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Murió un bebé de un año por asfixia con un pañal en Kentucky: acusan al novio de la madre de asesinato y a ella de abuso infantil

La víctima, según la orden judicial, quedó inconsciente en un corral mientras estaba al cuidado de Deavan Williams, de 22 años; la investigación sostiene que el menor habría ingerido parte del material absorbente descartable contaminado con heces

Deavan Williams y Alexandrae Price, ambos de 22 años, fueron detenidos tras la muerte de Mason Moulding
Deavan Williams y Alexandrae Price, ambos de 22 años, fueron detenidos tras la muerte de Mason Moulding
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Un niño de 1 año murió en Kentucky y la investigación judicial sostiene que se asfixió tras ingerir parte de un pañal contaminado con heces mientras estaba al cuidado del novio de su madre. Según informó People, el caso derivó en cargos penales contra los dos adultos responsables del menor.

La víctima fue identificada como Mason Moulding, mientras que el principal acusado es Deavan Williams, de 22 años y pareja de la madre del niño. Los detectives de la división de investigaciones criminales de Allen County-Scottsville obtuvieron, el 3 de agosto, una orden de arresto en su contra por asesinato.

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Antes de esa imputación, la policía ya lo había detenido el 27 de julio por abuso infantil en primer grado contra un menor de 12 años.

En tanto, la madre de Mason, Alexandrae Price, también de 22 años, fue arrestada ese mismo 27 de julio y enfrenta un cargo de abuso infantil, de acuerdo con registros judiciales citados por People y, en las últimas horas, ambos debían enfrentar una audiencia ante el tribunal de distrito del condado de Allen.

El expediente indica que Williams estaba solo con el niño mientras Price trabajaba. En ese período, el menor quedó inconsciente dentro de un corral, momento en que el pequeño habría ingerido parte del pañal que le habría provocado la asfixia, según señala la orden judicial. Por su parte, de acuerdo con la declaración policial, el acusado se habría quedado dormido.

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Primer plano de la espalda de una persona con las manos esposadas. Viste una sudadera gris y pantalones vaqueros azules. El fondo es un suelo de asfalto.
El expediente judicial indica que Deavan Williams estaba solo con el bebé cuando el menor quedó inconsciente dentro de un corral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento judicial también menciona que el niño llegó al centro médico con traumatismos considerados sospechosos, entre ellos sangrado en la boca y moretones en el cuerpo. Esa descripción, reproducida por los reportes periodísticos a partir del acta policial, llevó a los investigadores a examinar tanto la muerte como las condiciones de vida del menor.

Qué hallaron los investigadores en la vivienda

De acuerdo con la orden de arresto citada por People, la inspección reveló que el chico residía en un espacio sin aire acondicionado, con latas de cerveza, desechos, pañales sucios y fuerte olor a orina de gato. El corral estaba colocado directamente sobre un piso contaminado.

El New York Post coincidió con esa reconstrucción y agregó que las autoridades definieron el sitio como un garaje o sector de la vivienda lleno de residuos y materiales peligrosos para la salud.

La entrada de una casa con fachada de dos colores y número 348, rodeada de bolsas de basura negras y blancas, jaulas de animales y cajas de cartón.
La inspección de la vivienda describió un escenario de abandono con pañales sucios, basura, olor a orina de gato y falta de aire acondicionado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación también puso el foco en la falta de servicios básicos. People reportó que Williams declaró que usaban una manguera en el exterior para bañar al niño, ya que la casa no tenía agua corriente. La orden judicial agrega que Price indicó la presencia de moscas y arañas, además de acumulación de basura, altos niveles de humedad y ventilación deficiente.

Los investigadores incorporaron otros episodios atribuidos al acusado. El expediente sostiene que Williams habría admitido conductas peligrosas hacia el menor, entre ellas darle comidas extremadamente picantes pese a que la madre le pedía que no lo hiciera.

En tanto, People añade que el sospechoso reconoció que el niño solía llevarse a la boca pañales, relleno de sillones y otros objetos inseguros, un dato que amplió el alcance del presunto descuido.

Los animales hallados en la casa

Una cinta policial amarilla con letras negras cruza una puerta de metal azul oscuro semiabierta, con luz cálida en el interior y un reflejo azul de sirena en la puerta.
El expediente judicial indica que Deavan Williams estaba solo con el bebé cuando el menor quedó inconsciente dentro de un corral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vivienda albergaba 16 animales, entre ellos tres perros, 12 gatos y una zarigüeya, de acuerdo con la policía. Sobre este punto, se conoció que el 31 de julio personal de control animal del condado acudió al domicilio de Cottage Drive y retiró a todos los ejemplares.

Las autoridades informaron que varios presentaban signos graves de abandono y que otros estaban en un estado tan deteriorado que debían ser sacrificados.

El New York Post señaló que ambos acusados permanecerían detenidos en el centro de detención del condado de Allen. Mientras se espera que tanto Price como Williams designen abogados que hablen en su nombre.

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