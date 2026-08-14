La llegada de turistas argentinos a República Dominicana crece 14% en julio y alcanza 48,438 visitantes

El turismo en República Dominicana marcó un récord histórico en julio de 2026 con 921,718 turistas llegados por vía aérea. /(Piamonte)

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La República Dominicana atraviesa un momento de auge en el turismo internacional y el mercado argentino ha sido uno de los grandes protagonistas de este crecimiento.

Durante julio de 2026, el país caribeño recibió 48,438 turistas procedentes de Argentina, una cifra que representa un aumento del 14% en comparación con el mismo mes de 2025, cuando se registraron 42,601 llegadas.

Este desempeño no solo reafirma el atractivo del destino para los argentinos, sino que también lo posiciona entre los mercados emisores más relevantes a nivel global.

El crecimiento de la llegada de turistas argentinos se enmarca en un contexto de expansión sostenida del turismo en República Dominicana. En julio, el país alcanzó un nuevo récord histórico con la llegada de 921,718 turistas por vía aérea, lo que significó un incremento del 7% respecto al mismo mes del año anterior.

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Entre enero y julio de 2026, la cifra acumulada de visitantes argentinos alcanzó los 321,645, lo que representa también una variación positiva del 14% respecto al mismo periodo de 2025.

Argentina se consolida como el tercer mercado emisor de turistas hacia República Dominicana a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos y Canadá. Además, se mantiene como el principal mercado latinoamericano en volumen de viajeros hacia el destino, superando a otros países de la región.

Este flujo constante contribuye de manera significativa al posicionamiento internacional de República Dominicana como un destino preferido por los turistas sudamericanos.

Punta Cana, Puerto Plata, La Romana, Miches, Samaná, Santiago y Juan Dolio–Boca Chica reflejan la expansión del turismo en República Dominicana. /(Foto: visitcentroamerica.com)

El éxito del destino caribeño no es casual. La expansión de la infraestructura hotelera, el desarrollo de nuevos polos turísticos y la diversificación de la oferta de servicios han sido factores determinantes para atraer a un mayor número de visitantes.

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Zonas como Punta Cana, Puerto Plata, La Romana, Miches, Samaná, Santiago y Juan Dolio–Boca Chica reflejan una distribución cada vez más equilibrada del turismo a lo largo del territorio nacional, lo que permite que los beneficios del sector lleguen a más comunidades.

Los turistas argentinos valoran especialmente la calidad y variedad de la oferta dominicana. En julio, otorgaron una calificación promedio de 4,4 sobre 5 a su experiencia, y el 91% manifestó su intención de recomendar el destino, destacando la excelencia en el servicio y la diversidad de actividades disponibles.

El turismo de República Dominicana apuesta a experiencias de mayor calidad, diversidad y sostenibilidad, respondiendo así a las tendencias globales y a las expectativas de los viajeros internacionales más exigentes.

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Además de los atractivos naturales y la infraestructura renovada, República Dominicana ha fortalecido su cadena de valor turística con la generación de empleos y oportunidades para pequeñas y medianas empresas locales.

El impacto del turismo se traduce en la creación de puestos de trabajo y en el fortalecimiento de las economías regionales, permitiendo que miles de familias dominicanas se beneficien directamente de la actividad turística.

El crecimiento del turismo en República Dominicana impulsó empleos y oportunidades para empresas locales./(Imagen de cortesía)

Los datos de julio de 2026 reflejan también la confianza de los inversionistas en el destino. La construcción de nuevos hoteles y la expansión de la oferta de servicios son parte de una estrategia para responder a la creciente demanda internacional. El Ministerio de Turismo, entidad catalizadora del sector, continúa su labor de planificación, promoción y regulación para asegurar que el crecimiento turístico sea sostenible y equitativo en el largo plazo.

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El flujo de turistas procedentes de Argentina y de otros mercados emisores mantiene a República Dominicana como un referente en la región del Caribe. Algunos mercados destacados incluyen países europeos como España, Francia y Alemania, así como Brasil y Chile en Sudamérica, lo que evidencia la diversidad de la demanda internacional.

En suma, julio de 2026 marcó un nuevo hito para el turismo dominicano, con cifras récord y una oferta en constante evolución. El país se consolida como un destino turístico líder, capaz de atraer a visitantes de múltiples nacionalidades y de brindar experiencias memorables, sostenibles y de alta calidad.

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