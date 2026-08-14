El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

El Salvador y Belice firman un acuerdo comercial parcial con más de 400 líneas arancelarias

El convenio otorga acceso preferencial a productos salvadoreños en el mercado beliceño y abre beneficios para agroindustria, alimentos, productos farmacéuticos, plásticos, textiles y metalmecánica, con el objetivo de impulsar exportaciones, inversión y comercio bilateral

El Salvador y Belice firmaron un acuerdo de alcance parcial que otorga acceso preferencial a productos salvadoreños en el mercado beliceño./ (Redes Adriana Mira)
El Salvador y Belice firmaron un acuerdo de alcance parcial que otorga acceso preferencial a productos salvadoreños en el mercado beliceño./ (Redes Adriana Mira)
Guardar

El Salvador y Belice firmaron un acuerdo de alcance parcial que incorpora más de 400 líneas arancelarias, permitiendo a los productos salvadoreños acceso preferencial al mercado beliceño y estableciendo nuevas condiciones para el fortalecimiento del comercio bilateral.

El instrumento, firmado en presencia de la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem, y representantes diplomáticos de ambos países, se presenta como una plataforma para incrementar las exportaciones, facilitar la inversión y diversificar las relaciones comerciales en la región.

El acuerdo, que fue detallado en el programa radial La Tribu, con la participación de la embajadora de Belice en El Salvador, Lou-Anne Burns Martínez, abarca sectores estratégicos como agroindustria, alimentos, bebidas, farmacéutico, plástico, textil y metalmecánica.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la ministra Hayem, “el instrumento generará oportunidades y beneficios arancelarios para las empresas de ambos países, promoviendo la integración económica”.

La embajadora Burns Martínez explicó que el propósito central de este tipo de mecanismos es facilitar el comercio y simplificar los procesos para empresarios interesados en invertir y diversificar su portafolio de productos.

“El acuerdo incluye charlas técnicas con Aduanas, Agricultura y otros sectores para asegurar que los productos lleguen de manera eficiente al destino final”, señaló la diplomática, resaltando la importancia de establecer un marco de orden y reglas claras para fomentar la confianza empresarial.

PUBLICIDAD

La delegación beliceña, que visitó El Salvador con empresarios y representantes de marcas como Marie Sharp’s y Travelers Liquors Limited, mostró interés en ampliar la presencia de productos beliceños en el mercado salvadoreño.

“Nuestro ron añejo y la línea de cremas de nance y café, además de la reconocida salsa picante Marie Sharp’s, podrían aprovechar las nuevas condiciones de acceso arancelario”, comentó Araceli Perdomo, ejecutiva de Travelers.

Por su parte, Jody Williams, director de ventas de Marie Sharp’s, afirmó que el acuerdo permitirá fortalecer la inversión en marketing y ampliar la oferta de salsas en El Salvador, donde ya se comercializan seis variedades.

Una vista panorámica del interior de una fábrica textil con varios operarios trabajando en máquinas de telar, rodeados de bobinas de hilo y materiales fibrosos.
El acuerdo entre El Salvador y Belice incluye sectores como agroindustria, alimentos, bebidas, farmacéutico, plástico, textil y metalmecánica./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El intercambio comercial entre ambos países se ha visto limitado históricamente por la falta de acuerdos específicos, pese a la cercanía geográfica y los lazos culturales.

Belice, con una población de aproximadamente 422,000 habitantes y una diáspora salvadoreña significativa, ha buscado en los últimos años diversificar sus socios comerciales, apoyándose en su posición dentro de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). “Si somos vecinos, ¿por qué no utilizar este beneficio?”, planteó la embajadora, subrayando la lógica de la integración regional.

El acuerdo también contempla la cooperación en áreas de salud, educación, seguridad y cultura, temas que fueron abordados durante una comisión mixta previa a la firma del convenio. Según la embajadora Burns Martínez, “la integración regional no solo busca facilitar el comercio, sino también fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar las condiciones para la compra conjunta de medicamentos y servicios”.

En el ámbito empresarial, representantes de ambos países identificaron oportunidades específicas. Shahida Vega, restaurantera de Belmopán, manifestó interés en importar empaques salvadoreños para su negocio y explorar nuevas líneas de productos.

María Estela Recinos, de la empresa Recinos Trading Company, destacó la posibilidad de expandir la distribución de productos salvadoreños en Belice, incluyendo artículos de belleza, limpieza y alimentos, aprovechando las facilidades otorgadas por el nuevo acuerdo.

El sector privado beliceño, caracterizado por su diversidad y el protagonismo de pequeñas y medianas empresas, observa en el convenio una vía para consolidar negocios existentes y generar alianzas con compañías salvadoreñas.

La expectativa de los empresarios y emprendedores beliceños es que la apertura de estos canales fomente el intercambio de bienes como granos, bebidas, productos de cuidado personal y manufacturas, impulsando el desarrollo económico en ambos países.

