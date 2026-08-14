Las postales de la escapada de Nicole Neumann y sus hijos a San Martín de los Andes: “Nieve en familia”

Nicole Neumann y su familia aprovecharon el invierno para disfrutar la nieve de Chapelco

Guardar

La escapada invernal de Nicole Neumann y sus cuatro hijos a Chapelco se convirtió en el epicentro de una serie de postales familiares que reflejan tanto la convivencia como la conexión con la naturaleza patagónica. La modelo eligió San Martín de los Andes como destino para compartir unos días en la nieve, acompañada por sus hijas Indiana, Allegra y Sienna -de su vínculo con Fabián Cubero-, y el pequeño Cruz, que tuvo con su actual marido, Manu Urcera.

Chapelco ofreció el marco natural para que la familia viviera jornadas intensas de esquí, juegos y momentos de unión. El grupo no solo estuvo integrado por Nicole y sus hijos, sino también por amigas cercanas, lo que dio al viaje un tono de plan colectivo pensado para disfrutar al máximo el invierno.

PUBLICIDAD

Nicole Neumann se traslada en telesilla lista para esquiar en Chapelco

En las imágenes compartidas en redes sociales, se observa a la familia en pleno disfrute del paisaje nevado. Los chicos participaron con entusiasmo en distintas actividades, desde el esquí en las pistas del complejo hasta la construcción de muñecos de nieve y paseos al aire libre. Los momentos captados en las fotografías revelan la cercanía entre los hermanos, que compartieron tanto travesuras como instantes de ternura.

Nicole recurrió a sus stories para dedicar pequeñas frases a cada uno de sus hijos. Una imagen muestra a Allegra y Cruz en medio de la nieve y es acompañada por una dedicatoria que alude a la relación especial entre ambos. En otra postal, Indiana aparece junto a su hermanito, con una frase que resalta la diferencia de edad: “La mayor y el menor”. Sienna, la hija adolescente, también recibió una mención humorística de su madre sobre su apodo familiar. “Mi chiquita (aunque odie que le diga así)”.

PUBLICIDAD

Nicole Neumann posa sentada sobre la nieve con casco, gafas y ropa de esquí

El viaje no solo estuvo marcado por la actividad física, sino también por la elección de un vestuario acorde a las condiciones climáticas. Cada integrante lució prendas impermeables y equipos con colores llamativos que resaltaban sobre el fondo blanco de la montaña. Las adolescentes y el pequeño Cruz llevaron trajes de nieve que, además de proteger del frío y la humedad, sumaron un toque visual alegre al conjunto familiar.

El uso de cascos y antiparras fue un denominador común, especialmente durante las jornadas de esquí. Estos elementos, imprescindibles para la seguridad y el confort en la montaña, completaron los looks y mostraron cómo la ropa técnica puede sumar funcionalidad y diseño.

PUBLICIDAD

Los hermanos dieron muestra de su complicidad durante la escapada a Chapelco

Dentro del recorrido de actividades, las jornadas en la nieve incluyeron juegos como la construcción de muñecos y paseos en trineo. Las imágenes lo muestran: Cruz, el más pequeño de la familia, interactúa con un muñeco de nieve, mientras las adolescentes posan con sus tablas y esquíes. En otras postales, la familia aparece acompañada por perros del lugar, integrando a la experiencia la conexión con el entorno natural y la fauna local.

La gastronomía también formó parte del viaje. Las meriendas y comidas típicas de montaña estuvieron presentes en la mesa familiar. Entre las opciones destacaron los crepes con dulce de leche y banana, platos reconfortantes tras las horas de actividad al aire libre. Las bebidas calientes, como el chocolate espeso servido en taza, fueron protagonistas de los momentos de relax en los refugios de montaña.

PUBLICIDAD

El clima frío exigió una planificación cuidadosa del equipamiento. Los conjuntos impermeables para la nieve, junto con guantes, botas y capas térmicas, permitieron a la familia disfrutar de las actividades sin contratiempos. Los colores elegidos para la vestimenta —rosas, blancos, estampados y combinaciones de azul— aportaron un carácter personal a cada integrante, mostrando cómo el estilo puede adaptarse a las exigencias del paisaje invernal.

Las postales del viaje dejan ver la complicidad entre Nicole y sus hijos, así como la integración de amigas y nuevos vínculos. La elección de Chapelco respondió al deseo de combinar naturaleza, deporte y tiempo de calidad en familia, aprovechando la temporada de nieve en la Patagonia.

PUBLICIDAD

Cruz Urcera y los muñecos de nieve, un atractivo sin tiempo para los chicos

La dinámica diaria incluyó desde la práctica de esquí —con las adolescentes y Nicole en las pistas principales del complejo— hasta momentos más distendidos, como sentarse sobre un banco de nieve o pasear en el entorno del alojamiento. Las fotos muestran estos cambios de ritmo: desde la adrenalina en la pista hasta la tranquilidad de una pausa con chocolate caliente.

El ambiente de montaña contribuyó a que la familia se desconectara de la rutina y disfrutara del entorno natural. Las actividades al aire libre se alternaron con instantes de descanso y relax, en los que la lectura, las charlas y el contacto con los animales locales completaron la experiencia.

PUBLICIDAD

El viaje de Nicole Neumann y sus hijos a Chapelco reunió todos los elementos de una escapada invernal: deporte, gastronomía de montaña, vestimenta técnica y momentos de afecto, con el paisaje patagónico como testigo de cada postal compartida.