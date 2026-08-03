El duelo de La Joaqui tras la separación de Luck Ra: “Él ya está tomando una decisión para ser feliz”

La Joaqui se refirió a su reciente separación del cantante Luck Ra, abordando el tema del duelo en el amor y la importancia de la honestidad y el respeto en sus declaraciones

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La separación entre La Joaqui y Luck Ra marcó un punto de inflexión para miles de seguidores del espectáculo argentino. La noticia, difundida primero como un comunicado conjunto en redes sociales, no tardó en ocupar los principales espacios de debate y alimentar una cadena de rumores. Pero detrás de la exposición y las suposiciones, la voz de la cantante emerge con una postura clara sobre su presente emocional y su forma de atravesar el duelo.

Lejos de buscar culpables o polémicas, la intérprete optó por mostrarse genuina en sus declaraciones. En una charla con Infama, reconoció estar transitando una etapa de aceptación: “El amor es un duelo, pero no, no es una recuperación. Es aceptar que se acaba una etapa y que empieza otra”. Esta visión matiza la idea tradicional de superación tras una ruptura, y abre el foco a una narrativa menos confrontativa y más introspectiva.

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La artista, de 32 años, subrayó la importancia de cuidar sus palabras, especialmente en un momento de sensibilidad. Destacó que su actitud no nace del enojo, sino del deseo de actuar con madurez. “Es un gesto lógico a una persona de mi edad. Yo ya estoy en mi tercera década, soy una señora. Y sé que cuando uno está triste tiende a ser injusto y cruel. Entonces quiero no ser esa clase de persona, quiero ser amable y hablar desde el amor siempre, porque nadie tiene la culpa de cómo yo me sienta”, explicó. Esta reflexión revela una decisión consciente de evitar la hostilidad y de no atribuir responsabilidades al otro por su estado anímico ni sumarse a los rumores de terceros en discordia, que apuntan contra Tuli Acosta.

Un comunicado oficial confirma la separación de los artistas La Joaqui y Luck Ra, en el que ambos solicitan privacidad a los medios de comunicación.

Su postura se conecta con una decisión personal: no quiere iniciar nuevas relaciones por ahora. Consultada sobre este punto, fue categórica: “No quiero conocer a nadie, ser respetuosa con el amor que siento, por más que hoy en día no elijamos que ese amor continúe. Yo siento un amor genuino y sincero y voy a seguir siendo leal y fiel a mis sentimientos”.

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Lejos de alimentar la especulación mediática, ambos optaron por comunicar el final de su relación con un mensaje conjunto en redes sociales. El gesto buscaba cerrar la etapa sin dar lugar a la polémica. La cantante subrayó que no guarda resentimientos hacia su expareja e instó a que las conversaciones públicas no se tornen hostiles hacia él. “No tengo nada malo para decir de Facu. De hecho, me encantaría que le dejen de decir cosas feas, porque es la persona con la que compartí dos años, con la que idealicé un futuro entero”, afirmó.

Aclaró que la honestidad del cantante al manifestar que ya no sentía lo mismo fue un acto legítimo y que cada uno tiene derecho a buscar su felicidad. “Él ya está tomando una decisión para su vida, para ser feliz. Y es justo que cada uno sea feliz como necesita,” puntualizó, dando por cerrada cualquier insinuación de conflicto o traición.

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Por eso mismo, consideró injusto que la sinceridad de Luck Ra sea castigada con insultos o críticas desde el anonimato. Esta dinámica, según ella, responde a una tendencia de las plataformas digitales a amplificar el caos y la confrontación en lugar de respetar los procesos personales.

Luck Ra habló con Ángel de Brito sobre el final de su relación con La Joaqui

Además, la cantante se refirió al dolor que le produce ver a sus hijas involucradas en debates ajenos a la vida familiar. Relató que, tras la separación, surgieron comentarios insinuando que ella buscaba delegar en su pareja las responsabilidades de la crianza. El tema ocupó un lugar destacado en la discusión pública y fue abordado incluso por su exnovio en declaraciones a medios.

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El vínculo entre la joven, sus hijas y su expareja fue objeto de interpretaciones erróneas en el debate posterior a la ruptura. La artista se encargó de aclarar que, si bien fue el primer novio con quien convivieron sus hijas, nunca le pidió a Luck Ra asumir obligaciones paternas. “Es el primer novio mío con el que conviven mis nenas, que no es su padre. Segundo, que nunca le pedí a un hombre ni que me cuide a mis hijas, ni que lleve a mis hijas al colegio, ni que me pague una obra social”, detalló.

Negó de manera enfática haber buscado en su pareja una figura de apoyo económico o logístico para la crianza. Remarcó que siempre se hizo cargo por completo de sus hijas y que las acusaciones en sentido contrario la ofenden. “Siempre me responsabilicé en mi totalidad por mis hijas. Entonces me ofende de ese lado porque se insinúa que yo busco a alguien para hacerlo responsable de las responsabilidades que yo adquirí de chica”, sostuvo.

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