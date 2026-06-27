Ernestina Pais: el día que le contó a Infobae por qué nunca eligió amores del espectáculo

La conductora revisa sus antecedentes sentimentales con el Dr. Rulo, habla de sus romances del medio, por qué nunca quiso ponerse de novia con nadie del ambiente, su niñez therian y el trabajo constante para superar su adicción.

“Ahora no me gusta ninguno”, admitía Ernestina Pais con ironía y sinceridad, al repasar su historia sentimental en Desencriptados, el ciclo de entrevistas de Infobae conducido por Darian Rulo Schijman. Fue en febrero pasado, cuando la conductora recordaba romances, vínculos y desencuentros, entre anécdotas, humor y confesiones directas.

Ernestina era periodista, conductora, actriz y empresaria, con una trayectoria destacada en los medios y en el mundo gastronómico. Comenzó su carrera en programas como La Biblia y el calefón y en la revista Los Inrockuptibles. Se hizo especialmente conocida por su trabajo como conductora de Caiga quien caiga (CQC), donde fue la primera mujer en ese rol en Argentina y recibió varias nominaciones a los premios Martín Fierro por su labor. Además de su trabajo en radio y televisión, Pais era dueña de un restaurante-bar, ubicado en Recoleta.

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Este viernes, el auto que manejaba fue embestido en San Isidro por una formación del Tren de la Costa. A sus 54 años, falleció.

En los últimos años, había hablado abiertamente sobre su lucha personal contra la adicción al alcohol, su proceso de recuperación y su regreso al teatro. Integraba el elenco de El divorcio del año, la nueva comedia de José María Muscari, que se presenta de miércoles a domingo en el Multiteatro, junto a Fabián Vena, Juan Palomino, Guillermina Valdés y Rocío Igarzábal.

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Relaciones personales y romances en el medio

Sobre la seducción, Pais consideraba que la inteligencia y el sentido del humor eran claves, más allá del atractivo físico (Gustavo Gavotti)

Ernestina abordó aspectos de su vida personal y sus relaciones sentimentales en el medio. Relató que desde muy pequeña mantuvo relaciones de pareja, pero aclaró que desde hace al menos siete años no estaba de novia, describiendo este periodo como una “época sobria”. Al referirse a su presente, afirmaba que no le interesaba nadie y que prefería la sobriedad en ese aspecto: “Ahora ninguno me gusta. Sobria, no me gusta ninguno”.

Negó haber sido ninfómana en algún momento, aunque admitió que atravesó etapas en las que se divirtió mucho, en parte facilitadas por el reconocimiento público. Expresó que, aunque nunca contó todo, la exposición en los medios hace más sencillo ese tipo de experiencias.

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Sobre la seducción, Pais consideraba que la inteligencia y el sentido del humor eran claves, más allá del atractivo físico. Definía su personalidad como la de una “morochita chamuyera”, no necesariamente la más linda de la clase, pero sí con carisma suficiente para destacar.

Aclaró que le resultaba incómoda la postura de seducción directa y que solía enterarse después si alguien intentó conquistarla. Prefería la complicidad y la risa, y valoraba a quienes se acercaban desde el trato de amistad más que desde la conquista explícita.

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Ernestina Aclaró que siempre supo que no quería formalizar una relación de pareja con alguien del medio, porque no le atraía la superficialidad que, según ella, existe en ese ámbito (Gustavo Gavotti)

Frente a nombres que circularon sobre posibles romances en el medio, como Vico D’Alessandro, Levinton o El Polaco, Pais reveló que mantenía una relación de amistad con ellos y evitó confirmar cualquier tipo de vínculo sentimental. Solo admitió abiertamente su relación con Joaquín, aunque reconoció que había otros nombres en su lista, sin dar detalles.

Aclaró que siempre supo que no quería formalizar una relación de pareja con alguien del medio, porque no le atraía la superficialidad que, según ella, existe en ese ámbito. Consideraba que muchas veces esas relaciones podían responder a intereses de exposición y prefería que en su entorno se hablara de otros temas, como libros o cine. Señaló que su interés nunca fue ser famosa, sino comunicar sobre asuntos que le importan, ya sea en revistas, fotografía, radio, televisión o teatro. En ese sentido, Pais admitió que la exposición mediática le resultaba molesta y priorizaba otro tipo de vínculos en su vida personal.

