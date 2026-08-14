Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Una ex estrella del Corinthians dio detalles de la pelea a golpes de puño de Tevez con Marquinhos: “Perdió los estribos”

El ex delantero Jo, mundialista con la selección brasileña, reveló detalles de aquel turbulento vestuario del Timao

Guardar

Carlos Tevez llegó al Corinthians en 2005 siendo figura del fútbol argentino con Boca Juniors y teniendo evidente proyección con la selección argentina. Su rivalidad por la nacionalidad no era del todo bien recibida por algunos históricos del Timao y enseguida se lo hicieron notar. En una reveladora entrevista con Globo Esporte, el ex delantero João Alves de Assis Silva, conocido popularmente como Jo, dio detalles de aquel turbulento vestuario que era dirigido por Daniel Passarella.

“Hoy en día dicen que el vestuario tiene que estar unido, que para ganar todos tienen que ser amigos. Y yo digo que jugué en un club donde nadie lo era. Excepto nosotros, los jóvenes, había peleas todos los días. Hubo una pelea entre Carlitos (Tevez) y Marquinhos, otra entre Carlos Alberto y Roger, otra entre Carlos Alberto y Fábio Costa. Presencié la de Fábio Costa, pensé que la cosa se iba a descontrolar”, repasó rápidamente en su memoria Jo, que tenía apenas 18 años cuando el Apache arribó a la entidad paulista.

PUBLICIDAD

Respecto a esa pelea puntual, que fue grabada y reproducida por los noticieros locales ya que los entrenamientos eran a puertas abiertas, Jo mencionó: “En ese episodio, nadie tenía razón ni nadie estaba equivocado. Ambos se equivocaron, porque dos atletas profesionales no se pelean. Fue un problema de entrenamiento. Carlitos era un tipo muy tranquilo, casi no hablaba, era reservado. Tanto es así que después jugué con él en el City, y seguía siendo igual. Pero allí perdió los estribos y terminó peleándose con Marquinhos. Pero, con un conflicto por día, ya estábamos acostumbrados. ‘¿De quién es la pelea hoy?’. Así que nadie tomó partido. Ambos se equivocaron, luego se disculparon, hablaron y seguimos adelante".

La recordada pelea entre Tevez y Marquinhos en 2005 (AFP PHOTO/Marcelo FERRELLI/Gazeta Press)
La recordada pelea entre Tevez y Marquinhos en 2005 (AFP PHOTO/Marcelo FERRELLI/Gazeta Press)

Según muestran las imágenes, Tevez y Marquinhos chocaron siendo rivales en la práctica y el defensor brasileño recibió un golpe involuntario en su nariz que lo llevó a sangrar. Cuando se percató de eso, increpó violentamente al argentino, que respondió de inmediato pese a la diferencia de estatura. “Me desesperé cuando vi mi nariz sangrando y por eso me fui sobre Tevez. Me equivoqué y pido disculpas”, declaró en aquel momento Marcos Roberto Barbosa. Y Carlitos, que unas semanas antes también se había agarrado a trompadas con Carlos Alberto, también bajó los humos: “Conversamos como seres humanos, hombres de verdad, y resolvimos la situación. No tengo nada contra Marquinhos”.

PUBLICIDAD

El campeón y máximo goleador de Libertadores 2013 con Atlético Mineiro también rememoró otra pelea: “Las discusiones giraban en torno a querer mejorar. Carlos Alberto era muy temperamental, Fábio Costa aún más, así que fue un caos. Un día uno agarró el palo de una escoba, el otro un trapeador. Yo dije: ‘Dios mío, esto se va a convertir en un desastre’. Pero cuando salíamos al campo, todos corríamos el uno por el otro. En el campo fue algo surrealista. Pero fuera del campo fue bastante complicado, nuestro vestuario era muy conflictivo”.

Carlos Tévez con el jugador brasileño Jo en el Manchester City
Jo y Tevez también compartieron equipo en Manchester City (Grosby Group)

Jo, que también compartió vestuario con Tevez en Manchester City, lo describió en primera persona: “Es un tipo sensacional. Es un argentino atípico, porque he jugado con muchos argentinos, y él es realmente atípico, muy callado, no habla mucho, pero si tenía que defender al equipo, siempre lo hacía. En cuanto a bonificaciones y cosas así, era el líder, pero era muy reservado. Un tipo sensacional, un ser humano increíble. Ves a Carlitos corriendo como un loco y piensas ‘No puedo correr más lento que él’”.

Más tarde, el ex atacante de 39 años que disputó tres encuentros en el Mundial de Brasil 2014, también aportó un rápido repaso de cómo la situación institucional del Corinthians llevó a que el vestuario fuera turbulento: “Sí, era un torbellino. La de Kia (Joorabchian) era una de las primeras empresas en dirigir un club y, cuando es del tamaño del Corinthians, cada coma se convierte en un torbellino.Para algunos, darle espacio a un tipo que venía de afuera y mover las piezas fue muy difícil. La mayoría eran jóvenes. Después de que llegó, trajo a Roger, Carlos Alberto, Carlitos, Mascherano, y construyó un equipo muy fuerte. Pero esa transición fue bastante turbulenta, fue muy difícil para los antiguos miembros de la directiva, porque él, en parte, dirigía el club. Un tipo sensacional, Kia, todavía soy amigo de él hoy, pero fue muy complicado”.

