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Las sensuales fotos de Luck Ra que causaron furor en redes tras la primera presentación en vivo de La Joaqui

Tras el show de su ex, el cordobés compartió una imagen que no pasó desapercibida y alimentó los comentarios en las plataformas

Las sensuales fotos de La Joaqui en medio del duelo por su ruptura con Luck Ra: “Me saqué el chaleco pero ahora me blindo”
Las sensuales fotos de La Joaqui en medio del duelo por su ruptura con Luck Ra: “Me saqué el chaleco pero ahora me blindo”
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Entre indirectas, profundos descargos y lágrimas en televisión, La Joaqui y Luck Ra transitan el duelo por su separación. En ese marco, luego de que la cantante impactara a sus fans con su primera presentación en vivo tras su ruptura, el cordobés no quiso quedarse atrás y publicó una sensual foto en sus redes sociales.

De cara a sus más de tres millones de seguidores, y en la intimidad de su hogar, Luck Ra compartió una impactante imagen. En la misma, el cantante posaba con su torso desnudo frente a un espejo utilizando su celular. Su pelo, oscuro y húmedo, caía hacia atrás y cubría parcialmente su frente. El fondo mostraba una cortina clara iluminada por luces de tonos verdes y violetas, así como varias gorras colgadas en una repisa a la izquierda.

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Como si fuera poco, el cantante aprovechó la ocasión para musicalizar su posteo con su nuevo tema: “Ya sufrí por amor” junto a DesaKTa2”. El tema combina un tono sentimental con un ritmo bien bailable y suma varias frases picantes que no pasaron desapercibidas.

En redes sociales, muchos usuarios no tardaron en vincular la letra con La Joaqui, aunque la colaboración entre los artistas ya estaría prevista desde hace tiempo. El lanzamiento llegó acompañado por un videoclip en el que Luck Ra y los integrantes del dúo aparecen en una fiesta entre amigos, disfrutando de una noche marcada por la diversión, las risas y la música.

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La impactante foto de Luck Ra tras la primera presentación en vivo de La Joaqui
La impactante foto de Luck Ra tras la primera presentación en vivo de La Joaqui

La canción tendrá su debut en vivo el próximo miércoles, cuando Luck Ra se sume a DesaKTa2 en su primer show en el Arena de Buenos Aires.

Entre los versos más comentados del tema, el cordobés canta: “Ponete bonita, en cinco paso por tu casa a darte unos besos, y después vemos qué pasa. Yo ya sufrí por amor, y ya no sufro más. Y ahora encaro para el baile con perfume de Dubái. Mi amor, ¿esta noche qué hay?”.

Más adelante, también se lo escucha decir: “Hoy tengo una cita con tu cama. Yo quiero esa chapa, no que digas que me amas. Sé que te contaron que yo tengo mala fama, pero esta noche vos sos mi primera dama”.

Por su parte, La Joaqui decidió canalizar el dolor en su música. Primero lanzó una cumbia de desamor junto a Callejero Fino y ahora volvió a los escenarios, convertidos una vez más en su espacio de mayor expresión.

La cantante de RKT no eligió el repliegue ni el silencio. Por el contrario, atravesó este momento personal de cara al público y lo hizo en Ciudad de México, donde fue recibida por sus fans en una presentación cargada de simbolismo.

Nada en su look pareció librado al azar. La Joaqui apareció con un conjunto blanco de encaje que, combinado con un velo, remitía de inmediato a la imagen de una novia. El accesorio, de encaje floral, cubría su cabello rojizo y caía sobre sus hombros mientras ella cantaba de rodillas, con los ojos cerrados y el micrófono muy cerca de los labios.

La impactante foto de Luck Ra tras la primera presentación en vivo de La Joaqui
Luck Ra publicó una foto en sus redes sociales tras la primera presentación en vivo de La Joaqui después de la ruptura

Bajo una iluminación roja intensa, la escena transmitió la fuerza de quien transforma una herida íntima en puesta en escena. Arrodillada sobre el piso, con la cabeza hacia atrás y el velo acompañando cada movimiento, la artista construyó una imagen potente que sus seguidores no tardaron en viralizar.

El resto del estilismo profundizó ese contraste entre lo nupcial y lo provocador. Al conjunto blanco se sumaron medias de red con detalles negros y tacos rojos, elementos que se repitieron en distintas postales del show: de rodillas, apoyada sobre una estructura de luces o de pie bajo focos azules.

También se destacaron los rosarios, uno negro y otro plateado con crucifijo, colgando del short de encaje. Ese detalle reforzó el cruce entre lo sagrado y lo escénico, en una estética donde el blanco, el rojo y el negro parecieron responder a una narrativa emocional muy precisa.

Los tatuajes que recorren sus brazos, el torso y las piernas también formaron parte del impacto visual de la noche. Frases, flores y distintas figuras quedaron expuestas en las imágenes más cercanas, sumando una capa más a una estética que La Joaqui viene trabajando desde hace tiempo, aunque en esta ocasión adquirió una resonancia especial.

Las postales del backstage mostraron otra faceta de la presentación. En algunas imágenes se la vio retocándose el maquillaje antes de salir a escena; en otras, posando sobre un sillón o mirando a cámara con una calma que contrastó con la intensidad desplegada bajo los reflectores.

Esa dualidad entre la serenidad detrás de escena y la entrega absoluta sobre el escenario atravesó toda la publicación. En medio del duelo por la ruptura, La Joaqui eligió no callar: optó por expresarse desde la música, con una performance tan estética como emocional.

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