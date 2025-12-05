La reflexión de Marixa Balli tras la llegada de Yanina Latorre a MasterChef: “Las reglas nunca son iguales para todos”

Ante la llegada de Yanina Latorre a MasterChef, Marixa Balli recordó su salida de LAM y lanzó una dura indirecta

Desde sus primeras etapas de angustia a sus brillantes preparaciones, Marixa Balli atravesó todo tipo de situaciones en MasterChef Celebrity (Telefe). Es que después de que al menos ocho participantes abandonaran el programa, la figura de la música tropical logró afianzarse en el certamen. Justamente en ese contexto, la expanelista debe lidiar con otra situación: la llegada de Yanina Latorre al programa, en reemplazo de Maxi López, quien regresó a Suiza para estar en el nacimiento de su segundo hijo con Daniela Christiansson.

Teniendo en cuenta sus últimos cruces en televisión, el encuentro promete ser un tenso momento para la cantante. Aún así, previo a este suceso, Marixa, en vivo de Reaccionando en Vivo, contó cómo afronta la situación y se refirió a su salida del programa de Ángel de Brito: “Está todo más que bien. Yo no me peleo con nadie, porque mezclan mucho que dejé LAM para venir a MasterChef. Entonces, yo digo: “No”, porque yo ya lo había hablado. Yo soy una mujer muy segura de lo que digo, no voy a decir una cosa por otra, porque las mentiras tienen patas cortas. Entonces, hay gente que sabe mentir. Yo no puedo mentir porque me voy a pisar, seguramente, por cómo es mi forma de ser”.

Fue entonces cuando Balli apuntó contra sus antiguos compañeros: “Y lo volví a aclarar en la nota, que tomé la decisión, que lo hablé con la producción y a la producción le expliqué cada cosa que me pasaba, por qué tomaba la decisión de retirarme, porque yo lo amo a Ángel, pero quería que quede bien claro los motivos por los cuales me iba. Entonces, como sabía que eran motivos que no se podían modificar, decido irme, porque me parece que es la decisión que tiene que tomar una persona coherente. Entonces, no tengo ningún problema”.

La reacción de Marixa Balli al enterarse que Yanina Latorre va a formar parte de MasterChef (Vdeo: LAM-América TV)

A lo largo de los años que compartieron pantalla, Yanina y la bailarina fueron las protagonistas de algunas peleas al aire, sin embargo, siempre se mostraron cordiales entre ellas. Pero la inminente llegada de la conductora de SQP a las cocinas más famosas volvió a poner la tensión en primer plano: “Yo quedé bien con todos, con ella, pero a mí me sorprendió porque yo mientras estuve en el ciclo no me dejaban ir nunca a ningún programa, y menos a Telefe. O sea, las veces que me llamaron, eran programas que a mí me servían mucho, como Georgina, como Vero, que son programas que yo antes de estar en LAM los hacía para Xurama”.

No es ningún secreto que Latorre dejará de ser panelista del programa de Ángel una vez que termine el año, por lo que Nati Jota, conductora del ciclo de streaming, no dudó en teorizar acerca del desembarco, temporal, en la pantalla de Telefe:“Igual capaz es porque ella ya se va a despedir, viste que va a dejar LAM, capaz por eso, ya como que le dan vía libre”.

En esa misma línea la cantante de “La Cachaca” sumó: “Pero es la productora la que no quería. La productora es la misma. Entonces, yo dije: ‘¿Cómo cambiaron desde que me fui?’. Ella ya vino, ya estuvo en Georgina y ahora invitada de MasterChef. Digo: ‘Qué lástima que no me dejaban hacer cosas antes cuando yo estaba en LAM’”.

“Nunca las reglas son iguales para todos. Lo importante es darse cuenta. Y saber tomar la decisión y tener lo que tenés que tener bien puesto para tomarlas. Desde que tuve que empezar a tomar decisiones, siempre supe qué hacer, cómo hacerlo y ser delicada y agradecida, porque en la vida hay que ser agradecido”, fue la reflexión con la que Marixa decidió dar por terminado el tema.