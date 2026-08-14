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Nuevo ministro de Educación de Panamá mantendrá la compra de computadoras pese a las investigaciones

Ventura Vega anunció que habrá un nuevo pliego con convocatoria abierta y apoyo técnico externo, mientras la Procuraduría y la Contraloría revisan procesos heredados de la gestión de Lucy Molinar.

Ventura Vega confirmó que el Meduca continuará con la adquisición de computadoras para estudiantes del sistema público. Tomada de Presidencia
Ventura Vega confirmó que el Meduca continuará con la adquisición de computadoras para estudiantes del sistema público. Tomada de Presidencia
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El nuevo ministro de Educación de Panamá, Ventura Vega Osorio, confirmó que mantendrá la adquisición de computadoras para estudiantes del sistema público, uno de los proyectos que quedó pendiente tras la salida de Lucy Molinar y que llega rodeado de cuestionamientos.

El funcionario adelantó que el próximo proceso tendrá un pliego transparente y una convocatoria abierta, con participación de instituciones especializadas.

“Va a haber un pliego transparente con invitación abierta a todos”, afirmó Vega durante su primera conferencia de prensa después de asumir el Meduca.

Para elaborar las condiciones de las próximas licitaciones, señaló que buscará el respaldo técnico de la Universidad Tecnológica de Panamá, entidades estatales vinculadas a tecnología, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y sectores empresariales.

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La Procuraduría y la Contraloría mantienen actuaciones relacionadas con las contrataciones de computadoras impulsadas durante la gestión de Lucy Molinar. Instagram
La Procuraduría y la Contraloría mantienen actuaciones relacionadas con las contrataciones de computadoras impulsadas durante la gestión de Lucy Molinar. Instagram

Vega justificó la continuidad del programa en la necesidad de reducir la brecha tecnológica entre la educación pública y privada. “La inteligencia artificial anda volando”, expresó al sostener que los alumnos de los planteles oficiales deben contar con condiciones similares y que corresponde al Estado facilitarles las herramientas necesarias para avanzar en esa dirección.

La decisión mantiene en marcha uno de los asuntos que mayor controversia generó durante los últimos meses de Molinar. La exministra renunció el miércoles 12 de agosto, después de 25 meses en el cargo, tras reconocer previamente el “ruido” generado alrededor de las compras de computadoras, aunque defendió los procedimientos desarrollados durante su administración.

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El asunto trascendió además la discusión política. Molinar acudió personalmente a la Procuraduría para poner el proceso relacionado con las computadoras en conocimiento del Ministerio Público, mientras la Contraloría también realiza auditorías. Vega aseguró que el Meduca entregará toda la documentación que requieran las autoridades y colaborará con cualquier investigación.

“Vamos a darle todo el apoyo que se necesite y toda la información”, manifestó. El nuevo ministro, quien hasta antes de su nombramiento era secretario general de la Contraloría, sostuvo que las auditorías permiten a los funcionarios explicar actuaciones o procedimientos que puedan no estar claros, y garantizó cooperación institucional.

El ministro respondió a los cuestionamientos sobre su perfil con la frase: “nadie estudia para ser ministro”. Captura de video
El ministro respondió a los cuestionamientos sobre su perfil con la frase: “nadie estudia para ser ministro”. Captura de video

“Nadie estudia para ser ministro”

Otro de los temas que Vega enfrentó desde su primera aparición fue el cuestionamiento sobre su experiencia para dirigir el sistema educativo, debido a que buena parte de su trayectoria profesional se desarrolló en áreas administrativas y otras instituciones del Estado. Su respuesta fue tajante: “nadie estudia pa’ ser ministro”.

“No hay ninguna carrera en la universidad ni pa’ ser ministro ni director de ninguna entidad”, agregó. Vega argumentó que su experiencia en administración pública será útil para conducir el Meduca y señaló que, en esta institución, considera fundamentales la capacidad de escuchar, la paciencia y el diálogo con los distintos sectores.

El funcionario también reivindicó su vínculo con la enseñanza. Recordó que se graduó como maestro en la Escuela Normal de Santiago y posteriormente continuó sus estudios universitarios.

Además, mencionó que proviene de una familia vinculada a la docencia y afirmó que su formación educativa forma parte de los antecedentes con los que llega al ministerio.