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Qué dijo sobre la adicción y el tratamiento

Al hablar de la adicción al alcohol, ubicó el inicio del problema en la naturalización del consumo cotidiano (Gustavo Gavotti)

Al hablar de la adicción al alcohol, ubicó el inicio del problema en la naturalización del consumo cotidiano. “Yo naturalicé el consumo diario porque tenía un restaurante. Desde los 26 años que tengo un restaurante, llegaba y me tomaba un trago. Para mí era normal”.

La conductora distinguió entre ese hábito y el momento en que empezó a beber para cubrir un dolor. “Una cosa es el consumo cotidiano y otra es tomar para tapar algún dolor. Ahí es donde empezás a no tener límite, porque el dolor con el alcohol se agranda, no lo tapás…”.

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También describió lo que sentía bajo los efectos del alcohol y el mecanismo que, según su relato, la empujaba a consumir más. “Tenía una angustia que no sabía ni de dónde venía. El alcohol es depresor. Podés estar en la excitación del consumo, pero cuando salís de esa excitación, el pozo es mucho más hondo que antes del consumo”.

En ese tramo dejó una de sus frases más duras sobre el tema. “El fondo último es la muerte. El alcoholismo y las adicciones son enfermedades mortales, y no heroicamente mortales. Son tristes, en soledad y muchas veces por accidentes domésticos”.

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Pais también recordó un episodio que vinculó con ese deterioro. “Llegué fracturada al hospital y no sabía cómo. Le mandé una foto al padre de mi hijo y le digo: ‘Che para mí está quebrada’. No tenía ni recuerdo de una caída”.

Al recordar su tratamiento, subrayó la decisión que tomó durante la internación. “Estuve seis meses y medio internada y dije: ‘Yo de acá salgo con el alta, no pido un abogado para salir antes, salgo con el alta’”.

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Sobre esa etapa, agregó que el acceso a herramientas cambió su perspectiva. “La recuperación es un trabajo muy grande porque sos adicto y tenés que trabajar sobre algo que está en todos lados. Pero hoy tengo herramientas. En ese momento no tenía”.

Su advertencia sobre salud mental y jóvenes

Ernestina falleció este viernes, a los 54 años: el auto que manejaba fue embestido por un tren (Gustavo Gavotti)

Cuando la entrevista pasó del plano personal a un diagnóstico más amplio, Pais vinculó su experiencia con un problema de acceso a la atención. “No es que se sale fácil, yo tengo un privilegio, tengo acceso a la salud, a una internación de calidad y a una prepaga que me la cubre”.

Desde ahí amplió la mirada hacia otros cuadros que, a su juicio, exigen atención urgente. “Hoy el gran tema, y de eso habla la obra de teatro El divorcio del año, es que estamos yendo detrás del problema: ludopatía en jóvenes y niños, violencia doméstica, todo eso está asociado a cuestiones de salud mental que no están siendo atendidas”.

La actriz también dejó una alerta sobre la situación de los adolescentes. “Hay que atender a nuestros pibes, porque más allá de que sean therians y el día de mañana no tenga que cuidar, de verdad que tenemos que atender. La generación que vivió su adolescencia en pandemia, es una generación que está mal”.

El peso de Jorge Ginzburg en su carrera

Al repasar su carrera, volvió una y otra vez sobre la figura de Jorge Ginzburg, a quien ubicó en el centro de su formación profesional y afectiva (Gustavo Gavotti)

Al repasar su carrera, volvió una y otra vez sobre la figura de Jorge Ginzburg, a quien ubicó en el centro de su formación profesional y afectiva. “Tuve una enorme suerte porque Jorge siempre fue el límite entre lo que venía de afuera y yo”.

Pais dijo que entendió mejor el medio cuando él murió. “Me di cuenta de dónde trabajaba y cómo era la tele cuando Jorge se murió, porque él era una gran red para mí”.

También imaginó qué habría pasado si Ginzburg hubiese estado presente cuando empezó su problema con el alcohol. “No sé si me hubiera pasado lo que me pasó porque Jorge ofició de padre para mí y de poner los límites. Ese límite seguramente me hubiera servido mucho y él me hubiera visto antes que nadie el problema que estaba teniendo”.

Cuando le preguntaron si había sido una figura paterna, su respuesta no dejó matices. “Absolutamente. Era un padre elegido, el maestro elegido, mi mejor amigo, era todo en mi vida, sí”.