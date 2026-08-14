El Salvador y Belice firman un acuerdo comercial parcial con más de 400 líneas arancelarias

El Salvador y Belice firmaron un acuerdo de alcance parcial que otorga acceso preferencial a productos salvadoreños en el mercado beliceño./ (Redes Adriana Mira)

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El Salvador y Belice firmaron un acuerdo de alcance parcial que incorpora más de 400 líneas arancelarias, permitiendo a los productos salvadoreños acceso preferencial al mercado beliceño y estableciendo nuevas condiciones para el fortalecimiento del comercio bilateral.

El instrumento, firmado en presencia de la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem, y representantes diplomáticos de ambos países, se presenta como una plataforma para incrementar las exportaciones, facilitar la inversión y diversificar las relaciones comerciales en la región.

El acuerdo, que fue detallado en el programa radial La Tribu, con la participación de la embajadora de Belice en El Salvador, Lou-Anne Burns Martínez, abarca sectores estratégicos como agroindustria, alimentos, bebidas, farmacéutico, plástico, textil y metalmecánica.

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De acuerdo con la ministra Hayem, “el instrumento generará oportunidades y beneficios arancelarios para las empresas de ambos países, promoviendo la integración económica”.

La embajadora Burns Martínez explicó que el propósito central de este tipo de mecanismos es facilitar el comercio y simplificar los procesos para empresarios interesados en invertir y diversificar su portafolio de productos.

“El acuerdo incluye charlas técnicas con Aduanas, Agricultura y otros sectores para asegurar que los productos lleguen de manera eficiente al destino final”, señaló la diplomática, resaltando la importancia de establecer un marco de orden y reglas claras para fomentar la confianza empresarial.

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La delegación beliceña, que visitó El Salvador con empresarios y representantes de marcas como Marie Sharp’s y Travelers Liquors Limited, mostró interés en ampliar la presencia de productos beliceños en el mercado salvadoreño.

“Nuestro ron añejo y la línea de cremas de nance y café, además de la reconocida salsa picante Marie Sharp’s, podrían aprovechar las nuevas condiciones de acceso arancelario”, comentó Araceli Perdomo, ejecutiva de Travelers.

Por su parte, Jody Williams, director de ventas de Marie Sharp’s, afirmó que el acuerdo permitirá fortalecer la inversión en marketing y ampliar la oferta de salsas en El Salvador, donde ya se comercializan seis variedades.

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El acuerdo entre El Salvador y Belice incluye sectores como agroindustria, alimentos, bebidas, farmacéutico, plástico, textil y metalmecánica./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El intercambio comercial entre ambos países se ha visto limitado históricamente por la falta de acuerdos específicos, pese a la cercanía geográfica y los lazos culturales.

Belice, con una población de aproximadamente 422,000 habitantes y una diáspora salvadoreña significativa, ha buscado en los últimos años diversificar sus socios comerciales, apoyándose en su posición dentro de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). “Si somos vecinos, ¿por qué no utilizar este beneficio?”, planteó la embajadora, subrayando la lógica de la integración regional.

El acuerdo también contempla la cooperación en áreas de salud, educación, seguridad y cultura, temas que fueron abordados durante una comisión mixta previa a la firma del convenio. Según la embajadora Burns Martínez, “la integración regional no solo busca facilitar el comercio, sino también fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar las condiciones para la compra conjunta de medicamentos y servicios”.

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En el ámbito empresarial, representantes de ambos países identificaron oportunidades específicas. Shahida Vega, restaurantera de Belmopán, manifestó interés en importar empaques salvadoreños para su negocio y explorar nuevas líneas de productos.

María Estela Recinos, de la empresa Recinos Trading Company, destacó la posibilidad de expandir la distribución de productos salvadoreños en Belice, incluyendo artículos de belleza, limpieza y alimentos, aprovechando las facilidades otorgadas por el nuevo acuerdo.

El sector privado beliceño, caracterizado por su diversidad y el protagonismo de pequeñas y medianas empresas, observa en el convenio una vía para consolidar negocios existentes y generar alianzas con compañías salvadoreñas.

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La expectativa de los empresarios y emprendedores beliceños es que la apertura de estos canales fomente el intercambio de bienes como granos, bebidas, productos de cuidado personal y manufacturas, impulsando el desarrollo económico en ambos países.

Las autoridades de El Salvador y Belice definieron el acuerdo comercial como una herramienta sujeta a revisiones, con la meta de ampliar productos y mejorar la conectividad logística./ (Redes Adriana Mira)

Las autoridades de El Salvador y Belice confirmaron que el acuerdo de alcance parcial constituye una herramienta “viva”, sujeta a revisiones periódicas y ajustes conforme evolucionen las necesidades del mercado.

El objetivo a mediano plazo es ampliar la lista de productos incluidos y promover la conectividad logística, tanto por vía terrestre a través de Guatemala como vía aérea, facilitando la movilidad de bienes y personas entre ambos países.

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El acuerdo representa un paso relevante para la integración centroamericana y la consolidación de relaciones comerciales equitativas entre naciones de tamaño similar, pero con trayectorias económicas y culturales diversas.

El seguimiento de su implementación estará a cargo de comisiones mixtas y mesas técnicas, encargadas de asegurar el cumplimiento de los compromisos y la generación de beneficios tangibles para las empresas y consumidores.