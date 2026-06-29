Guillermina Valdés contó su encuentro con el hijo de Ernestina Pais horas antes del fatal suceso: “Quedé impactada”

La entrevista con Guillermina Valdés realizada por Moria Casán, comparte detalles sobre su encuentro con Benicio, hijo de Ernestina Pais, horas antes del fallecimiento de su madre

La muerte de Ernestina Pais el 26 de junio en un accidente ferroviario dejó una marca profunda en el mundo del espectáculo argentino. Entre quienes más sintieron la pérdida se encuentra Guillermina Valdés, con quien la actriz y conductora había forjado un vínculo estrecho durante el tiempo compartido en El divorcio del año.

La relación entre ambas no surgió de una larga amistad previa, sino que fue el resultado de meses de trabajo conjunto en los ensayos y funciones de la obra. En ese proceso, Ernestina encontró una oportunidad inesperada de reinventarse profesionalmente. Según relató Guillermina en una entrevista telefónica con Moria Casán, Pais le confesó en varias ocasiones lo agradecida que se sentía por la posibilidad de iniciar una carrera actoral en un momento avanzado de su vida. “Yo no me imaginaba que, en este momento de mi vida, iba a comenzar una carrera como actriz y qué bien me siento y qué buenas son las respuestas de, no solo del director, del público, del elenco”, le decía con frecuencia a su compañera.

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El vínculo se profundizó aún más cuando Valdés debió alejarse de la gira de la obra por motivos personales. Ambas vivieron aquel momento como un pequeño duelo, un cierre compartido que, lejos de distanciarlas, consolidó la comunicación y el afecto. La relación que habían construido en siete u ocho meses de trabajo se tradujo en un contacto cotidiano y en muestras de cariño recíprocas, incluso en los días previos a la tragedia. Valdés se refirió a Ernestina en tiempo presente, negándose a hablar de ella en pasado porque aún la sentía cerca: “Nos queríamos mucho, nos queremos. Perdón, no voy a hablar en pasado porque la siento”.

Guillermina Valdés fue parte de la obra El divorcio del año, junto con Ernestina Pais

El día de la muerte de Pais, Guillermina protagonizó un episodio que la marcó especialmente. Horas antes del accidente, se cruzó con Benicio, el hijo de Ernestina, en una peluquería. Allí, se tomaron una fotografía juntos que luego enviaron a la conductora. “A Benicio lo vi ese mismo día, por eso quedé muy impactada. Estoy saliendo del shock. Fui a la peluquería y nos sacamos una foto y me dice: ‘Ay, la vas a ver a mi vieja, saquémonos una foto’. Y le mandé una foto a la mamá y a las tres horas me enteré”. Este encuentro casual, tan cercano al desenlace fatal, intensificó el dolor de Valdés, quien expresó su amor y compromiso por el joven: “Para mí fue tremendo porque había estado con su hijo hacía tres horas dándome abrazos y besos y lo amo a Beni”.

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La noticia del fallecimiento conmocionó al ambiente artístico. La conductora, que tenía una presencia reconocida en los medios, fue despedida por buena parte de su elenco y colegas, quienes concurrieron tanto a la sala velatoria de Zuccotti como al Cementerio de la Chacarita. Entre ellos estuvieron José María Muscari, Fabián Vena, Rochi Igarzábal, Juan Palomino y Diego Ramos.

Guillermina, en cambio, eligió no asistir a los rituales de despedida. Explicó que cada persona tiene sus tiempos y formas de procesar el dolor. “Yo ayer no estuve. Vi la invitación, dije: ‘Bueno, debe ser para algo muy chiquito, cerrado’. Hablé con Ben todos los días. Dije: ‘Bueno, me quedo tranquila, que en un punto puede estar cerca de su hijo’”. La actriz recalcó que su prioridad fue acompañar a Benicio en la intimidad y asegurarse de que él supiera que cuenta con su apoyo: “Que sepa que su hijo cuenta conmigo”.

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Ernestina Pais, vestida con un traje de color rosa, se dirige a la audiencia desde un escenario con fondo oscuro en 'El Divorcio del Año'

El fallecimiento ocurrió en un momento en que la conductora atravesaba una fase de renacimiento personal. Sus luchas con episodios de adicciones y situaciones difíciles formaban parte de su historia reciente. En la entrevista, Moria recordó que Pais había tenido incidentes anteriores, como accidentes de tránsito y la negativa a hacerse controles de alcoholemia, y que estaba en pleno proceso de retomar actividades laborales con entusiasmo.

Sobre este punto, Guillermina relató las conversaciones privadas que mantenían sobre la disciplina, el control personal y los desafíos internos. Ernestina solía comentar que nunca había consumido nada, pero admitía que cada persona lidia como puede con sus propios padecimientos. Valdés compartió que su compañera a veces envidiaba su prolijidad y constancia, pero ambas reconocían sus propios “demonios” y celebraban el aprendizaje mutuo: “Había algo muy de maestro a alumno, alumno a maestro entre nosotras, de que nos enseñamos. Ella me enseñaba mucho sobre la libertad, sobre el momento en el que yo también estaba”.

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Ernestina Pais, junto a sus compañeros de elenco, saluda al público durante el estreno de su nueva obra teatral, marcando su esperado regreso a las tablas. (Captura de video)

La experiencia conjunta en El divorcio del año fue, para ambas, una fuente de crecimiento y transformación. El intercambio constante y el acompañamiento en los momentos buenos y malos dejaron una huella profunda en Guillermina, quien destacó el valor de la presencia, el afecto y el aprendizaje compartido como la mayor herencia de su relación con Ernestina Pais.

La última comunicación entre las dos se produjo a solo tres días del accidente, lo que refuerza la intensidad de un vínculo que, según Valdés, trasciende la muerte.

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