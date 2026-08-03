Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

El duelo de La Joaqui tras la separación de Luck Ra: “Él ya está tomando una decisión para ser feliz”

La artista reveló cómo atraviesa el fin de su historia con el cantante. Rechazó los ataques en redes y aclaró versiones sobre su vida privada

La Joaqui se refirió a su reciente separación del cantante Luck Ra, abordando el tema del duelo en el amor y la importancia de la honestidad y el respeto en sus declaraciones
Guardar

La separación entre La Joaqui y Luck Ra marcó un punto de inflexión para miles de seguidores del espectáculo argentino. La noticia, difundida primero como un comunicado conjunto en redes sociales, no tardó en ocupar los principales espacios de debate y alimentar una cadena de rumores. Pero detrás de la exposición y las suposiciones, la voz de la cantante emerge con una postura clara sobre su presente emocional y su forma de atravesar el duelo.

Lejos de buscar culpables o polémicas, la intérprete optó por mostrarse genuina en sus declaraciones. En una charla con Infama, reconoció estar transitando una etapa de aceptación: “El amor es un duelo, pero no, no es una recuperación. Es aceptar que se acaba una etapa y que empieza otra”. Esta visión matiza la idea tradicional de superación tras una ruptura, y abre el foco a una narrativa menos confrontativa y más introspectiva.

PUBLICIDAD

La artista, de 32 años, subrayó la importancia de cuidar sus palabras, especialmente en un momento de sensibilidad. Destacó que su actitud no nace del enojo, sino del deseo de actuar con madurez. “Es un gesto lógico a una persona de mi edad. Yo ya estoy en mi tercera década, soy una señora. Y sé que cuando uno está triste tiende a ser injusto y cruel. Entonces quiero no ser esa clase de persona, quiero ser amable y hablar desde el amor siempre, porque nadie tiene la culpa de cómo yo me sienta”, explicó. Esta reflexión revela una decisión consciente de evitar la hostilidad y de no atribuir responsabilidades al otro por su estado anímico ni sumarse a los rumores de terceros en discordia, que apuntan contra Tuli Acosta.

Texto en color blanco sobre un fondo negro con un comunicado sobre el final de una relación y el pedido de privacidad
Un comunicado oficial confirma la separación de los artistas La Joaqui y Luck Ra, en el que ambos solicitan privacidad a los medios de comunicación.

Su postura se conecta con una decisión personal: no quiere iniciar nuevas relaciones por ahora. Consultada sobre este punto, fue categórica: “No quiero conocer a nadie, ser respetuosa con el amor que siento, por más que hoy en día no elijamos que ese amor continúe. Yo siento un amor genuino y sincero y voy a seguir siendo leal y fiel a mis sentimientos”.

PUBLICIDAD

Lejos de alimentar la especulación mediática, ambos optaron por comunicar el final de su relación con un mensaje conjunto en redes sociales. El gesto buscaba cerrar la etapa sin dar lugar a la polémica. La cantante subrayó que no guarda resentimientos hacia su expareja e instó a que las conversaciones públicas no se tornen hostiles hacia él. “No tengo nada malo para decir de Facu. De hecho, me encantaría que le dejen de decir cosas feas, porque es la persona con la que compartí dos años, con la que idealicé un futuro entero”, afirmó.

Aclaró que la honestidad del cantante al manifestar que ya no sentía lo mismo fue un acto legítimo y que cada uno tiene derecho a buscar su felicidad. “Él ya está tomando una decisión para su vida, para ser feliz. Y es justo que cada uno sea feliz como necesita,” puntualizó, dando por cerrada cualquier insinuación de conflicto o traición.

Por eso mismo, consideró injusto que la sinceridad de Luck Ra sea castigada con insultos o críticas desde el anonimato. Esta dinámica, según ella, responde a una tendencia de las plataformas digitales a amplificar el caos y la confrontación en lugar de respetar los procesos personales.

Luck Ra habló con Ángel de Brito sobre el final de su relación con La Joaqui

Además, la cantante se refirió al dolor que le produce ver a sus hijas involucradas en debates ajenos a la vida familiar. Relató que, tras la separación, surgieron comentarios insinuando que ella buscaba delegar en su pareja las responsabilidades de la crianza. El tema ocupó un lugar destacado en la discusión pública y fue abordado incluso por su exnovio en declaraciones a medios.

El vínculo entre la joven, sus hijas y su expareja fue objeto de interpretaciones erróneas en el debate posterior a la ruptura. La artista se encargó de aclarar que, si bien fue el primer novio con quien convivieron sus hijas, nunca le pidió a Luck Ra asumir obligaciones paternas. “Es el primer novio mío con el que conviven mis nenas, que no es su padre. Segundo, que nunca le pedí a un hombre ni que me cuide a mis hijas, ni que lleve a mis hijas al colegio, ni que me pague una obra social”, detalló.

