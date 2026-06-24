Quién es la joven que quedó en el centro del escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi en un boliche

La joven estudia diseño industrial, es oriunda de Garín y se volvió viral tras el episodio en un boliche con la actriz (Instagram)

El episodio protagonizado por la China Suárez en un exclusivo boliche de Costanera Norte, en Buenos Aires, sigue generando revuelo y sumando detalles que mantienen la atención de la prensa y el público. En especial sobre la secuencia que terminó enfrentando a la actriz con Ekaterina Milena Ojeda por Mauro Icardi, la joven que desde entonces quedó en el centro de la escena mediática. Según contó Carolina Molinari el futbolista se habría acercado a la joven para darle un beso y la China reaccionó de la peor manera.

En medio del escándalo, el nombre de Ekaterina comenzó a sonar con fuerza en el mundo del espectáculo, transformándola en la figura inesperada de una historia que saltó del ámbito privado a la primera plana de los medios y los portales.

PUBLICIDAD

Según la información disponible en su perfil y currículum de LinkedIn, la joven nació el 8 mayo de 2004 y actualmente cursa primer año de la carrera de Diseño Industrial en la Universidad de Buenos Aires. Se describe a sí misma como una persona carismática, creativa, resolutiva y persistente, cualidades que demostró en varios trabajos que tuvo hasta el momento, en atención al público, actividades de voluntariado y como niñera. Oriunda de Garín, en la provincia de Buenos Aires, busca combinar su formación académica con experiencias laborales que le permitan crecer en distintos ámbitos, tanto profesionales como personales.

Su paso por un reconocido colegio bilingüe de la zona norte bonaerense fue fundamental en su desarrollo. Allí obtuvo el bachillerato en ciencias sociales, con modalidad en inglés como segundo idioma. Tiene intereses variados: participó en competencias intercolegiales, olimpíadas de matemáticas, actividades artísticas y deportivas, y formó parte de la banda de la escuela.

PUBLICIDAD

Ekaterina Ojeda, con bikini verde y amarillo, se resguarda del sol mientras se relaja en el verano

Ekaterina combina su carrera universitaria con trabajos en redes y gastronomía, y ahora enfrenta la exposición pública

El perfil académico se complementa con experiencia en gestión y organización de redes sociales para emprendimientos independientes y tareas en el sector gastronómico, lo que muestra una vocación de servicio marcada y una actitud versátil ante nuevos desafíos. También fue voluntaria en un jardín y cumplió un rol como asistente de personas mayores.

Entre las habilidades que destaca, Ekaterina hace hincapié en la oratoria, la flexibilidad y el trabajo en equipo, además de subrayar su manejo avanzado de programas de diseño y edición digital. Esta combinación de aptitudes y experiencia le permite moverse con soltura tanto en el universo académico como en el laboral, siempre con la intención de sumar herramientas para su desarrollo futuro.

PUBLICIDAD

La joven, quien estudia diseño industrial en la UBA, se volvió tendencia ante el encuentro en un boliche de la Costanera porteña

Ekaterina posando sonriente para una selfie sentada en el asiento trasero de un automóvil de noche

Pero no todo es academia en la vida de la joven de 22 años. En su cuenta de Instagram, si bien no tiene publicaciones en su feed, la exposición mediática repentina también tuvo su eco en el mundo digital. Su cuenta de Instagram registra casi 5 mil seguidores, un reflejo del interés que generó el cruce con la China Suárez y de la viralización del episodio.

En las únicas fotos que tiene en su perfil se puede ver un poco de la vida privada de esta nueva protagonista en el WandaGate. Salidas con amigas, viajes a la costa en familia y con sus afectos cercanos, fotos en bikini disfrutando del sol en el verano, los outfits que elige día a día para salir. En su perfil de Facebook suma una faceta como proteccionista de animales y menos contenido. En la gran mayoría de las postales que tiene destacada se la ve con su grupo de amigas en todo momento, dejando en claro que lo social tiene un rol muy importante en su vida y que están con ella en todos los momentos importantes.

PUBLICIDAD

Entre las foto que tiene en historias destacadas se la puede ver comiendo un plato de milanesa con fideos

Ekaterina junto a su mascota en la playa

Por otro lado, cabe destacar que, según la versión difundida por Carolina Molinari en LAM (América), gran parte de la noche estuvo marcada por la insistencia del delantero, quien habría intentado acercarse a Ekaterina a través de miradas y conversaciones constantes. Incluso, las amigas de la modelo notaron la actitud de Icardi cada vez que ella se alejaba del grupo para buscar un trago o sacarse fotos. El momento más tenso de la velada habría ocurrido cerca de las cuatro de la madrugada, cuando el sector VIP dejó de ser exclusivo y comenzó a llenarse de asistentes. En ese contexto, siempre según el relato compartido al aire, Icardi habría intentado besar a Ekaterina, lo que desencadenó una reacción inmediata de la China y un cruce directo entre ambas mujeres, generando el escándalo que luego se viralizó en redes y medios.

La joven habría quedado en una altercado con la actriz luego de que Icardi intentara besarla (Instagram)

Mientras tanto, Ekaterina transita esta inesperada etapa de exposición pública mientras avanza en sus estudios universitarios y se proyecta hacia nuevos objetivos profesionales. La joven, que hasta hace poco vivía la intimidad de su rutina lejos de los flashes, hoy es protagonista involuntaria de una historia que la llevó a ocupar el centro de la atención mediática. Su nombre sigue sumando menciones en programas de espectáculos y en redes, y cada paso suyo es seguido de cerca por quienes quieren saber más sobre la joven que, de un día para el otro, pasó de la privacidad a estar bajo todas las miradas.

PUBLICIDAD