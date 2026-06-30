La decisión de la familia de Cinzia, la participante venezolana de Gran Hermano, por el terremoto en su país

La decisión de la familia de Cinzia, participante de Venezuela en Gran Hermano, por los terremotos en el país (Gran Hermano Generación Dorada, Telefe)

En medio de los terremotos que devastaron Venezuela y que generaron reacciones de solidaridad en todas partes del mundo, Dylan Gissi, pareja de Cinzia Francischiello, participante venezolana de Gran Hermano: Generación Dorada decidió dejar a un lado el juego para enfocarse en el delicado momento que vive el país.

Gissi, futbolista de Nueva Chicago, compartió en las redes de la jugadora la voluntad de la familia de Cinzia de suspender toda actividad en redes sociales vinculada a la participación de la participante. Este gesto, según el propio Gissi, responde a un sentimiento de respeto y solidaridad hacia quienes atraviesan la emergencia.

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“Dada la situación que está atravesando Venezuela y tantas personas que hoy están sufriendo, por respeto, empatía, amor hacia quienes están pasando por momentos difíciles, decidimos no hacer publicaciones ni campañas en redes relacionadas con GH durante este momento”, expresó el futbolista, asumiendo la responsabilidad de comunicarlo públicamente desde la cuenta de su pareja.

El comunicado de la pareja de Cinzia de Gran Hermano tras los terremotos en Venezuela (Instagram)

La familia de Cinzia y su pareja remarcaron que, aunque la joven continúe aislada en la casa de Gran Hermano, “hay momentos en los que corresponde priorizar la solidaridad y el respeto”, afirmó Gissi, de origen suizo-argentino y actual defensor de Nueva Chicago.

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La decisión de silenciar las campañas y publicaciones sobre el reality fue acompañada por muestras de agradecimiento hacia quienes mantienen su apoyo a Cinzia: “Nosotros elegimos mantener silencio en redes, pero el apoyo y cariño hacia ella sigue siendo recibido con mucho amor”, añadió el futbolista en una historia de Instagram. Cabe recordar que en el reality show, son los familiares de los jugadores quienes participan desde las redes avalando diferentes campañas para la permanencia o la salida de los diferentes participantes.

El testimonio de Gissi sintetiza el espíritu de la decisión tomada: “Cinzia está dentro de un juego, pero detrás de ese juego hay una realidad mucho más grande que nos toca de cerca. Creemos que hay momentos en los que corresponde priorizar la solidaridad y el respeto”.

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La familia de Cinzia se hizo eco de la ayuda para Venezuela y compartió la decisión de no continuar con la campaña por la jugadora en el reality

Este tipo de reacción busca resguardar la sensibilidad colectiva en medio de una tragedia nacional. Los responsables de la cuenta de Cinzia difundieron, además, videos informativos sobre la catástrofe y recursos para quienes deseen ayudar, incluyendo una guía de donaciones elaborada por la cantautora y conductora venezolana Anais Castro.

En respuesta a la pregunta sobre qué decisión tomó la familia de la participante de Gran Hermano tras los terremotos, el núcleo íntimo optó por suspender toda comunicación promocional en redes sociales, priorizando la empatía y el acompañamiento a las víctimas por encima de la exposición mediática vinculada al show televisivo.

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Miles de rescatistas y voluntarios continúan removiendo escombros en Venezuela tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país el 29 de junio de 2026. El número de víctimas mortales asciende a 1.943 personas en forma oficial y decenas de miles continúan desaparecidas, mientras la población expresa su enojo por la respuesta oficial y la ayuda internacional llega de países como Estados Unidos, Argentina y Francia.

Cinzia Francischiello y su pareja Dylan Gissi, con quien tiene planes de casamiento

La situación humanitaria en Venezuela se agrava a medida que pasan las horas y las esperanzas de encontrar sobrevivientes entre los edificios colapsados disminuyen. Mientras tanto, la comunidad internacional apoya las tareas de rescate en una región que parece, según las crónicas, una “zona de guerra”.

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La historia personal de Cinzia y Dylan, marcada por la migración y el compromiso sentimental, quedó en pausa ante la magnitud de la tragedia. La pareja había anunciado planes de casarse al finalizar la participación de Cinzia en el programa.

Mientras la cifra de víctimas crece y la asistencia sanitaria se ve desbordada, la familia Francischiello-Gissi optó por el silencio digital como forma de acompañar el dolor de Venezuela.

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