Una nueva ley de educación

Entre sus prioridades aparece impulsar una nueva ley para el sistema educativo panameño, una propuesta planteada por el presidente José Raúl Mulino. Vega explicó que el Meduca trabaja en una iniciativa, mientras en la Asamblea Nacional existen otros proyectos, por lo que anticipó un proceso de discusión entre diferentes actores antes de definir una propuesta.

El Meduca administra uno de los mayores presupuestos del Estado, aunque su ejecución de inversión ha sido cuestionada en los últimos años. Tomada del Meduca
El Meduca administra uno de los mayores presupuestos del Estado, aunque su ejecución de inversión ha sido cuestionada en los últimos años. Tomada del Meduca

El ministro argumentó que la educación ha cambiado y requiere adaptarse a las nuevas realidades, particularmente frente al avance tecnológico. También se mostró dispuesto a acudir a la Asamblea para participar en las discusiones y responder preguntas sobre la reforma, con el objetivo de construir un marco legal actualizado para el sector.

La infraestructura constituye otro de los frentes que deberá atender. Vega reconoció que existen numerosos proyectos escolares pendientes y colocó entre sus prioridades procurar que esas obras sean concluidas para disponer de instalaciones seguras y modernas.

A esa tarea sumó la incorporación de tecnología en otros programas educativos y la búsqueda de cooperación internacional.

De hecho, reveló que el mismo día de su designación recibió el contacto de una representación diplomática interesada en colaborar con la educación panameña. No identificó el país ni adelantó proyectos específicos, pero afirmó que su administración estará abierta a recibir cooperación que pueda traducirse en beneficios para el sistema educativo.

La primera hoja de ruta comenzará dentro del propio Meduca. Vega dijo que dedicará sus primeros días, incluido el fin de semana, a conocer el estado de los programas y proyectos de la institución, antes de establecer prioridades. Posteriormente prevé comunicarse con las 16 regiones educativas para identificar directamente sus principales necesidades.

Ventura Vega reemplazó al frente del Ministerio de Educación a Lucy Molinar, quien renunció al cargo el pasado 12 de agosto después de 25 meses de gestión. Tomada de Presidencia
Ventura Vega reemplazó al frente del Ministerio de Educación a Lucy Molinar, quien renunció al cargo el pasado 12 de agosto después de 25 meses de gestión. Tomada de Presidencia

También dirigió un mensaje a los más de 69,000 funcionarios, entre docentes y administrativos, a quienes pidió reforzar el trabajo y el servicio ofrecido a la comunidad educativa. La intención, sostuvo, será mantener contacto con maestros, estudiantes y padres de familia, mientras la administración adopta una política de puertas abiertas.

Vega adelantó además que espera designar la próxima semana al nuevo viceministro de Educación y completar parte del equipo que lo acompañará.

Sobre los docentes separados de sus cargos durante conflictos recientes, evitó comprometerse con reintegros y afirmó que cada procedimiento deberá resolverse respetando la ley y garantizando el derecho a descargo.

El nuevo titular recibe una cartera que, además de los desafíos académicos, administra uno de los presupuestos más elevados del Estado panameño, pero cuya capacidad para convertir los recursos asignados en inversión efectiva ha sido cuestionada.

Para 2026, el Meduca dispone de más de $1,400 millones para inversión, en medio de necesidades acumuladas de infraestructura, equipamiento y modernización tecnológica.

La baja ejecución se convirtió precisamente en uno de los problemas recurrentes de la administración educativa. En 2025, la ejecución de inversión cerró en alrededor de 17%, mientras que durante los primeros meses de 2026 continuaba en niveles reducidos, una situación que contrasta con las necesidades existentes en planteles y proyectos pendientes en distintas regiones del país.

Vega comienza así su gestión con varios asuntos que exigirán decisiones inmediatas: las computadoras, las investigaciones sobre las contrataciones, las obras escolares pendientes y una nueva ley educativa.

A esos desafíos se suma demostrar que su experiencia administrativa puede traducirse en resultados dentro de una institución distinta a las que anteriormente dirigió, mientras su propia idoneidad para ocupar el cargo ya forma parte del debate público.

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