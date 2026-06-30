Evelyn Botto contó la cirugía a la que tuvo que someterse su papá: “Qué tranquilidad nos han dado”

Evelyn Botto contó su preocupación por la salud de su papá

En las últimas horas, Evelyn Botto sorprendió a sus seguidores al compartir una foto de su padre en la cama de una clínica. Rápidamente, la foto generó preocupación, generando que la influencer aclarara la situación y, con la idea de transmitir tranquilidad, revelara la situación que atraviesa su ser querido.

“Estamos bien, gracias doctor Druetto, qué tranquilidad nos has dado”, escribió en la primera imagen Evelyn, revelando dónde se encontraba. En la imagen se observaba a su padre, sentado en una camilla, levantando ambos pulgares, al tiempo que un médico sonreía y lo controlaba a su lado.

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“Se me cae la cara a pedazos ya a esta hora. Porque están preguntando, acá está el el hombre con su trasplante de cadera izquierda, porque una libra de cadera no es cadera. Estás bien igual. No bailes mucho. Igual estás regio, ya te vi caminando, todo”, comenzó diciendo la locutora de cara a sus seguidores. Recostado en la cama de la clínica, Fabio Botto respondió: “Bastante bien, más bien de lo que pensaba. Y el kinesiólogo dijo: “Genial””.

Mirando a la cámara, al locutora habló del futuro de su padre: “Así que mañana ya te vas a tu casa”. En esa línea, Fabio agregó: “Sí, y el viernes que viene estoy corriendo la media maratón”. Inmeditamente, Evelyn reaccionó con gestos de calma y detalló: “Menos, menos, mucho menos. Eh, mañana te tenemos que llevar en un auto alto, esa es mi única... Necesitamos a una camioneta para llevarte, porque en el autito que tenés vos, que es un enano de petiso”.

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Evelyn Botto aclara la salud de su padre tras una foto en una clínica (Instagram)

Tiempo atrás, Evelyn y su padre habían participado de Viva La Familia, el espacio de Infobae que reunía a diferentes familias de figuras públicas para explorar momentos que compartieron, repasar sus trayectorias desde la perspectiva de cada integrante y mostrar sus diferencias.

“Hicimos una nota muy linda”, coincidieron post encuentro. Luego, a modo de broma, ella sumó: “Hablamos muchísimo de dinero y de cómo estafábamos a otras familias. También sobre escándalos y del romance de mi papá con Susana Giménez…”. Sin quedarse atrás, él siguió: “Sí, ya va a salir en cualquier momento. Eso, y los viajes que hicimos para llevar la plata afuera”.

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La ronda de preguntas arrancó de la mano de Evelyn cuando dijo: “¿Cómo te imaginás que voy a ser cuando tenga tu edad?”, le dijo a su padre. Fabián contestó: “Vas a ser una hincha huevos como yo. A medida que te ponés más grande, te cag... en todo. Tengo canas, loco, yo lo digo, me chupa un huevo si no les gusta. Sabés que soy medio así, mecha corta”.

Mientras el hombre hablaba, su hija se animó a preguntar: “¿Y teniendo familia? Porque es algo que todavía no lo sé. A mí me encantaría hacerte abuelo, pero todavía no lo veo posible. Me dan más ganas de que lo seas a que convertirme en mamá. Pero, en el medio, tengo que serlo”. Entre risas, su padre, Fabio, le explicó: “Vas a ser como las que vienen con un perro y te dicen abuelo. Yo a Freddie lo amo, pero...”.

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Divertida, ella también acotó: “Me da más curiosidad ver cómo sería tener un hijo propio. O sea, cómo sería de ese humano. Pero, por ahora, no quiero”. Ante sus palabras, Fabio dijo: “Ya lo hemos charlado. Vos me contaste sobre tus amigas. ‘Ay, yo las veo y pienso que es tan lindo. Después los pibes empiezan a gritar y digo: ‘Ni en pedo’”. A su vez, destacó: “Pero no te veo sola. Siempre estás rodeada de otros. Hay gente que te quiere bien, que eso es lo bueno”.