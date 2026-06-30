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La felicidad de Ekaterina Ojeda tras su salto a la fama como modelo de Wanda Nara: “Lo que se viene”

A tan solo días del escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez, la joven de 22 años pasó del anonimato a firmar contratos y adelantar propuestas laborales luego de su alianza con la empresaria

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Pantalla dividida que muestra a dos mujeres rubias. A la izquierda, mujer de cabello largo suelto. A la derecha, mujer de cabello semirecogido
Con más de 17 millones de visualizaciones en un mes, la modelo agradeció el apoyo y anticipó que hay más proyectos por venir (Instagram)

Hace apenas una semana el nombre de Ekaterina Ojeda era completamente ajeno al mundo del espectáculo y las redes sociales. Sin embargo, el escándalo protagonizado por Mauro Icardi y la China Suárez en un boliche de la Costanera porteña alteró ese anonimato para siempre. A partir de ese episodio, la joven de 22 años no solo se volvió una figura reconocida, sino que inició un nuevo capítulo profesional, de la mano de Wanda Nara y su agencia de modelos.

Desde que su nombre comenzó a circular, Ekaterina se convirtió en una de las figuras más buscadas por marcas y propuestas laborales de todo tipo. Ella misma expresó en sus redes la sorpresa y la alegría por el momento que atraviesa. “Recién empieza la semana: ¡tres contratos firmados!”, escribió Ojeda sobre una imagen en blanco y negro, dejando ver el vértigo de su presente.

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Y a modo de anticipo para sus seguidores, sumó: “Lo que se viene y lo que falta…”. De esa manera, abrió la puerta a nuevos proyectos que ya están en marcha.

Imagen en blanco y negro de una persona con zapatillas, sosteniendo un monitor con una figura humana en pantalla, sobre césped con un cable enrollado
Ekaterina Ojeda adelantó el gran futuro laboral que se le avecina

Antes de la explosión mediática, Ekaterina ya había empezado a compartir algunos fragmentos de campañas y propuestas en las que participaba, e invitó de manera abierta a potenciales interesados a contactarla para sumarse a futuras colaboraciones. Su perfil en redes dejó en claro su decisión de aprovechar la exposición para capitalizar nuevas oportunidades, demostrando iniciativa y ganas de crecer en la industria.

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Este salto tanto personal como profesional no se dio de la noche a la mañana. Hasta hace pocos días, Ekaterina contaba con apenas cuatro mil seguidores en Instagram. Todo cambió cuando protagonizó el escándalo de los besos con Mauro Icardi y terminó de explotar cuando comenzó a formar parte de la agencia de modelos de Wanda Nara, lo que disparó su notoriedad. En cuestión de días, su perfil superó los 100 mil seguidores, en un crecimiento que sorprendió incluso a la propia protagonista.

Mujer rubia toma un autorretrato en un espejo con un teléfono móvil. En el fondo hay azulejos en la pared, un lavabo y un grifo. Se ve una persona reflejada
Ekaterina se volvió en una de las figuras más buscadas luego del escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez
Del anonimato al "salto a la fama", Ekaterina Ojeda logró brillar por sí sola tanto en redes como en titulares
Del anonimato al "salto a la fama", Ekaterina Ojeda logró brillar por sí sola tanto en redes como en titulares

El viernes pasado, la agencia oficializó su incorporación con una publicación en blanco y negro y una story con estética polaroid. El mensaje fue directo y sin rodeos: “Ekaterina Ojeda. Modelo, influencer y una de las nuevas caras argentinas. Bienvenida a World Marketing Models.” El posteo acumuló más de 24 mil “me gusta” y cientos de comentarios en pocas horas, confirmando el interés que despierta la figura de Ekaterina en el nuevo circuito de la moda y el entretenimiento digital.

Los números que acompañan este fenómeno hablan por sí solos. En una de sus stories, Ojeda compartió las estadísticas de su cuenta entre el 28 de mayo y el 26 de junio: 17.630.056 visualizaciones, 530.495 cuentas alcanzadas y un crecimiento del 21.001,6%. El dato más llamativo del desglose es que el 87,1% de esas visualizaciones provinieron de personas que no la seguían, frente a un 12,9% de seguidores habituales.“Realmente increíble, gracias”, escribió al publicar la captura de pantalla.

El impacto en seguidores fue igual de contundente. De casi cinco mil seguidores que tenía antes del escándalo con Icardi y la China, su cuenta logró multiplicarse por más de 16 en apenas unos días. El crecimiento exponencial y la llegada a nuevas audiencias transformaron su perfil en una vidriera para nuevas oportunidades laborales y comerciales.

Fotografía en blanco y negro de una mujer con cabello rubio ondulado, enmarcada con estilo polaroid. Texto "BIENVENIDA EKATERINA" y "WMM WORLD MARKETING MODELS"
El viernes pasado, la agencia de Wanda Nara dio la bienvenida a Ekaterina Ojeda, su nueva modelo, en una imagen en blanco y negro
Captura de pantalla de estadísticas de Instagram que muestra un gráfico circular, 17.630.056 visualizaciones, porcentajes de seguidores y no seguidores, y cuentas alcanzadas
La joven de 22 años compartió el gráfico donde registró más de 17 millones de visualizaciones en el último mes (Instagram)

Así, la historia de la muchacha se consolida como un ejemplo del vértigo y el poder de las redes sociales y los medios en la actualidad. Del anonimato a las portadas y a los contratos en tiempo real, la joven inicia una nueva etapa que recién comienza y promete seguir dando que hablar, tanto en el mundo digital como en la industria de la moda. Cada número, cada comentario y cada nuevo seguidor reafirman que, en cuestión de días, Ekaterina logró instalarse en el mapa y aprovechar el momento para construir su propio camino.

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