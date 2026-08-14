Axel celebró el cumpleaños de su novia y le dedicó todo su amor: “Esa sonrisa que desarma el mundo”

El cantante argentino Axel y su pareja, la ecuatoriana Valeria Gutiérrez, vestidos a tono y a pura sonrisa

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La celebración del cumpleaños de Valeria Gutiérrez se transformó en un acontecimiento público cuando Axel, el cantante argentino, le dedicó un extenso mensaje en Instagram acompañado por una galería de fotografías que retratan distintos momentos de su relación. El texto, con tono confesional y cargado de afecto, fue presentado ante sus seguidores como una suerte de declaración de principios amorosa, y rápidamente captó la atención de los fanáticos.

El mensaje comienza con un deseo: “Amor, hoy es tu cumpleaños y quiero verte así: sonriendo, con esa sonrisa que desarma a todo el mundo”. El intérprete no solo expone la admiración por la alegría de su pareja, sino que también profundiza sobre el conocimiento mutuo alcanzado en la intimidad: “Y quiero que sepas que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que esa sonrisa siga apareciendo en tu rostro y acompañando tu vida”.

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El cantante argentino Axel y su pareja, la ecuatoriana Valeria Gutiérrez a puro romanticismo en un bar

Lejos de quedarse en la superficie, el cantante elige subrayar las facetas luminosas y los aspectos más complejos de la personalidad de su novia. “Pero te amo sabiendo que esa sonrisa es solo una parte de vos. Conozco también tus tristezas, tus miedos, tus heridas, tus momentos difíciles y hasta esos rincones oscuros que pocas personas llegan a conocer. Y te amo ahí también. Te amo completa. En tu luz y en tu sombra. En tus días felices y en aquellos en los que cuesta un poco más encontrar motivos para sonreír”.

En el corazón de la publicación, Axel deja en claro que el amor no implica promesas de felicidad constante, sino un compromiso con el bienestar del otro: “No puedo prometerte una vida sin tristezas, pero sí puedo prometerte que siempre voy a hacer todo lo posible para que tengas razones para volver a sonreír y ser feliz”. El mensaje cierra con una expresión de deseos: “Feliz cumpleaños, mi amor. Que la vida te devuelva multiplicada toda esa luz que llevas dentro. Te amo en todas tus formas, de la mano o en la distancia, en todos tus días y noches”.

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El cantante argentino Axel y la presentadora Valeria Gutiérrez celebran su amor en todo momento

La respuesta de Valeria Gutiérrez no tardó en llegar en el mismo tono: “¡Amor mío! Qué lindas palabras las que regalas el día de hoy. ¡Te amo, mi vida! Gracias por siempre estar conmigo y por siempre hacerme sentir la mujer más feliz del mundo (cómo no sonreír con el hombre que tengo a mi lado)”. Así, la interacción entre ambos en redes sociales se consolidó como una muestra pública de afecto, con palabras emotivas y complicidad ante la mirada de miles de seguidores.

El vínculo entre Axel y Valeria comenzó a gestarse en 2023, cuando ambos coincidieron en el set del reality musical “Yo me llamo”, emitido por Teleamazonas en Ecuador. En ese contexto, él participó como jurado invitado y ella ya contaba con una presencia destacada en el mundo del espectáculo ecuatoriano. Durante largas jornadas de grabación, surgió una conexión particular que no pasó inadvertida para quienes trabajaban en el programa.

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Axel y Valeria están juntos desde noviembre de 2024

Los rumores sobre una posible relación se multiplicaron cuando empezaron a aparecer juntos fuera de cámaras. Las primeras señales fueron cenas compartidas y encuentros en lugares privados, donde los gestos de cercanía y las muestras de afecto generaron especulaciones entre sus seguidores y la prensa de espectáculos. Sin embargo, ambos optaron inicialmente por mantener el vínculo en reserva.

En noviembre de 2024, la pareja decidió hacer oficial su relación, luego de varios meses de rumores y mensajes cruzados en redes sociales. Axel, de 49 años, y Valeria, de 27, confirmaron su romance a través de publicaciones y comentarios públicos, despejando dudas sobre la naturaleza de su vínculo.

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Un episodio clave en la cronología de la pareja fue la separación de Axel de Delfina Lauría, madre de sus cuatro hijos, tras 16 años de relación. El cantante negó tajantemente que la relación con Valeria hubiera sido la causa de la ruptura, aunque quienes seguían sus perfiles sociales destacaron la aparición de mensajes cariñosos y “likes” entre ambos, que sugerían una cercanía creciente.

Actualmente, Valeria forma parte del programa matinal “En contacto”, de la cadena televisiva Ecuavisa. Esta incorporación marcó su regreso a la pantalla luego de un período de ausencia. Su trayectoria incluye haber sido Miss Ecuador y participar en diversos roles como conductora y presentadora en televisión nacional.

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Valeria Gutiérrez en otra postal cotidiana

A pesar de la notoriedad pública, Axel suele mantener una postura reservada respecto a los detalles de su vida privada. Según su entorno, el artista prefiere que su vínculo con Valeria permanezca mayormente fuera del foco mediático, aunque en ocasiones elige compartir gestos significativos como la dedicatoria de cumpleaños.

La galería de imágenes que acompañó la dedicatoria en Instagram está compuesta por fotografías que reflejan tanto la cotidianidad como los momentos especiales de la pareja. En una de las imágenes, Valeria aparece sentada al aire libre, sonriente, con el cabello recogido y vestida con un abrigo marrón oscuro sobre un suéter negro, transmitiendo una sensación de calidez y naturalidad.

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Valeria Gutiérrez trabaja como presentadora de televisión en Ecuador

Otra fotografía los muestra a ambos corriendo de la mano por un pasillo luminoso, vestidos de manera similar, en una escena espontánea y alegre. En una toma distinta, Valeria posa apoyada en una baranda de piedra, sonriente, con gafas y una chaqueta de cuero marrón, en un entorno urbano de arquitectura tradicional, lo que sugiere un paseo relajado.

Entre las imágenes predomina la sonrisa de Valeria, que aparece también disfrutando de una mazorca de maíz asado mientras sostiene el teléfono para una selfie, en un ambiente de aire libre y clima templado. Una de las postales nocturnas capta a la pareja en actitud lúdica, con Axel cargando a Valeria en su espalda, ambos vestidos de blanco y riendo en medio de luces desenfocadas, transmitiendo complicidad y felicidad.

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Valeria Gutiérrez, la pareja del cantante Axel en una campaña publicitaria (Instagram)

En otra instantánea, Valeria aparece bajo la nieve, con un paraguas negro, delante de un monumento imponente, lo que indica que la pareja ha compartido viajes y experiencias en distintas ciudades. Hay también planos cercanos donde predomina la expresión de alegría, como el retrato de Valeria con gafas, y escenas de intimidad en las que la pareja se abraza y se mira a los ojos, sentados en un bar iluminado.

La galería se completa con una imagen al atardecer, ambos de pie en un muelle, con chalecos y camisas claras, sonriendo y tomados de la mano, en una atmósfera relajada junto al agua. Estas fotos, compartidas por Axel, refuerzan la narrativa de una relación marcada por la alegría compartida, la aventura y la confianza mutua, y acompañan visualmente la dedicatoria escrita, dotando de contexto emocional y cotidiano el mensaje que el cantante eligió hacer público.

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