“Después de que llegaron los nombres famosos, los peces gordos, logramos controlar la situación y todo fluyó sin problemas. Incluso entonces, Tite tuvo un pequeño problema porque él (Kia) quería traer a un entrenador extranjero (Passarella), y Tite había hecho un buen trabajo en 2004 con los jóvenes, así que llegaron estos extranjeros. El comienzo fue bastante turbulento, pero luego todo fluyó bien, tanto que a finales de 2005 nos convertimos en campeones de Brasil”, sentenció Jo, quien ese año fue vendido al CSKA de Moscú.

Ya sin Jo en la plantilla, fue en un entrenamiento de agosto de 2006 que otro argentino protagonizó un fuerte cruce grabado por las cámaras: Javier Mascherano con Marcelinho Carioca. “Uh, la c... de tu madre, ¿cómo me vas a venir a pegar así? La c... de tu madre. Ey, a vos te digo", le recriminó Masche a su compañero brasileño, que le fue de mala fe luego de que el ex River lo barriera limpiamente segundos antes. El técnico Geninho le pidió calma al mediocampista argentino, que se sacó la pechera y se fue directo al vestuario: “¿Qué calma? ¿Vos viste cómo me pegó, está loco? ¿Y si me lesiona, qué?“.

Temas Relacionados

Carlos TevezCorinthiansJoMarquinhos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuti Romero se despidió del Tottenham con una sentida carta: “Me voy como uno de ustedes para siempre”

El defensor anunció su adiós de los Spurs tras cinco temporadas en el cuadro de la Premier League. Será nuevo refuerzo del Atlético de Madrid

Cuti Romero se despidió del Tottenham con una sentida carta: “Me voy como uno de ustedes para siempre”

Conmoción: murió un ciclista de 19 años en la Volta a Portugal tras chocar de frente contra un auto en plena carrera

Finlay Tarling falleció luego de un accidente en una competición a contrarreloj. El evento fue suspendido y el presidente de Portugal emitió un comunicado para expresar sus condolencias

Conmoción: murió un ciclista de 19 años en la Volta a Portugal tras chocar de frente contra un auto en plena carrera

El mensaje de Nicolás Otamendi antes del partido de River Plate contra Argentinos Juniors: “Con el Chacho está todo bien”

El defensor resaltó la buena relación del plantel con el entrenador y se mostró confiado para revertir la racha adversa

El mensaje de Nicolás Otamendi antes del partido de River Plate contra Argentinos Juniors: “Con el Chacho está todo bien”

Tras la venta de Pellegrino a Fiorentina, Parma fichó a otros dos goleadores argentinos

El elenco italiano hizo oficial la contratación de David Romero desde Tigre y ultima detalles con Lanús para cerrar un préstamo con opción de compra de Thomas De Martis, artillero de las juveniles de la selección argentina

Tras la venta de Pellegrino a Fiorentina, Parma fichó a otros dos goleadores argentinos

Insólito robo en Corinthians: un hincha se llevó una camiseta histórica de la sede del club y no sabía que lo estaban filmando

El torcedor tomó de una vitrina una casaca de Yuri Alberto usada en el título de Copa de Brasil del año pasado

Insólito robo en Corinthians: un hincha se llevó una camiseta histórica de la sede del club y no sabía que lo estaban filmando

MALDITOS NERDS

2K Games y Hangar 13 lanzan ‘Mafia: The Omerta Collection’ con cuatro juegos

2K Games y Hangar 13 lanzan ‘Mafia: The Omerta Collection’ con cuatro juegos

Marvel Tōkon: Fighting Souls roza 500.000 ventas pese a sus problemas en PC

Entrevistamos a J.J. Abrams y David Robert Michell, creativos de The End of Oak Street

Christopher Judge cuestiona a Amazon por cómo está adaptando God of War

‘Contact Protocol’ lleva la tensión de ‘Papers, Please’ al espacio en 2027

ENTRETENIMIENTO

La demanda de los Cascio por abuso contra Michael Jackson no irá a juicio: esta es la razón

La demanda de los Cascio por abuso contra Michael Jackson no irá a juicio: esta es la razón

Selena Gomez y su madre son demandadas por fraude en su empresa de salud mental

Robbie Williams revela su diagnóstico de autismo a los 52 años: “Eso explica muchísimo”

Nicole Kidman se sincera sobre su divorcio de Keith Urban: “El futuro es completamente desconocido para mí”

Charito Ruiz anuncia su compromiso a 3 años de su divorcio de Ernesto D’Alessio: ¿quién es su prometido?

INFOBAE AMÉRICA

Una invasión de cangrejos de río se extiende por grandes lagos de Estados Unidos y amenaza a especies nativas

Una invasión de cangrejos de río se extiende por grandes lagos de Estados Unidos y amenaza a especies nativas

El dengue se dispara un 25% en Costa Rica: reportan más de 2,800 casos en lo que va del 2026

Guatemala recibió a 71,075 turistas de El Salvador durante las fiestas agostinas

El Salvador pasa de 160 a 1,050 empresas turísticas registradas en siete años, según datos de CORSATUR

Tres tumbas, dos civilizaciones y un rostro en relieve: los secretos que el oasis de Bahariya ocultó durante siglos