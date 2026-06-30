Lil Cake habló del escándalo con Ekaterina Ojeda y su novia: “Insistidora”

El cantante confirmó que la joven de 22 años intentó conquistarlo en el mismo boliche en el que se cruzó con Mauro Icardi (Video: El Ejército de la mañana-Bondi Live)

El nombre de Ekaterina Ojeda irrumpió en los medios días atrás por un escándalo que habría protagonizado junto a Mauro Icardi y la China Suárez en un reconocido boliche de Costanera. Según trascendió, una noche de jueves el delantero del Galatasaray habría intentado conquistar a Ojeda frente a Suárez, sumando un nuevo capítulo a la novela que protagonizan los dos. Tras esa escena, Sofía Barreiro, pareja del cantante Lil Cake, relató situaciones que habría vivido junto a la influencer en distintos boliches, ofreciendo una mirada directa sobre su conducta en contextos nocturnos. Fue esa versión la que llevó al cantante a hablar por primera vez al aire de El Ejército de la mañana, por Bondi Live.

“Ella es muy cholula y como que se le tira mucho a los conocidos. Bueno, por ejemplo a mi novio” había dicho Sofía al aire de LAM (América TV). Ante esto, el cantante fue invitado al programa que conducen Pepe Ochoa, Fefe Bongiorno y Sani Riva Roy par deja ren claro que fue lo que sucedió con la joven de 22 años, que hace días se encuentra en el centro de la escena y trabajando codo a codo con Wanda Nara, la expareja de Icardi.

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Pepe Ochoa fue al punto desde el arranque: “¿Es verdad que Eka se te tiraba así sin parar?”. Lil Cake no esquivó la pregunta. “Es verdad, es verdad. O sea, es gracioso igual porque es también una anécdota que teníamos como en mi casa, ponele. Me acuerdo el año pasado cuando pasó la primera vez, lo habíamos contado en mi casa y nos habíamos estallado”, respondió.

Sofía Barreiro describió el comportamiento de Ekaterina, ex amiga y mencionada en el contexto de Mauro Icardi y China Suárez, como 'muy cholula' y señaló que le hizo masajes a su novio en un boliche y otras situaciones de presunto acoso

El cantante explicó que ese tipo de situaciones lo ponen en un lugar que no sabe cómo manejar. “Yo me incomodo muy fácil y tampoco quiero incomodar a mi pareja ni a nadie”, dijo. Ochoa lo ayudó a reconstruir la escena: “O sea, vos estás ahí con los pibes, en Tequila”. Lil Cake asintió y sumó su propia lectura del asunto: “O sea, tampoco soy Brad Pitt y se me tiran todas las guachas en Argentina. Claramente no, pero bueno, a veces pasan ese tipo de situaciones y yo no sé cómo reaccionar”.

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Lo que siguió fue la reacción a los comentarios que circularon en redes tras las declaraciones de Sofía Barreiro. “Vi mucha gente decía: ‘Ay, cómo no la sacó. Ay, no, si este es refeo, cómo se le va a tirar’. Y para mí es como una situación rechistosa”, contó. Ochoa resumió la postura de la novia con una frase: “Tu novia odiada diciendo: ‘Esta que lo busca, lo busca. O sea, insistidora Eka’”. Lil Cake cerró ese tramo con calma: “A ver, yo toda esta situación me la tomo con gracia igual”.

La tensión llegó cuando Cande Mazzone lanzó una pregunta que no midió el contexto: “Si hubieras estado soltero, ¿te parece una mujer atractiva?”. Lo que Mazzone no sabía era que Sofía Barreiro estaba presente en el estudio. “Está mi novia, está mi novia ahí”, cortó Lil Cake de inmediato. Ochoa intentó salvar la situación: “Ponele el micrófono a la novia”. Mazzone se disculpó entre risas y Ochoa la cubrió: “Cande se fue a mirar Puerto Madryn y solamente ahora está dedicada a las ballenas. Perdonala”. Sofía respondió sin drama: “No pasa nada, tranqui”.

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Fue Santi Riva Roy quien le dio el pie final a Barreiro. Le preguntó si a ella le habían dado ganas de actuar como la China Suárez, según lo que Ojeda había relatado. La respuesta fue seca, directa y arrancó aplausos en el estudio: “Ah, sí, pero actué. Supuestamente, como ella dijo que actué ella, sí”.