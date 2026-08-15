Cómo será la cancha que se utilizará en Neuquén para enfrentar a Turquía por la Copa Davis: las razones y los detalles de construcción

El Estadio Ruca Che de Neuquén recibirá la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía

Guardar

Argentina recibirá a Turquía en la ciudad de Neuquén, los días sábado 19 y domingo 20 de septiembre, por los play-offs de Copa Davis, en lo que será la primera experiencia jugando en la Patagonia y la quinta vez que lo haga presentándose de local en un estadio cubierto. La primera experiencia de este tipo fue en el estadio de Mar del Plata con motivo de la final en 2008, mientras que siete años más tarde el equipo nacional jugó en Tecnópolis. Luego, en 2018, lo hizo en dos ocasiones en el estadio Aldo Cantoni, de San Juan. En estas últimas tres oportunidades se jugó sobre polvo de ladrillo, mientras que en La Feliz se disputó sobre una superficie rápida y ya se recuerda cuál fue el resultado de aquella serie frente a España por la final de la Copa Davis.

En esta oportunidad la superficie volverá a ser rápida y realizada también por una empresa española, pero diferente a la que intervino en la construcción de la cancha sobre la que se jugó en Mar del Plata.

PUBLICIDAD

En 2008, Composan fue la empresa encargada de construir la cancha que tendría un rendimiento y una velocidad categoría 5 de aquel momento, tal como se jugaba en el US Open y en el por entonces Masters Series de Madrid, que se desarrollaba en el cierre de temporada y no sobre polvo de ladrillo.

La experiencia no resultó demasiado buena, ya que fue problemático encontrar la velocidad que pretendían los jugadores y conformar las expectativas de todos. En esta oportunidad, el proyecto quedó a cargo de Eddie Fiumara, gerente deportivo de la Asociación Argentina de Tenis, quien lleva la responsabilidad de concretar la realización deportiva de la competencia.

PUBLICIDAD

Eddie Fiumara, gerente deportivo de la AAT

“Desde que hacemos Copa Davis de local, generalmente, por mi rol en la AAT, se me encarga todo lo relacionado a la cancha, la superficie que se elige, el asesoramiento de la construcción y la búsqueda de los proveedores que favorezcan los intereses del evento”, explica Fiumara sobre los alcances de su actividad.

Si bien no sorprendió demasiado la decisión acerca de la superficie sobre la que se jugaría la serie frente a Turquía, la misma surgió a raíz de consultas entre el capitán del equipo, Javier Frana, y los jugadores que podrían integrarlo.

PUBLICIDAD

Los tenistas y el capitán coincidieron en que el circuito se venía desarrollando sobre canchas de superficie dura y que luego proseguirían en Asia con torneos similares, por lo que mantener las características de la superficie les permitía no tener que readaptarse. Además, que Turquía no se presenta como un equipo de tanto riesgo como para imponer el polvo de ladrillo.

Javier Frana tendrá su primer partido como capitán argentino en condición de local (Foto REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

La nueva cancha

En lo que concierne estrictamente con la cancha a utilizar, el director deportivo de la AAT, ante la ausencia de constructoras locales o regionales, fue a lo seguro y eligió la misma superficie que se utiliza para las finales de Copa Davis en Bolonia, sobre la que ya jugó la selección argentina de tenis. Además, tiene idénticas características que las que se utilizan en el Australian Open, el ATP Final y el Masters 1000 de París.

PUBLICIDAD

De esta manera, la empresa constructora de la cancha para el match Play Off será GreenSet, fundada por el ex tenista Javier Sánchez Vicario y adquirida a comienzos de 2023 por el fondo de capital privado europeo BD-Capital.

“Teníamos un par de opciones de Asia, otras de Noruega y Finlandia, pero contratamos a esta empresa española, porque nos pareció que por sus antecedentes, por los años en el mercado y por la cantidad de canchas construidas, cuentan una gran experiencia y conocimiento en la realización de esta cancha. Fuimos a lo mejor del mercado”, comenta Fiumara.

PUBLICIDAD

Básicamente, se trata de una cancha dura de pintura acrílica, que puede construirse tanto en el exterior, tal el caso del Abierto de Australia, como en el interior de un estadio. La diferencia radica en cómo juegan los cambios de temperatura en cada una de ellas, sobre todo, cuando se realiza para competencias al aire libre (outdoor). En estos escenarios se aplican directamente sobre cemento, pero en los estadios cerrados (indoor), generalmente, tienen parqué, como sucede con el Ruca Che. Acá se complejiza la construcción, porque no se le puede pintar encima ni volcar cemento sobre esa base, por eso, se toman las medidas precautorias necesarias y, a partir de allí, se desarrolla la construcción que consta de cuatro o cinco pasos hasta llegar a la pintura final.

Como comenta el director deportivo, “todos los materiales a utilizar se traen de España, desde la madera base para el encastrado, el material para pintar, el material de asiento con el que se cubre todo el entablonado y la resina acrílica”.

PUBLICIDAD

Las diferentes capas con que se construye la cancha. El parqué, el entablonado de madera, la capa base y adherencia y la capa de finalización

Cómo se construye

La construcción de la cancha, en detalle, comienza con una protección especial sobre el parqué del estadio, denominada moqueta, en la que se apoya el entablonado de madera especial (la empresa no da a conocer su denominación), que son tablas de dos metros por un metro.

