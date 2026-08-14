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Guatemala: La erradicación de 3,300 arbustos de hoja de coca en Petén, se sumó a la ofensiva antinarcótica de este viernes

La SGAIA, en coordinación con el Ministerio Público, destruyó la plantación cerca del caserío La Caoba, en San Luis, con un avalúo oficial de Q82,500 (unos 10,827 dólares) para evitar su vínculo con redes ilícitas

Persona con sombrero tipo boonie, uniforme oscuro, chaleco táctico, con un parche de bandera en el brazo, rodeada de densa vegetación verde
La SGAIA y el Ministerio Público erradicaron 3.300 arbustos de hoja de coca en San Luis, Petén, valorados en Q82.500. (PNCdeGuatemala)
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La SGAIA de la PNC decomisó este viernes 10.4 kilogramos de marihuana en dos operativos en Chimaltenango y la capital, en una jornada que coincidió con la erradicación de 3,300 arbustos de hoja de coca en Petén y que se inscribe en un repunte más amplio de las acciones antinarcóticas en Guatemala, donde las incautaciones de cocaína aumentaron 43% hasta el 26 de julio.

Entre enero y julio de 2026, la unidad antinarcótica reportó la incautación de 8,511 kilogramos de cocaína y cerca de 680 kilogramos de marihuana, de acuerdo con cifras oficiales del Viceministerio de Antinarcóticos del Ministerio de Gobernación.

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En ese mismo período, el valor de los golpes al narcotráfico ascendió a Q2 mil 919 millones.

La respuesta inmediata a la pregunta central es esta: la droga incautada este viernes fue marihuana, sumó más de 10 kilogramos y fue localizada en dos puntos distintos, un puesto de control interinstitucional en Patzicía, Chimaltenango, y el área de importaciones de una bodega de encomiendas en la zona 13 de Ciudad de Guatemala.

En el primero de los operativos, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica inspeccionaron un vehículo de encomiendas en el kilómetro 75.4 de la ruta CA-1 Occidente, en jurisdicción de Patzicía. Dentro del automotor localizaron una caja de cartón con 30 bolsas de nylon que contenían marihuana.

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Cada una de esas bolsas pesaba aproximadamente ocho onzas. El total estimado fue de 15 libras, equivalentes a unos 6.8 kilogramos.

Un agente de seguridad con uniforme oscuro y chaleco fluorescente sujeta un perro policía color canela que huele paquetes sobre una cinta transportadora
Un perro policía de la unidad canina y su agente inspeccionan una serie de paquetes en una cinta transportadora de un centro de distribución como parte de un operativo antidrogas. (PNCdeGuatemala)

El segundo decomiso ocurrió en una bodega de encomiendas de la zona 13

La otra incautación se produjo en el área de importaciones de una bodega de encomiendas en la zona 13 capitalina. Allí, con apoyo de un binomio canino K-9, los agentes decomisaron 3,6 kilogramos adicionales de marihuana.

Según la información oficial, esa droga tenía procedencia de Estados Unidos. Ambas acciones formaron parte de los controles permanentes que mantiene la institución para detectar e impedir el ingreso y traslado de drogas ilícitas en el territorio nacional.

La Policía Nacional Civil indicó que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y establecer el destino final de los cargamentos. La institución también reiteró que mantendrá el fortalecimiento de los controles en rutas estratégicas para golpear las finanzas del crimen organizado y sacar de circulación sustancias ilícitas.

En Petén erradicaron 3,300 arbustos de hoja de coca valorados en Q82,500

La ofensiva de este viernes incluyó otra operación en el norte del país. Agentes de la SGAIA, en coordinación con el Ministerio Público, erradicaron 3.300 arbustos de hoja de coca en áreas montañosas cercanas al caserío La Caoba, en el municipio de San Luis, Petén.

Según el avalúo oficial, la plantación tenía un valor aproximado de Q82,500. Las autoridades señalaron que la acción buscó impedir que esos cultivos llegaran a estructuras dedicadas al narcotráfico.

Los datos oficiales muestran que este tipo de operativos ocurre en un contexto de aumento de decomisos y erradicaciones. Del 1 de enero al 26 de julio del año en curso, las incautaciones de cocaína sumaron 8.511 kilogramos, frente a 5.935 en el mismo período de 2025.

Esa diferencia equivale a 2.576 kilogramos más y a un incremento del 43%. En paralelo, la destrucción de siembras de coca creció 327%, mientras que la de marihuana aumentó 180%, siempre según el Viceministerio de Antinarcóticos del Ministerio de Gobernación.

Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la Policía Nacional Civil, afirmó que esos resultados responden al trabajo operativo y de investigación realizado en todo el país, así como a la cooperación interinstitucional e internacional. También señaló que las denuncias ciudadanas a la línea antinarcótica 1557 han fortalecido las pesquisas contra las organizaciones dedicadas al trasiego de narcóticos.

En el plano internacional, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reconoció a Guatemala y Honduras por permitir la participación estadounidense en operaciones conjuntas contra estructuras vinculadas al narcotráfico. Lo hizo durante la Coalición de las Américas contra los Cárteles, celebrada en Panamá, donde destacó la disposición de ambos países para reforzar la cooperación en seguridad.

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