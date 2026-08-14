La llamativa indirecta de Moria Casán para La Negra Vernaci y Griselda Siciliani por su pasado con Luciano Castro

Moria Casán recordó que la "Negra" Vernaci y Griselda Siciliani salieron con Luciano Castro

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Griselda Siciliani y Moria Casán visitaron Olga este viernes para participar de una charla con Elizabeth “La Negra” Vernaci, en el marco del lanzamiento de la serie de Netflix sobre la One, en la que la actriz tiene un rol central. Aunque la entrevista tenía como eje ese estreno, la conversación derivó rápido hacia otro nombre: Luciano Castro.

La referencia surgió cuando Vernaci aprovechó la presencia de Siciliani para deslizar un comentario sobre el actor, con quien mantuvo una relación durante varios años. “Necesito hablar cosas con vos, de temas muy específicos, pero no delante de ustedes. Vamos a hablar solas”, dijo la conductora, en una frase que instaló de inmediato la complicidad en la mesa.

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La intervención de Moria Casán amplificó ese tono. “Las señoras han compartido un miembro del espectáculo”, lanzó, y provocó risas en el estudio. Frente a esa observación, Siciliani respondió con ironía: “¡Nosotras dos y cuántas más!”.

El intercambio siguió con nuevas alusiones. “Ahora vamos a charlar con Gri… unas cositas mientras ustedes miran el tráiler”, agregó Vernaci, antes de retomar la entrevista vinculada con la producción de Netflix.

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Moria Casán sumó una referencia al pasado común de Luciano Castro con Vernaci y Siciliani durante la conversación en Olga

El cruce volvió a poner en escena la historia que Luciano Castro tuvo con ambas. Su vínculo con La Negra Vernaci se remontó a comienzos de los 2000, cuando coincidieron en La Biblia y el Calefón, el ciclo conducido por Jorge Guinzburg. Aquel acercamiento tomó estado público en 2005 y la relación atravesó varias idas y vueltas durante cerca de cuatro años.

Con Griselda Siciliani, la relación también nació en el ámbito artístico. Durante años circularon versiones sobre un primer acercamiento sentimental en 2007, cuando ella integraba el elenco de Patito Feo y él protagonizaba Lalola. A partir de esos antecedentes, el episodio en Olga volvió a activar las referencias cruzadas alrededor de ese pasado en común.

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Tiempo después, Siciliani y Castro retomaron el vínculo y oficializaron el romance en mayo de 2024. La relación quedó entre las más comentadas del espectáculo argentino hasta su final, a comienzos de 2026, tras la difusión de audios y mensajes que el actor habría intercambiado con una joven danesa a la que habría conocido en Madrid durante una estadía laboral.

Los primeros rumores sobre Griselda Siciliani y Luciano Castro surgieron en 2007, cuando ambos trabajaban en Patito Feo y Lalola

Ese antecedente quedó otra vez expuesto en la entrevista de Olga, donde el humor entre Moria Casán, Vernaci y Griselda Siciliani terminó por correr del centro el motivo original de la visita y convirtió a Luciano Castro en uno de los temas más comentados del encuentro.

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Más allá del éxito de la serie de Moria, el estreno de La One también generó momentos de tensión. Justamente, una de las ausencias que más llamó la atención en el lanzamiento fue la de Lali Espósito. Según declaró Moria al ciclo El Ejército de la Mañana de Bondi Live, la organización de la función especial de Netflix no pasó por sus manos. La actriz y conductora explicó que la plataforma se ocupó de las invitaciones para el evento que anticipó el estreno de Moria, previsto para este viernes 14 de agosto.

“De Lali no sé nada, no sé por qué no vino, de invitar se ocupa Netflix”, afirmó Moria Casán al referirse a la ausencia de la artista. En esa misma línea, precisó que cuando le consultaron qué personas quería cerca en esa noche, no incluyó a Espósito porque ese pedido quedó limitado a su entorno personal y familiar.

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