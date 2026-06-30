Moria Casán y Pato Galmarini disfrutaron del show de Fito Páez: complicidad, romance y una noche a pura música

La One y su pareja asistieron al show y tuvieron una ubicación privilegiada para vivir el recital. En medio de los rumores de romance del rosarino y Sofía Gala, esta es una señal que sigue dando de qué hablar

La noche del quinto show de Fito Páez en el Movistar Arena tuvo entre sus asistentes a dos figuras cuya presencia no pasó inadvertida: Moria Casán y Pato Galmarini. Ambos disfrutaron del recital desde una ubicación privilegiada, en medio de un estadio colmado que vibraba al compás de los clásicos del artista rosarino. Las imágenes de la pareja, compartiendo gestos de cercanía y alegría durante el evento, rápidamente comenzaron a circular y a generar comentarios en redes.

A lo largo del espectáculo, la pareja se mostró de pie, cantando a viva voz junto al público temas emblemáticos del rosarino. En especial, durante la interpretación de A rodar mi vida, ambos se dejaron ver abrazados y celebrando el momento, en una escena de intimidad y complicidad que fue capturada por las cámaras. La cercanía entre ellos, sumada a la energía del show, convirtió a ese instante en uno de los más comentados de la velada.

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La presencia de la actriz y conductora y el referente político en el Movistar Arena ocurre en un contexto de interés renovado por sus vidas personales, especialmente ante la reciente exposición mediática de los vínculos sentimentales que rodean a la familia. La pareja, formada en 2021, se caracterizó por su espontaneidad y su manera poco convencional de vivir el amor. Su historia comenzó cuando la actriz asistió a un curso de historia del justicialismo dictado por el histórico dirigente peronista. Aquella primera aproximación derivó en un romance que rápidamente desembocó en un casamiento íntimo y poco convencional, alejado del protocolo y la ostentación tradicional.

El músico y la actriz se besaron en público

En paralelo a los comentarios por la presencia de Moria y Galmarini, el foco mediático también se posó sobre la relación entre Sofía Gala y Fito Páez. Los rumores sobre un posible romance entre la actriz y el músico cobraron fuerza durante los últimos meses, especialmente después de que la propia Moria confirmara la existencia de un vínculo entre ambos.

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Uno de los episodios que marcó este nuevo capítulo en la vida sentimental de Fito se produjo durante la presentación de su disco Shine, en mayo pasado, ante un público reducido. En esa ocasión, tras levantarse de su asiento, el músico se dirigió a saludar a la hija de Moria. Lo que parecía ser un simple gesto cordial dio paso a un momento más íntimo: Sofía Gala lo tomó del codo y lo atrajo hacia ella, sellando el encuentro con un beso romántico en los labios, bajo la tenue luz azul del escenario.

La reacción de los presentes no se hizo esperar. Quienes fueron testigos del gesto celebraron el momento con exclamaciones de entusiasmo, lo que confirmó ante la audiencia la naturaleza del vínculo entre ambas figuras. Este episodio, sumado a la confirmación pública de Moria Casán, consolidó el interés de la prensa en la relación y añadió un matiz especial a la reciente presencia de la familia en el Movistar Arena.

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Moria Casán se sinceró al aire y brindó detalles de su relación el Pato Galmarini (Qué tupé - El Trece)

La relación entre Moria Casán y Fernando “Pato” Galmarini se inició en 2021, cuando la actriz decidió asistir a un curso sobre historia del justicialismo. Allí, el histórico dirigente peronista dictaba las clases que despertarían el interés de Casán no solo por el contenido, sino también por el propio Galmarini. Pronto, el vínculo trascendió la esfera académica para convertirse en una relación sentimental.

El romance avanzó con rapidez y naturalidad, desembocando pocos meses después en un casamiento íntimo, apartado de los convencionalismos. Esta pareja se mostró siempre cercana y espontánea en público, como se evidenció durante el show de Fito Páez, donde compartieron gestos de afecto y alegría, reflejando la solidez de su relación.

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Lejos de buscar protagonismo por su vida privada, ambos optaron desde un comienzo por compartir momentos significativos de manera relajada, como el que vivieron en el Movistar Arena.

El recital que reunió a figuras como Moria y Galmarini forma parte de una serie de presentaciones que Fito Páez realizó en el Movistar Arena. El artista rosarino logró colmar el estadio en cinco ocasiones consecutivas, demostrando el vigor de su convocatoria y la permanencia de su obra en el público argentino.

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