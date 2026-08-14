Romina Gaetani reaccionó a las declaraciones de Luis Cavanagh: “Me llama la atención”

En dicimebre del año 2025 la actriz realizó la denuncia y se pronunció a la delcaración de su expareja asegurando que él vivió violencia de género (Video: LAM-América TV)

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El 29 de diciembre de 2025, Romina Gaetani tuvo que ser hospitalizada tras sufrir violencia de género a manos de su expareja, Luis Cavanagh. Desde entonces, la actriz hizo la denuncia y se puso a disposición de la justicia en reiteradas ocasiones. El 6 de agosto, la fiscalía citó a indagatoria a Cavanagh por la causa de lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género, con audiencia fijada para el 10 del mismo mes. En esa instancia, el acusado invirtió el relato: dijo ser él la víctima.

En su declaración, Cavanagh afirmó: “Ella me golpeó en la zona estomacal luego de haber estado internado y con un trombo. Yo sufrí violencia de género de su parte, varias veces; lo sabe la psicóloga de pareja perfecto”. También indicó que estaba presentando un video donde el episodio, según él, quedó registrado.

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Días después, en Primicias YA (América TV), mostraron un fragmento de Gaetani hablando de la situación. “Yo muy bien porque, bueno, siempre en comunicación con el doctor Ignacio Trimarco, con quien estoy muy, muy agradecida desde siempre. Agradecida que veo que la justicia avanzó, ratificando de alguna manera todo lo que describí, todos los hechos y la denuncia que hice”, respondió.

Cuando la cronista le anticipó que Cavanagh había salido a hablar el día anterior, Gaetani aclaró que no estaba al tanto: “No sé qué pasó ayer porque estaba durmiendo”. Pero al escuchar que en su declaración el acusado afirmaba haber sido él quien sufrió violencia de género, la actriz interrumpió antes de que le relataran los detalles: “No, mirá, disculpá. No me interesa para nada que me relates lo que esta persona dijo ayer”.

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En dicimebre del año 2025 la actriz realizó la denuncia y se pronunció a la delcaración de su expareja asegurando que él vivió violencia de género (Video: LAM-América TV)

Lejos de esquivar el tema, Gaetani explicó su postura con precisión. “Imaginate que hace muy poco que pasó, de denunciar hace siete meses, que no es nada, siete meses. Y de corazón digo que no me importa nada, para mí es pasado”, dijo. Y aclaró enseguida la aparente contradicción de esas palabras: “Aunque sigue siendo de alguna manera un presente, porque sigo firmando papeles, porque sigo hablando lo menos posible con el doctor Ignacio Trimarco, que de manera muy contenedora, cuidándome, sabe cuándo llamarme, cuándo no, qué y hasta dónde comunicarme cómo sigue el caso”.

La actriz repasó lo que fueron los primeros meses tras la denuncia: “Yo a la justicia siempre me puse a disposición desde el 28 de diciembre. Todo mi enero, todo mi febrero fue estar en contacto más con la policía que con mi familia, estando de fiscalía en fiscalía”.

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En ese tramo, agradeció el trabajo de la fiscalía de Pilar y enumeró las medidas de protección que le otorgaron: “Agradezco que se hayan puesto al servicio de, desde ponerme un oficial en la puerta de mi casa, cosa que no quise acceder porque no me parecía necesario. Y también veo que están atentos en renovarme cada tres meses el botón antipánico, la perimetral”.

Romina Gaetani expresó miedo y confusión luego de la orden de detención contra Luis Cavanagh, su expareja

Cuando la cronista insistió con los detalles de la declaración de Cavanagh y mencionó el video que él habría presentado, Gaetani volvió a cortar: “No me cuentes lo que él me dice, no me importa. Él está en todo su derecho de salir a hablar y me parece muy bien”. Su lectura de la indagatoria fue directa. “Lo que yo tengo entendido en mis humildes palabras de no entender mucho de tecnicismo, es que apoyan y me acompañan y creen en la declaración y en la denuncia que hice”, dijo sobre el significado del paso judicial dado por la fiscalía.

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El momento de mayor tensión llegó al final del móvil, cuando uno de los presentes en el piso le preguntó si algo de todo esto le llamaba la atención. Gaetani soltó una carcajada antes de responder: “Me llama la atención. Si una hace una denuncia por violencia, después de eso, ¿qué te llama la atención, querido?”