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Embajada de Cuba en República Dominicana reporta actividad ante el vencimiento del plazo para diplomáticos

Vehículos y un camión con pertenencias dejaron la sede diplomática cerca de las 3:00 de la madrugada de este domingo, aunque las autoridades aún no confirman si la delegación cubana abandonó territorio dominicano

El entorno de la Embajada de Cuba en Santo Domingo registró movimientos vehiculares cerca de las 3:00 de la madrugada, cuando vencía el plazo del Gobierno dominicano. (REUTERS/Erika Santelices)
El entorno de la Embajada de Cuba en Santo Domingo registró movimientos vehiculares cerca de las 3:00 de la madrugada, cuando vencía el plazo del Gobierno dominicano. (REUTERS/Erika Santelices)
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El entorno de la embajada de Cuba en Santo Domingo registró movimientos vehiculares cerca de las 3:00 de la madrugada de este domingo, momento en que se cumplía el plazo establecido por el Gobierno dominicano para la salida de la delegación diplomática cubana del país, según reportó Listín Diario.

Empleados y vendedores de edificios cercanos afirmaron haber visto la salida de un camión que, presuntamente, transportaba pertenencias de los funcionarios. Uno de los trabajadores consultados relató que la salida de vehículos frente a la embajada se observó alrededor de esa hora y, más tarde, el camión partió con objetos que serían del personal diplomático.

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Este hecho se produce una semana después del ultimátum anunciado por las autoridades dominicanas, que exigieron a la misión de Cuba dejar el país a más tardar este domingo, coincidiendo con el Día de la Restauración. El día anterior, el mismo medio había informado que los diplomáticos retiraban sus pertenencias a pocas horas de finalizar el plazo.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que las personas que salieron de la sede diplomática durante la madrugada sean los diplomáticos señalados por el Gobierno dominicano. Se está a la espera de una confirmación por parte de las autoridades para determinar si el movimiento observado corresponde efectivamente a la salida del personal diplomático cubano.

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Testigos afirmaron que un camión salió de la Embajada de Cuba con pertenencias que serían de los funcionarios diplomáticos cubanos. (REUTERS/Erika Santelices)
Testigos afirmaron que un camión salió de la Embajada de Cuba con pertenencias que serían de los funcionarios diplomáticos cubanos. (REUTERS/Erika Santelices)

La información disponible hasta ahora indica que, en torno a la embajada, hubo movimientos y retiro de pertenencias coincidiendo con el plazo fijado por el Gobierno dominicano, aunque no hay pronunciamiento oficial que aclare si la delegación cubana ya abandonó el país.

Como ha subrayado Listín Diario, el seguimiento de la situación permanece abierto ante la ausencia de confirmaciones formales y la expectativa de una comunicación oficial que esclarezca si los funcionarios cubanos finalmente dejaron territorio dominicano.

Llamados a esclarecer la salida y contexto histórico

La coincidencia del plazo con el aniversario de la Guerra de la Restauración dominicana ha generado reacciones en diversos sectores. El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, solicitó una explicación clara sobre las razones detrás de la salida de los diplomáticos cubanos y subrayó la importancia de que estas decisiones respondan a intereses colectivos y no particulares.

Wilson Gómez Ramírez pidió transparencia sobre la salida de los diplomáticos cubanos y sostuvo que la población tiene derecho a conocer los motivos de la medida. (REUTERS/Erika Santelices)
Wilson Gómez Ramírez pidió transparencia sobre la salida de los diplomáticos cubanos y sostuvo que la población tiene derecho a conocer los motivos de la medida. (REUTERS/Erika Santelices)

Gómez Ramírez sostuvo que la población tiene derecho a conocer los motivos de medidas como esta y señaló: “Siempre hemos dicho, si bien los países tienen su libertad y su soberanía y pueden adoptar las providencias que entiendan, el pueblo dominicano, que es a fin de cuentas el soberano, tiene derecho a saber por qué se adoptan las medidas”.

El presidente del Instituto Duartiano también se refirió a rumores sobre posibles presiones internacionales, especialmente de Estados Unidos, y manifestó que no cree que la decisión esté influida por otros países. Explicó que la Constitución dominicana prohíbe la intervención extranjera directa o indirecta en los asuntos internos y recalcó que el principio de autodeterminación es esencial en la política exterior.

La conmemoración del aniversario 163 de la Guerra de la Restauración sirvió de marco para reiterar la necesidad de transparencia y respeto a la soberanía nacional en la toma de decisiones de política exterior. Gómez Ramírez abogó por que la República Dominicana mantenga la prudencia y el tacto institucional en el manejo de sus relaciones internacionales.

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