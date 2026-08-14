Josh Dixon: de las islas del maíz en Nicaragua a las grandes ligas de Nueva York

Un joven beisbolista nicaragüense sonríe, con un fondo que une la playa de Corn Island con el estadio Citi Field de los Mets de Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un acuerdo por USD 1.4 millones sitúa a un adolescente de 15 años nacido en Corn Island , Nicaragua en el radar de los Mets de Nueva York.

El prospecto Josh Dixon, nacido el 20 de septiembre de 2010, pertenece a la clase internacional de 2027 y tendría pactada su incorporación a la organización neoyorquina para el 15 de enero de 2028, cuando se abra el período de contrataciones y el jugador reúna las condiciones reglamentarias para formalizar el vínculo.

La información fue adelantada por el periodista deportivo nicaragüense Edgard Rodríguez. Se trata, por ahora, de un acuerdo proyectado: no hay contrato firmado.

El jugador que evaluaron siete franquicias

Dixon no llegó a los Mets de forma directa. Según La Prensa de Nicaragua, al menos siete organizaciones de las Grandes Ligas evaluaron al prospecto en las semanas previas al acuerdo, tanto como jardinero como en la posición de campocorto.

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A sus 15 años, mide aproximadamente 1.83 metros y pesa 77.6 kilogramos. Su formación se desarrolló en el programa The Baseball Rookies, con sede en Nindirí, Masaya, a cientos de kilómetros de la isla caribeña donde nació.

Un joven beisbolista nicaragüense, que juega en Estados Unidos, firma un contrato con los New York Mets en un estadio de béisbol de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fueron los Mets quienes se adelantaron en la puja por sus servicios.

Las cinco herramientas que impulsaron el interés

El factor que multiplicó el interés de las franquicias es la proyección de Dixon como jugador de “cinco herramientas”: batear con promedio, conectar con poder, correr, fildear y lanzar con brazo. Esa combinación es la más codiciada por los departamentos de desarrollo de cualquier organización.

Rodríguez describió al prospecto como “un tremendo atleta con una proyección bárbara” y detalló las cualidades que los evaluadores pudieron observar.

“Es un pelotero que corre bastante, que tiene un brazo también prodigioso, que hace contacto fácilmente con la pelota y además tiene proyección de poder”, señaló el periodista.

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La cifra y el camino que viene después

La aptitud física y técnica, dijo Rodríguez, es solo el punto de partida de un recorrido mucho más exigente.

Un joven beisbolista nicaragüense, con gorra y uniforme de Estados Unidos, sonríe en un estadio repleto de aficionados, celebrando su éxito deportivo en la liga estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esperamos que tenga un gran futuro en el béisbol y que consiguiera llegar a las Grandes Ligas sería magnífico, pero el camino sigue siendo difícil, sigue siendo empinado”, expresó.

Para llegar a las Grandes Ligas, Dixon deberá avanzar por las distintas categorías del sistema de Ligas Menores de los Mets, donde deberá demostrar que las herramientas que hoy seducen a los scouts se traducen en rendimiento profesional sostenido. La actitud, la paciencia y la humildad, según Rodríguez, serán tan determinantes como el talento.

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Un acuerdo que llega en un momento de incertidumbre para el mercado internacional

El pacto de Dixon con los Mets se produce en medio de un debate que podría redefinir el sistema de contrataciones internacionales de la MLB. En junio de 2026, la liga presentó formalmente a la Asociación de Jugadores una propuesta para implementar un Draft Internacional de 12 rondas, con un fondo inicial de USD 200 millones, que sustituiría el período de firmas libre vigente.

El punto más polémico de la propuesta es la elevación de la edad mínima de firma de 17 a 18 años. Si se aprobara, el primer draft se celebraría entre el otoño de 2027 y principios de 2028, precisamente el período en que Dixon esperaba formalizar su acuerdo con los Mets.

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La Asociación de Jugadores (MLBPA) rechazó la propuesta pocas horas después de recibirla. El sindicato argumentó que el nuevo sistema reduciría en más de USD 1,000 millones las compensaciones para jugadores internacionales y estadounidenses durante los próximos cinco años y que eliminaría un año completo de firmas, retrasando el inicio de miles de carreras.

Por ahora, el Draft Internacional sigue siendo una propuesta sin acuerdo. Pero su sola existencia como debate activo añade una capa de incertidumbre al futuro de prospectos como Dixon, cuya firma proyectada para enero de 2028 podría verse afectada si las negociaciones entre la liga y el sindicato avanzan antes de esa fecha.

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