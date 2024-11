VivaLaFamilia con Evelyn Botto y su padre, Fabio: “Me encanta llevarte a todos lados”

Viva La Familia Capítulo N° 15 - Evelyn Botto y su padre, Fabio

Hoy se presenta la decimoquinta entrega del segmento #VivaLaFamilia, el espacio que reúne a diferentes familias de figuras públicas para explorar algunos momentos que compartieron, repasar sus trayectorias desde la perspectiva de cada integrante y mostrar sus diferencias. A partir de una serie de preguntas, los participantes también tienen la chance de jugar y divertirse; y el público, de conocerlos un poco más.

En esta ocasión, vinieron al estudio de Infobae, la locutora Evelyn Botto y su papá, Fabio. “Hicimos una nota muy linda”, coincidieron post encuentro. Luego, a modo de broma, ella sumó: “Hablamos muchísimo de dinero y de cómo estafábamos a otras familias. También sobre escándalos y del romance de mi papá con Susana Giménez…”. Sin quedarse atrás, él siguió: “Sí, ya va a salir en cualquier momento. Eso, y los viajes que hicimos para llevar la plata afuera”.

La ronda de preguntas arrancó de la mano de Evelyn: “¿Cómo te imaginás que voy a ser cuando tenga tu edad?”, le dijo a su padre. Fabián contestó: “Vas a ser una hincha huevxs como yo. A medida que te ponés más grande, te cagás en todo. Tengo canas, loco, yo lo digo, me chupa un huevx si no les gusta. Sabés que soy medio así, mecha corta”.

Mientras el hombre hablaba, su hija acotó: “¿Y teniendo familia? Porque es algo que todavía no lo sé. A mí me encantaría hacerte abuelo, pero todavía no lo veo posible. Me dan más ganas de que lo seas a que convertirme en mamá. Pero, en el medio, tengo que serlo”. Entre risas, su Fabio le explicó: “Vas a ser como las que vienen con un perro y te dicen abuelo. Yo a Freddie lo amo, pero...”.

"A mí me encantaría hacerte abuelo", aseguró Evelyn ante su papá en la entrevista (Fotos/Candela Teicheira)

Divertida, ella acotó: “Me da más curiosidad ver cómo sería tener un hijo propio. O sea, cómo sería de ese humano. Pero, por ahora, no quiero”. Ante sus palabras, Fabio dijo: “Ya lo hemos charlado. Vos me contaste sobre tus amigas. ‘Ay, yo las veo y pienso que es tan lindo. Después los pibes empiezan a gritar y digo: ‘Ni en pedo’”. A su vez, destacó: “Pero no te veo sola. Siempre estás rodeada de otros. Hay gente que te quiere bien, que eso es lo bueno”.

Su reflexión llevó a que la presentadora saque a relucir su sentido del humor: “¿Y me ves propietaria?”. Con un rotundo “No”, su padre le dejó en claro que estaba lejos de pensarlo. Risueña, ella lanzó: “Ay, sí, porque me la gasté toda por tu culpa. No sé ahorrar”. En un intento de explayar el motivo de su respuesta, Fabio comentó: “Yo te dije y respondés: ‘No sé, ahora no conviene, ¿para qué me voy a comprar un departamento? Mejor uso el dinero para…’”.

El ida y vuelta continuó: “Del uno al diez, ¿qué tan presente estuve en tu vida?”, indagó Fabio. Aunque tardó un par de segundos, la actriz respondió: “No estoy dudando. Para mí sos un diez en todo”. Con un tono jocoso, él comentó: “Yo estaba seguro, pero te vi y me dio una sensación... Incluso pensé: ‘A ver... Uh, esa no’. Yo sé que lo fui y sabía que ibas a contestar eso. Hubo como un antes y un después cuando pasamos a ser solo tres. Entonces digo: ‘Hasta ahí era presente’. Ahora me imagino que soy el papá y la mamá”.

A corazón abierto, la locutora y su papá hablaron de la pérdida de su mamá

La mención del fallecimiento de la madre de Evelyn y la esposa de Fabio llevó a que padre e hija exploraran una parte muy sensible en su vínculo. “Y, desde que pasó lo de mamá, hace ya cinco años, siempre hiciste eso, fuiste un hombre que soluciona las cosas y nunca frenaste a realizar ciertos procesos, como tus duelos. En general, no solo con ese”, dijo ella. Y siguió: “Y no te quiero preguntar cómo los llevás, sino ¿cómo lo viviste? Porque yo te veo entero y, de hecho, te cuesta llorar. Siento que no te quedó otra…”.

Ante la consulta de su hija, Fabio contestó con una frase: “La función debe continuar”. “No me detuve, vivo llorando, sobre todo en Mar del Plata. Pero creo que no hubo tiempo para hacer duelo, sino que me fue natural. No sé... no hubo tiempo. De alguna u otra manera ella está presente, siempre se encarga de hacernos saber que está presente. No me detengo porque, aparte, soy un tipo feliz, que vivo sonriendo, vivo cantando. Entonces, quizás no se me nota que estoy haciendo el duelo porque me estoy riendo o estoy tirando chistes. Puedo estar llorando y haciéndolo a la vez, pero acá estoy”, expresó el hombre.