Negó de manera enfática haber buscado en su pareja una figura de apoyo económico o logístico para la crianza. Remarcó que siempre se hizo cargo por completo de sus hijas y que las acusaciones en sentido contrario la ofenden. “Siempre me responsabilicé en mi totalidad por mis hijas. Entonces me ofende de ese lado porque se insinúa que yo busco a alguien para hacerlo responsable de las responsabilidades que yo adquirí de chica”, sostuvo.

Temas Relacionados

La JoaquiLuck RaMúsicaCumbiaSeparaciónTuli AcostaDuelo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El inesperado agradecimiento de Andrés Nara a la China Suárez: “Gracias a Dios que está esta señora”

En medio del conflicto por los pasaportes de las hijas de la empresaria, el padre de Wanda Nara llamó la atención al valorar el lugar de la actriz en la vida del delantero

El inesperado agradecimiento de Andrés Nara a la China Suárez: “Gracias a Dios que está esta señora”

Lali Espósito se confesó con Rosalía en Argentina, recordó al ex que incendió un hotel y le declaró: “Este pueblo te ama”

En el confesionario del Lux Tour en su segunda noche en Buenos Aires, la artista argentina relató una noche de hotel que acabó entre llamas y daños cobrados en euros. La frase que le dedicó a la española tras la polémica

Lali Espósito se confesó con Rosalía en Argentina, recordó al ex que incendió un hotel y le declaró: “Este pueblo te ama”

Catherine Fulop le dedicó una carta abierta a Gia, su nieta: “Abuelar es un amor distinto”

La actriz celebró los cinco meses de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala con un mensaje muy íntimo, donde habló de la maternidad, la distancia y esa nueva forma de querer que hoy atraviesa

Catherine Fulop le dedicó una carta abierta a Gia, su nieta: “Abuelar es un amor distinto”

Mariana Fabbiani, a pura sensualidad en el Mediterráneo: “Días de descanso, familia y un mar inolvidable”

La conductora de DDM compartió un álbum de fotos de su descanso europeo entre playas, atardeceres y salidas nocturnas en Grecia y Croacia

Mariana Fabbiani, a pura sensualidad en el Mediterráneo: “Días de descanso, familia y un mar inolvidable”

El mensaje de amor de Gimena Accardi a su novio Seven Kayne por sus 27 años: “Feliz cumple, baby”

La actriz le dedicó un mensaje a puro amor en sus redes al cantante. Se mostraron juntos, divertidos y enamorados

El mensaje de amor de Gimena Accardi a su novio Seven Kayne por sus 27 años: “Feliz cumple, baby”

DEPORTES

La nueva vida de una figura del deporte que salió de la cárcel tras asesinar a su novia: “Casi nadie lo reconoce”

La nueva vida de una figura del deporte que salió de la cárcel tras asesinar a su novia: “Casi nadie lo reconoce”

Fue campeón con Boca, estuvo a un paso de ser citado por Bielsa y hoy maneja una empresa de demoliciones: “Tenía que seguir el legado”

Locura por Vozinha en Chile: el video de la multitudinaria bienvenida en el aeropuerto antes de sumarse a su nuevo club

El contundente mensaje de Marcos Acuña tras la derrota de River Plate frente a Rosario Central

La histórica racha de hace más de un siglo que igualó River Plate con la derrota ante Rosario Central

TELESHOW

El inesperado agradecimiento de Andrés Nara a la China Suárez: “Gracias a Dios que está esta señora”

El inesperado agradecimiento de Andrés Nara a la China Suárez: “Gracias a Dios que está esta señora”

Lali Espósito se confesó con Rosalía en Argentina, recordó al ex que incendió un hotel y le declaró: “Este pueblo te ama”

Catherine Fulop le dedicó una carta abierta a Gia, su nieta: “Abuelar es un amor distinto”

Mariana Fabbiani, a pura sensualidad en el Mediterráneo: “Días de descanso, familia y un mar inolvidable”

El mensaje de amor de Gimena Accardi a su novio Seven Kayne por sus 27 años: “Feliz cumple, baby”

INFOBAE AMÉRICA

Tartessos, la civilización de España que selló sus templos antes de desaparecer sin dejar rastro

Tartessos, la civilización de España que selló sus templos antes de desaparecer sin dejar rastro

Nuevo León no está lejos

El precio del petróleo se desploma ante la expectativa de un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

La ex líder detenida de Myanmar, Aung San Suu Kyi, se reunió con la Cruz Roja por primera vez desde el golpe militar que la derrocó en 2021

A días del inicio de las maniobras anuales Han Kuang, Taiwán aseguró que la cooperación militar con EEUU supera lo imaginado