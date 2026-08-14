La Joaqui se presentó por primera vez tras su separación de Luck Ra: el sugestivo look que eligió

La cantante se presentó en Ciudad de México y lo hizo con un guiño a su expareja

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A dos semanas de anunciar su separación de Luck Ra mediante un comunicado conjunto en redes sociales, La Joaqui eligió volcar todos su dolor en la música, primero lanzó una canción con Callejero Fino, una cumbia que habla de desamor, y ahora decidió regresar a los escenario, transformandolo en un espacio de expresión. La cantante de RKT no se replegó ni guardó silencio: decidió atravesar el duelo hablando, y lo hizo donde mejor sabe hacerlo, frente a un público que la recibió en Ciudad de México.

La elección del look no fue casual. La Joaqui se presentó con un conjunto blanco de encaje que, al sumarle un velo, construyó una imagen inequívoca: la de una novia. El velo de encaje floral le cubría el cabello rojizo y caía sobre los hombros mientras cantaba de rodillas en el escenario, con los ojos cerrados y el micrófono pegado a los labios.

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La escena, bañada en luz roja, tenía la intensidad de quien convierte una herida personal en actuación. Arrodillada sobre el piso del escenario, con la cabeza inclinada hacia atrás y el velo moviéndose con cada gesto, La Joaqui construyó una postal que sus seguidores no tardaron en replicar.

La Joaqui volvió a los escenarios luego de su separación con Luck Ra

La separación con Luck Ra sucedió dos semanas atrás por lo que eligió convertir su dolor en arte

"Fui muy feliz con ustedes", escribió en el pie de foto

El resto del look completaba esa tensión entre lo nupcial y lo provocador. Bajo el conjunto blanco, medias de red con franjas negras y tacos rojos que se repetían en cada posición sobre el escenario: arrodillada, recostada contra una columna de luz, de pie con las piernas abiertas bajo los focos azules.

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Los rosarios, uno negro y otro plateado con crucifijo, colgaban del short de encaje blanco y aparecían en primer plano en varias de las imágenes, como un detalle que mezclaba lo sagrado con la puesta en escena. Esa combinación de blanco nupcial, rojo encendido y negro no parecía accidental: cada elemento del vestuario reforzaba la narrativa de una ruptura procesada en público.

Los tatuajes que cubren sus brazos, torso y muslos formaban parte del lenguaje visual de la noche. Frases en distintas tipografías, flores, figuras y la palabra “irresistible” escrita sobre la piel se volvían legibles en las fotos más cercanas, tomadas desde distintos ángulos durante la actuación. La piel tatuada, el encaje y la luz roja componían una estética que la cantante viene construyendo desde sus inicios en el género, pero que en este show adquirió una carga extra.

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Medias negras, zapatos de danza, conjunto de lencerá con encaje fueron los elegidos

Este es el primer concierto que hace la cantante de RKT desde la separación

La sensual foto que se tomó tra bambalinas

Entre bambalinas, las imágenes mostraron otra dimensión de la noche. La Joaqui retocándose el labial antes de salir a escena, con la luz natural entrando oblicua y los brazos tatuados sosteniendo el delineador frente a cámara. También posando de espaldas sobre un sillón azul oscuro con los tacos rojos en el aire, o recostada de lado mirando a cámara con una expresión serena que contrastaba con la intensidad de lo que ocurría bajo los reflectores.

Esa dualidad, la calma del backstage y la entrega del escenario, atravesó toda la publicación. La Joaqui no eligió el silencio ni la discreción para este momento. Eligió Ciudad de México, un velo de novia y una actuación que habló por ella.

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El look completo por el que apostó Joaquinha para cantar en Ciudad de México

Con un velo de encaje, La Joaqui regresó a los escenarios

Joaqui le sumó rosarios a su look, accesorios que no pasaron desapercibidos (Instagram)

La cantante cerró la publicación con una frase dirigida al público que la acompañó esa noche: “Gracias CDMX por esto fui muy feliz con ustedes”. La sección de los comentariso no tardó en llenarse halagos y piropos para la cantante de RKT: “Que potra por favooooor”, escribió Evangelina Anderson, quien se hizo amiga de la musica durante las grabaciones de MasterChef Celebrity. En lresto de sus seguidores apostó nomás por una serie de emojis, que sirvieron para dejar en claro lo que pensaban del outfit de la cantante y de la presentación que dio en México.