Con los sentimientos a flor de piel, la locutora pasó a la siguiente consigna: “¿Qué te da orgullo de mí?”. Sin dar vueltas, su papá aseguró: “La fuerza de haber hecho cosas que muchos no saben. Por ejemplo, haberte ido a trabajar tomándote un colectivo a las cuatro de la mañana para ir a practicar mientras estudiabas esas cosas. Hoy por hoy, estás en un lugar y la gente dice: ‘Che, ¡qué bien!’. Y yo les respondo: ‘¡Qué orgullo!’”.

"Nunca frenaste a realizar ciertos procesos", expresó Evelyn sobre la actitud de su padre tras la muerte de su mamá

En ese marco, Evelyn le consultó: “¿Vos te imaginabas que iba a pasar algo de todo esto?”. Su padre trajo a colación un recuerdo: “Tenías cuatro años y estábamos en las carpas de Punta Mogotes, en Mar del Plata. En un momento, Evelyn desapareció. Salimos a buscarla y la gente empezó a aplaudir y a gritar. Me di vuelta y te habían puesto un balde y estabas bailando para todos ellos. Con esa edad vos te habías pasado por la carpa de abajo, saliste a la calle y te pusiste a bailar mientras te aplaudían”. Divertida por la anécdota, la locutora intervino: “Estaba dando un show”. Acto seguido, Fabio recordó: “Y la mujer de un amigo me dijo: ‘Evelyn es histriónica’. Yo pensé: ‘¿Qué carajx será histriónica?’. Y cuando lo fui a buscar al diccionario respondí: ‘Sí, está para el teatro y para actuar’”.

“Y a medida que pasaron los años seguiste por ese camino: me acuerdo de que cantabas en los cumpleaños de 15. Todo eso arrancó desde chiquita, quizás ahora se fue de las manos. Por lo que veo, sí sabía que ibas a llegar”, cerró Fabio.

En otro momento, Evelyn aprovechó para realizar un pase de factura a su papá. “Te quería preguntar, pero en realidad yo ya sé la respuesta, ¿por qué nunca me viniste a ver a Sex? Eso es algo que te reclamo siempre, ¿cómo te sentiste cuando te dije que estaba ahí?”. En un intento de despejar todas sus dudas, Fabio expresó: “Contrariamente a lo que puedan pensar, no hay una explicación como: ‘No voy a ir porque mi hija va a estar en bolxs’. No, de hecho, sale en todos lados y se podía ver”. Lejos de dar por finalizado el tema, ella continuó: “Yo te decía: ‘¿Querés venir?’. Pero me contestabas: ‘No’”. Entre risas, su padre volvió a excusarse: “Pero no era un ‘No’ porque ‘Mi hija está en culx’. No fui porque... Voy a todos lados con vos. Te conozco. Es una obrita más”.

Orgulloso de su hija, Fabio aseguró que vio su potencial desde temprana edad

“¿En qué momento dijiste: ‘Aguante mi viejo’?”, preguntó Fabio. A corazón abierto, Evelyn expresó: “Emociona un poco”. Al ver a su hija al borde de las lágrimas, él acotó: “Dijimos que no íbamos a llorar”. Evelyn se limpió las lágrimas y siguió: “Cuando me llevaste a mi primer trabajo, que me tocó en Navidad y Año Nuevo. Dejaste todo el festejo para acompañarme. Además, todo este último tramo que estuvimos los tres pensé: ‘Aguante mi viejo’. Y siempre que estás a mí me da mucho orgullo. Viste que me cargan y me dicen: ‘Llevás a tu papá a todos lados’. Es que sí, me gusta hacerlo y compartirlo con vos porque viste todo ese recorrido y el sacrificio. Llegar a un lugar y presentarte...”. Y continuó: “Siempre digo: ‘Aguante mi viejo’. Desde siempre. Ahora, si me consultás, la primera vez que se me vino fue la de la radio porque fue el semillero de algo que después no paró.”.

En ese encuentro lleno de risas y emociones, Evelyn leyó otra consigna que tocó el lado sensible de ambos. “¿Qué deseás para mí en el futuro?”, expresó. “Que te sigas cag… de la risa en los trabajos que te tocan. Lo demás viene después. Que seas feliz, me gustaría verte acompañada… Yo te veo que, si seguís por este camino, siendo ingenua, divertida, todo va a ser más fácil”, le dijo su padre

Con los sentimientos a flor de piel, Evelyn le contó a su papá qué iba a extrañar de él tras su partida

Y, para darle cierre a la entrevista, Fabio aprovechó para consultar: “¿Qué vas a extrañar de mí cuando ya no esté?”. Una vez más, Evelyn se emocionó: “Tus consejos, las charlas, tu punto de vista de las cosas. Siempre, aunque no tengas la respuesta de todo. Estamos bastante al día y siento que, no sé cómo va a ser ese día, por suerte creo que está bastante alejado, pero no me voy a quedar con el pensamiento: ‘¿Cómo no le dije esto a mi papá? ¿Cómo no hice esto con mi viejo?”.

En un intento de agregarle humor, su padre comentó: “Entonces, nos quedan cosas pendientes”. “Sí, que me pases a buscar por casa para hacer planes”, dijo ella. Y, una vez más, Fabián acotó: “Para cerrar esto y no ponerme a llorar voy a citar a Sergio Lapegüe: ‘Falta tiempo’”.

Fotos/Candela Teicheira.