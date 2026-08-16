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Fuertes lluvias dejan 90 personas evacuadas en Costa Rica ante el avance de la Onda Tropical

La Comisión Nacional de Emergencias informó que 90 habitantes fueron trasladados a refugios temporales por anegamientos y el aumento de caudales, mientras los equipos recorren áreas impactadas ante posibles nuevos traslados

La Onda Tropical N.°32 provocó la evacuación de 90 personas en Costa Rica por las intensas lluvias e inundaciones. (Foto Comisión Nacional de Emergencias)
La Onda Tropical N.°32 provocó la evacuación de 90 personas en Costa Rica por las intensas lluvias e inundaciones. (Foto Comisión Nacional de Emergencias)
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Las intensas precipitaciones asociadas a la Onda Tropical N.°32 han provocado la evacuación de 90 personas en Costa Rica y mantienen en alerta a diversas comunidades del país. Las autoridades han habilitado albergues y evalúan la apertura de nuevos refugios, mientras la emergencia se agrava por el desbordamiento de ríos.

Desde la madrugada, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) reportó la instalación de albergues temporales en Valle de la Estrella, Turrialba y Matina, donde permanecen resguardadas las personas desplazadas por las inundaciones. El número de evacuados podría aumentar en las próximas horas, ya que los equipos de respuesta continúan recorriendo zonas afectadas y valoran la necesidad de abrir otros refugios en el Liceo de Puerto Viejo, pero también en la Escuela El Tigre, ubicados en Sarapiquí.

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El impacto de la onda tropical se ha sentido con fuerza en la Zona Norte y la región Caribe. En el cantón de Talamanca, la crecida del río Sixaola mantiene incomunicadas a las comunidades de Gandoca y Sixaola, lo que dificulta el acceso y la atención a los afectados. Además, las inundaciones han dañado viviendas y vías en Valle de la Estrella, Siquirres, Guácimo y Matina, ampliando el rango de la emergencia.

Los ríos Sarapiquí, Puerto Viejo y Sucio presentan crecidas de consideración, mientras que el río Tigre se desbordó, lo que ha motivado evaluaciones en sectores como Álamo, Oropel y El Tigre. En la Zona Norte, los ríos Frío, Zapote y La Muerte han generado inundaciones en Guatuso, Upala, Peñas Blancas y San Carlos, obligando a las autoridades a mantener activos los comités municipales de emergencia para la atención de incidentes derivados de las lluvias.

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La Cruz Roja Costarricense ha desplegado cinco equipos de trabajo en las zonas más afectadas de la provincia de Limón. El personal se concentra en inspecciones y rescates, con especial atención en comunidades como Talamanca, Valle La Estrella, Limón, Batán y Siquirres. Se realizan evaluaciones en B-Line, Batán, para determinar los impactos y definir las necesidades de asistencia en las localidades afectadas. Los equipos permanecen en estado de alerta ante la posibilidad de nuevos incidentes relacionados con el clima.

El agua entra a las aulas de la escuela La Colina, moja cuadernos y obliga a suspender clases en cada temporal. (Imagen de cortesía)
El agua entra a las aulas de la escuela La Colina, moja cuadernos y obliga a suspender clases en cada temporal. (Imagen de cortesía)

El presidente de la CNE, Alejandro Picado, confirmó la magnitud de la emergencia y reiteró que los comités municipales permanecen activos y coordinados en territorio. Las labores de atención incluyen la vigilancia permanente de los cauces, pero también han iniciado la gestión de recursos para quienes han perdido sus hogares o han debido ser evacuados por seguridad.

Las autoridades subrayan que las lluvias han provocado el desbordamiento de múltiples ríos y quebradas en la región Caribe, acentuando la vulnerabilidad de comunidades rurales y costeras. En algunos sectores, la infraestructura vial se ha visto comprometida, dificultando la movilidad y el traslado de suministros básicos.

De acuerdo con los reportes oficiales, las condiciones de inestabilidad atmosférica continúan y existe la posibilidad de que se registren más evacuaciones a medida que avanzan las inspecciones en campo. La CNE y la Cruz Roja piden a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y utilizar los canales de emergencia en caso de requerir asistencia.

Este video muestra las consecuencias de un desastre natural, con ganado luchando por mantenerse en pie dentro de un corral inundado debido a la crecida de un río en Costa Rica.

La emergencia que atraviesa Costa Rica por el efecto de la Onda Tropical N.°32 evidencia la vulnerabilidad de varios territorios ante la temporada de lluvias. La coordinación entre instituciones de primera respuesta y comités locales ha permitido la rápida apertura de albergues y el resguardo de quienes han debido dejar sus viviendas, aunque el riesgo sigue latente en las próximas horas.

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