La fuerte caída de Yanina Zilli en plena gala de Gran Hermano: tuvo que ser atendida por los médicos tras el golpe

Yanina Zilli sufrió un accidente en Gran Hermano cuando corrió hacia el teléfono dorado, se resbaló con los tacos y se golpeó la cabeza (Video: GH, Telefe)

Un episodio que nadie esperaba sacudió la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) este miércoles: Yanina Zilli se resbaló cuando corrió a atender el teléfono en plena gala, cayó al piso y se golpeó la cabeza, lo que obligó al equipo médico del programa a ingresar para evaluarla. El video del momento circuló de inmediato en redes sociales y generó preocupación tanto entre sus compañeros como entre los televidentes que seguían la transmisión en vivo.

Todo ocurrió cuando sonó el teléfono dorado, uno de los mecanismos del juego que suele desencadenar beneficios o sorpresas para quien logra atenderlo primero. Varios participantes salieron corriendo hacia el aparato, y Zilli, en el apuro, perdió el equilibrio. La exvedette se resbaló al correr en tacos y se golpeó la cabeza contra el piso. Emanuel Di Gioia fue quien terminó atendiendo el llamado, mientras la situación con Zilli generaba preocupación en paralelo.

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El equipo médico de Gran Hermano ingresó a la casa para evaluar a Yanina Zilli después de la caída y la trasladó al confesionario

Los gritos de los presentes alertaron al resto de la casa. Cuando los participantes se acercaron, encontraron a Yanina en el piso, visiblemente dolorida y desorientada. “Me siento mal”, atinó a decir la participante. Sus compañeros la ayudaron a incorporarse y se la vio tomándose la frente, en la zona donde había recibido el impacto. El equipo médico del programa ingresó minutos después para evaluar su estado, y la participante fue trasladada al confesionario para recibir atención. Al cierre de la gala, la participante regresó a la casa, con la buena noticia de que no forma parte de la placa de nominados.

El accidente llegó en uno de los momentos de mayor tensión que Zilli protagonizó en la edición. Apenas horas antes, la participante había desatado un escándalo a los gritos en la cocina por el uso del aire acondicionado, con Manuel Ibero como blanco principal. Ella apagó el equipo de climatización sin aviso y arremetió contra sus compañeros: “Lo estoy bajando, pará un poco loco. Paren un poco con los aires que me estoy cagando de frío todos los días de mi vida. En pleno invierno me ponen el aire en 22 grados. La casa es de todos, dejame de joder”, gritó en aquel episodio. Y siguió: “La casa es mía también. Hasta el día que me vaya por la puerta, no me rompan más las pelotas”, lanzó a los gritos, marcando el inicio de un cruce que fue escalando sin pausa.

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Horas antes del accidente, Yanina Zilli protagonizó un cruce en Gran Hermano por el uso del aire acondicionado y apuntó contra Manuel Ibero (Video: GH, Telefe)

"Hace 4 meses que estoy acá, esta casa es mía también hasta el día que me vaya por esa puerta. No me rompan más las pelotas. Manu me puso el aire en 19 el otro día”, gritó, mientras apagaba el equipo. Manuel intentó defenderse con calma: “No fui yo y nunca te grité”, respondió, buscando desligarse de la acusación. Pero Zilli no dio el brazo a torcer. “Te grito yo porque me cansaste. Es una falta de respeto agarrar el control del aire y hacer lo que querés”, retrucó.

Del Boca se sumó al cruce con una frase que reforzó la versión de Zilli: “Háganse cargo, a la noche lo pusieron en 19”, dijo, dando a entender que el episodio no era aislado sino parte de un patrón que se venía repitiendo. La intervención de la actriz sumó más tensión a un ambiente que ya estaba al límite. La cocina también concentró otros conflictos paralelos: Sol cocinaba pero no limpiaba, Andrea necesitaba que no se mezclara la harina común con la de celíacos, y Pincoya se sumó a los gritos en una escena que terminó con varios participantes involucrados al mismo tiempo.

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Mientras el caos se desarrollaba, Manuel optó por mantenerse al margen en la medida de lo posible y continuó lavando los platos en medio del escándalo, lo que generó aún más incomodidad en la escena. Desde su habitación, Yipio apareció sonriente para observar el cruce, en un contraste llamativo con la intensidad del momento. Ibero luego habló en el stream del programa y fue contundente: “En toda la edición las traté como unas reinas”, dijo en referencia a Zilli y Pincoya, y anunció que no les hablaría más a ninguna de las dos.