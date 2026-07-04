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El gesto de Messi con la periodista Sofi Martínez tras la victoria de Argentina sobre Cabo Verde: “Lo valoro un montón”

El capitán del combinado albiceleste habló en zona mixta tras la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 y tuvo un accionar que sorprendió a la cronista

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Luego de la trabajada clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 en tiempo extra con un triunfo por 3-2 sobre Cabo Verde, Lionel Messi habló en rueda de prensa y tuvo un notable gesto con Sofía Martínez. El capitán del combinado albiceleste desactivó con un gesto y una frase los rumores sobre un supuesto enojo con la periodista argentina.

El suceso ocurrió tras la clasificación de la Selección a los octavos de final y con Messi como una de las figuras del torneo, en el que ya suma 7 goles —abrió el marcador frente a los africanos—. Al arribar a la zona mixta, el rosarino se acercó a Martínez y la saludó únicamente a ella para responder con un gesto a cualquier versión. “Después dicen que no te saludo, que si te miro, que no te miro, ¿viste? Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo. Es así”, comentó el futbolista entre risas.

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La periodista intentó llevar la conversación al partido y respondió: “Vamos a lo que más nos gusta que es nuestro trabajo”. Aunque después, al advertir el sentido del accionar del futbolista de 39 años, agregó: “Muchas gracias por el gesto, lo valoro mucho”. El contexto de la escena se relaciona con pasadas versiones que sostenían que algunos jugadores tenían mala relación con Martínez.

Una vez finalizada la entrevista, la periodista volvió sobre el episodio y valoró el accionar del capitán. “Valoro mucho el gesto que tuvo Messi recién. Lo valoro un montón. Ese saludo tiene que ver con ruidos que a veces se generan en la semana y que no tienen ningún tipo de sentido. Son todas mentiras. Prefiero no decir nada porque uno trabajando demuestra que está todo bien y que no existe nada de lo que dicen. Él no tiene por qué saludar para aclarar nada y, sin embargo, lo hizo para aclarar que no hay ningún problema. Al contrario, estamos haciendo nuestro trabajo como siempre”, sostuvo.

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El antecedente de esta historia se remonta a diciembre de 2022, cuando Sofi Martínez entrevistó a Messi después de la victoria de Argentina ante Croacia, resultado que aseguró el pase a la final del Mundial de Qatar. En ese diálogo, la cronista lanzó un mensaje que tomó gran potencia en Argentina y emocionó al capitán.

“Lo último que te voy a decir no es una pregunta. Se viene la final de la copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo”, le señaló por entonces en una reflexión que rápidamente se convirtió en viral.

Lionel Messi volvió a convertir y es el máximo goleador del Mundial 2026 con siete goles (REUTERS/Paul Childs)
Lionel Messi volvió a convertir y es el máximo goleador del Mundial 2026 con siete goles (REUTERS/Paul Childs)

Por otro lado, luego de su gesto, Messi se refirió al complejo partido contra Cabo Verde y la sufrida clasificación a los octavos de final del Mundial. “Sabíamos que iba a ser de esta manera, que iba a ser sufrido. Por ahí sufrimos un poco más de la cuenta, no esperábamos sufrir así. Pero sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Esta selección no perdió con España ni con Uruguay, pasó en el grupo. Lo importante es que se pasó. Sufrimos, lo sufrimos todo, pero vale igual”, señaló el crack rosarino que días atrás había tenido un sentido abrazo en el campo de juego con Maxi López, compañero de Martínez en las transmisiones de Telefe.

“Esto es algo que yo vengo repitiendo hace mucho: es una selección que compite, que siempre deja todo. Podemos jugar bien o mal, pero siempre intentamos dar el máximo, buscar los partidos. Hoy por momentos nos costó en el juego y la presión, recuperar, pero siempre intentamos sacar un plus. Hicimos un desgaste muy importante”, agregó.

Hay muchas cosas para corregir. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, no por algo este equipo no había perdido con España y con Uruguay. Hicimos lo más difícil, que era encontrar el primer gol. Pensábamos que a raíz de eso íbamos a encontrar nuestro juego y estar más tranquilos, pero fue todo lo contrario. Perdimos la pelota, nos metimos un poco atrás, no pudimos presionar bien. Y ellos golpearon con sus armas. Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada”, explicó en zona mixta.

Durante sus entrevistas, el astro rosarino también tuvo tiempo para realizar un llamativo gesto con los jugadores de Cabo Verde. Argentina volverá a tener actividad en el Mundial 2026 en los octavos de final contra Egipto, que eliminó en la tanda de penales a Australia. El partido se jugará el próximo martes 7 de julio a las 13:00 (hora argentina) en Atlanta.

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