.

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(Con información de AFP)