Con esa madera se realiza un sistema por el cual se las va encastrando y sobre ella se extienden dos capas bases de resina acrílica mezclada con dióxido de silicio, una arena de sílice con forma de cuarzo, cuya función es permitir el buen agarre de las capas de pintura superior con la madera de abajo, algo así como un sellador.

PUBLICIDAD

Posteriormente, se aplican dos o tres capas de pintura -depende de lo que decidan más conveniente- y es lo que termina por darle el espesor, la velocidad y el pique que tendrá la cancha. Además de un dato no menor, la fricción que tengan el jugador y la pelota contra el piso. “Estas pinturas o resinas acrílicas mejoraron mucho en lo que es la amortiguación. Antes, vos pintabas en una cancha de cemento y era muy dura, no se podía resbalar y la pelota era rapidísima. Ahora, es como que la cancha está algo engomada, eso reduce mucho las lesiones de articulación, porque es un rebote más soft”, comenta Fiumara sobre otro de los aspectos de estos nuevos modelos de superficies.

En cuanto a la velocidad que tendrá la cancha, hay que comenzar diciendo que debe encuadrarse dentro de las condiciones reglamentarias que la Federación Internacional permite y tiene tabulada. La ITF reconoce cinco tipos de velocidades, de 1 a 5: lenta, medio lenta, intermedia o media, media rápida y rápida. Argentina ya le informó a ITF que eligió una grado tres, que es una velocidad media.

PUBLICIDAD

¿Cómo se logra esa velocidad? De acuerdo a la cantidad de arena y el tamaño y forma del grano con que se mezcle la resina.

Después del sellador que se aplica sobre el entablonado, la capa inmediatamente superior se mezcla con arena de grano grueso, que sirve, también, de asiento. Posteriormente, en la siguiente capa de pintura el grano es mucho más finito y va a depender de las características con que, finalmente, se quiera jugar.

En granulometría, la medida del grano de arena se da en “mesh”, que es la cantidad de perforaciones del tamiz en pulgada lineal. Así, cuanto menor sea el número más grueso será el grano y, por el contrario, cuanto mayor el número, más fino. En este último caso, además, se utilizan granos redondos, lo que le permite al jugador deslizarse un poco y que la bola no se abra tanto.

Ruca Che, el estadio neuquino elegido para enfrentar a Turquía

Por lo tanto, si se quiere una superficie más lenta con rebote más alto, la pintura tiene que ser mezclada con más arena y de partículas más grandes, lo que frenará un poco la bola y trabará más el calzado del jugador en el momento del frenado, con mayor riesgo de lesiones en las articulaciones. En tanto que a menor cantidad de sílice, la cancha será más rápida y el pique un poco más bajo, porque no la retiene, la hace deslizar. De acuerdo a la fórmula que se aplique va a quedar determinado el rango de velocidad de la cancha, dentro de los parámetros establecidos por ITF.

En tanto que, además, esta última capa constituye el finalizado y el aspecto que quedará a la vista, con alguna tonalidad, teniendo en cuenta las normativas ya establecidas. Para la serie ante la Selección turca, la AAT eligió que la superficie interior de la cancha sea de color azul oscuro, mientras que el perímetro de la misma, por fuera de las líneas, tenga un azul más claro.

- ¿Cuántos días de secado precisa la cancha?

- Aproximadamente, unos seis días, desde que comienza la construcción.

- La pregunta va dirigida a que en el único antecedente que tiene Argentina jugando en cancha cubierta armada de esta manera la experiencia no fue muy buena. En Mar de Plata, la construcción de la cancha demandó pintado y repintado hasta que todos se pusieron de acuerdo con la velocidad.

- Yo no tengo conocimiento de lo que sucedió aquella vez, pero lo vi, porque fui (sonríe). Estimo que, quizás, no fue tan fácil. Por eso, nosotros fuimos a lo que ya estaba probado, aprobado y a lo que sabemos que funciona bien. Es una cancha a la que nuestros jugadores están acostumbrados, claro, y la gente de esta empresa tiene amplia experiencia.

Otro detalle que se tuvo en cuenta fue la logística del traslado de los materiales para la construcción de la cancha, ya que no se puede hacer por vía aérea. “El tema es que hay que trasladarlo en barco desde España y bajarlo en un puerto de Argentina -cuenta el director deportivo-, por lo que llegará al de Buenos Aires. Luego, el traslado a Neuquén se realizará por tierra. Por eso, la idea era llegar con tiempo y todo el material para la cancha estará llegando en el transcurso de esta semana. Así que estamos bien con los tiempos”, confirmó Fiumara.

La selección argentina de Tenis, más allá de los nombres que el capitán Javier Frana incluya en la lista de convocados, es ampliamente favorita a ganar la serie. En los papeles previos, se han tomado todos los recaudos para que el escenario se encuentre en condiciones óptimas para recibir la serie de los play-offs de Copa Davis.

Una victoria le permitirá al Seleccionado disputar los Qualifiers de febrero, en la próxima temporada.