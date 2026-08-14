Una ex estrella del Corinthians dio detalles de la pelea a golpes de puño de Tevez con Marquinhos: “Perdió los estribos”

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Carlos Tevez llegó al Corinthians en 2005 siendo figura del fútbol argentino con Boca Juniors y teniendo evidente proyección con la selección argentina. Su rivalidad por la nacionalidad no era del todo bien recibida por algunos históricos del Timao y enseguida se lo hicieron notar. En una reveladora entrevista con Globo Esporte, el ex delantero João Alves de Assis Silva, conocido popularmente como Jo, dio detalles de aquel turbulento vestuario que era dirigido por Daniel Passarella.

“Hoy en día dicen que el vestuario tiene que estar unido, que para ganar todos tienen que ser amigos. Y yo digo que jugué en un club donde nadie lo era. Excepto nosotros, los jóvenes, había peleas todos los días. Hubo una pelea entre Carlitos (Tevez) y Marquinhos, otra entre Carlos Alberto y Roger, otra entre Carlos Alberto y Fábio Costa. Presencié la de Fábio Costa, pensé que la cosa se iba a descontrolar”, repasó rápidamente en su memoria Jo, que tenía apenas 18 años cuando el Apache arribó a la entidad paulista.

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Respecto a esa pelea puntual, que fue grabada y reproducida por los noticieros locales ya que los entrenamientos eran a puertas abiertas, Jo mencionó: “En ese episodio, nadie tenía razón ni nadie estaba equivocado. Ambos se equivocaron, porque dos atletas profesionales no se pelean. Fue un problema de entrenamiento. Carlitos era un tipo muy tranquilo, casi no hablaba, era reservado. Tanto es así que después jugué con él en el City, y seguía siendo igual. Pero allí perdió los estribos y terminó peleándose con Marquinhos. Pero, con un conflicto por día, ya estábamos acostumbrados. ‘¿De quién es la pelea hoy?’. Así que nadie tomó partido. Ambos se equivocaron, luego se disculparon, hablaron y seguimos adelante".

La recordada pelea entre Tevez y Marquinhos en 2005 (AFP PHOTO/Marcelo FERRELLI/Gazeta Press)

Según muestran las imágenes, Tevez y Marquinhos chocaron siendo rivales en la práctica y el defensor brasileño recibió un golpe involuntario en su nariz que lo llevó a sangrar. Cuando se percató de eso, increpó violentamente al argentino, que respondió de inmediato pese a la diferencia de estatura. “Me desesperé cuando vi mi nariz sangrando y por eso me fui sobre Tevez. Me equivoqué y pido disculpas”, declaró en aquel momento Marcos Roberto Barbosa. Y Carlitos, que unas semanas antes también se había agarrado a trompadas con Carlos Alberto, también bajó los humos: “Conversamos como seres humanos, hombres de verdad, y resolvimos la situación. No tengo nada contra Marquinhos”.

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El campeón y máximo goleador de Libertadores 2013 con Atlético Mineiro también rememoró otra pelea: “Las discusiones giraban en torno a querer mejorar. Carlos Alberto era muy temperamental, Fábio Costa aún más, así que fue un caos. Un día uno agarró el palo de una escoba, el otro un trapeador. Yo dije: ‘Dios mío, esto se va a convertir en un desastre’. Pero cuando salíamos al campo, todos corríamos el uno por el otro. En el campo fue algo surrealista. Pero fuera del campo fue bastante complicado, nuestro vestuario era muy conflictivo”.

Jo y Tevez también compartieron equipo en Manchester City (Grosby Group)

Jo, que también compartió vestuario con Tevez en Manchester City, lo describió en primera persona: “Es un tipo sensacional. Es un argentino atípico, porque he jugado con muchos argentinos, y él es realmente atípico, muy callado, no habla mucho, pero si tenía que defender al equipo, siempre lo hacía. En cuanto a bonificaciones y cosas así, era el líder, pero era muy reservado. Un tipo sensacional, un ser humano increíble. Ves a Carlitos corriendo como un loco y piensas ‘No puedo correr más lento que él’”.

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Más tarde, el ex atacante de 39 años que disputó tres encuentros en el Mundial de Brasil 2014, también aportó un rápido repaso de cómo la situación institucional del Corinthians llevó a que el vestuario fuera turbulento: “Sí, era un torbellino. La de Kia (Joorabchian) era una de las primeras empresas en dirigir un club y, cuando es del tamaño del Corinthians, cada coma se convierte en un torbellino.Para algunos, darle espacio a un tipo que venía de afuera y mover las piezas fue muy difícil. La mayoría eran jóvenes. Después de que llegó, trajo a Roger, Carlos Alberto, Carlitos, Mascherano, y construyó un equipo muy fuerte. Pero esa transición fue bastante turbulenta, fue muy difícil para los antiguos miembros de la directiva, porque él, en parte, dirigía el club. Un tipo sensacional, Kia, todavía soy amigo de él hoy, pero fue muy complicado”.

“Después de que llegaron los nombres famosos, los peces gordos, logramos controlar la situación y todo fluyó sin problemas. Incluso entonces, Tite tuvo un pequeño problema porque él (Kia) quería traer a un entrenador extranjero (Passarella), y Tite había hecho un buen trabajo en 2004 con los jóvenes, así que llegaron estos extranjeros. El comienzo fue bastante turbulento, pero luego todo fluyó bien, tanto que a finales de 2005 nos convertimos en campeones de Brasil”, sentenció Jo, quien ese año fue vendido al CSKA de Moscú.

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Ya sin Jo en la plantilla, fue en un entrenamiento de agosto de 2006 que otro argentino protagonizó un fuerte cruce grabado por las cámaras: Javier Mascherano con Marcelinho Carioca. “Uh, la c... de tu madre, ¿cómo me vas a venir a pegar así? La c... de tu madre. Ey, a vos te digo", le recriminó Masche a su compañero brasileño, que le fue de mala fe luego de que el ex River lo barriera limpiamente segundos antes. El técnico Geninho le pidió calma al mediocampista argentino, que se sacó la pechera y se fue directo al vestuario: “¿Qué calma? ¿Vos viste cómo me pegó, está loco? ¿Y si me lesiona, qué?“.