Las autoridades de El Salvador y Belice definieron el acuerdo comercial como una herramienta sujeta a revisiones, con la meta de ampliar productos y mejorar la conectividad logística./ (Redes Adriana Mira)
Las autoridades de El Salvador y Belice definieron el acuerdo comercial como una herramienta sujeta a revisiones, con la meta de ampliar productos y mejorar la conectividad logística./ (Redes Adriana Mira)

Las autoridades de El Salvador y Belice confirmaron que el acuerdo de alcance parcial constituye una herramienta “viva”, sujeta a revisiones periódicas y ajustes conforme evolucionen las necesidades del mercado.

El objetivo a mediano plazo es ampliar la lista de productos incluidos y promover la conectividad logística, tanto por vía terrestre a través de Guatemala como vía aérea, facilitando la movilidad de bienes y personas entre ambos países.

El acuerdo representa un paso relevante para la integración centroamericana y la consolidación de relaciones comerciales equitativas entre naciones de tamaño similar, pero con trayectorias económicas y culturales diversas.

El seguimiento de su implementación estará a cargo de comisiones mixtas y mesas técnicas, encargadas de asegurar el cumplimiento de los compromisos y la generación de beneficios tangibles para las empresas y consumidores.

Temas Relacionados

Acuerdo comercialAcuerdos comercialesBeliceCentroaméricaEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras: Comisión Liquidadora reporta avance de hasta 96% y más de 5.5 millones de USD millones pagados en prestaciones

La Comisión Liquidadora prevé cerrar durante agosto la mayor parte del proceso correspondiente a nueve instituciones.

Honduras: Comisión Liquidadora reporta avance de hasta 96% y más de 5.5 millones de USD millones pagados en prestaciones

Guatemala suma más turistas en 2026 y ya roza los 1.9 millones de visitantes en el primer semestre

El flujo internacional hacia el país centroamericano avanzó entre enero y julio a un ritmo moderado frente a años previos, en un contexto de estrategia oficial para diversificar mercados y elevar el gasto por viajero

Guatemala suma más turistas en 2026 y ya roza los 1.9 millones de visitantes en el primer semestre

El dengue se dispara un 25% en Costa Rica: reportan más de 2,800 casos en lo que va del 2026

El incremento del 25% respecto a 2025 alerta a las autoridades y evidencia la expansión del virus en zonas como el Pacífico Central, donde la tasa alcanza los 192.3 contagios por cada 100,000 habitantes

El dengue se dispara un 25% en Costa Rica: reportan más de 2,800 casos en lo que va del 2026

Guatemala recibió a 71,075 turistas de El Salvador durante las fiestas agostinas

La afluencia registrada entre el 31 de julio y el 9 de agosto generó una derrama de USD 21,68 millones y se concentró en pasos terrestres, según cifras del Instituto Guatemalteco de Turismo

Guatemala recibió a 71,075 turistas de El Salvador durante las fiestas agostinas

El Salvador pasa de 160 a 1,050 empresas turísticas registradas en siete años, según datos de CORSATUR

El registro nacional reporta un crecimiento de casi 900 nuevas firmas desde 2019, en un sector que ya concentra unas 3,500 empresas en todo el país y mantiene la meta de diversificar la oferta

El Salvador pasa de 160 a 1,050 empresas turísticas registradas en siete años, según datos de CORSATUR

TECNO

Uber y Pony.ai llevarán 2.000 robotaxis a Europa para impulsar el transporte autónomo

Uber y Pony.ai llevarán 2.000 robotaxis a Europa para impulsar el transporte autónomo

Cómo vaciar la papelera de WhatsApp si el almacenamiento de mi celular está lleno

Apple busca cobrar el 15% de las compras digitales que se realicen fuera de la App Store

Bebés modificados antes de nacer: la tecnología que podría cambiar la reproducción humana

Google permitirá eliminar la marca de agua de sus imágenes generadas con IA

ENTRETENIMIENTO

Un cineasta rescata con IA una entrevista de Billy Joel de hace 55 años y desata la polémica

Un cineasta rescata con IA una entrevista de Billy Joel de hace 55 años y desata la polémica

La demanda de los Cascio por abuso contra Michael Jackson no irá a juicio: esta es la razón

El reencuentro de Elijah Wood y los hobbits de “El Señor de los Anillos” después de 23 años

La canción inspirada en Robert Pattinson que Suki Waterhouse no veía como sencillo y terminó conquistando a sus fans

La película que Matthew McConaughey casi no hizo y que terminó convirtiéndose en la más rentable de su carrera

MUNDO

Francia frenó la prohibición de redes sociales a menores de 15 años por "vulnerar la libertad de expresión"

Francia frenó la prohibición de redes sociales a menores de 15 años por "vulnerar la libertad de expresión"

Tres tumbas, dos civilizaciones y un rostro en relieve: los secretos que el oasis de Bahariya ocultó durante siglos

Alerta ambiental en el Golfo Pérsico: enormes manchas de petróleo aparecieron frente a las costas de Irán tras ataques a embarcaciones

Dónde está la escalera más larga del mundo y por qué casi nunca se puede subir

Recuperaron las obras de Renoir, Matisse y Cèzanne que habían sido robadas de una importante colección italiana