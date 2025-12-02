Teleshow

Yanina Latorre anunció su pase a la pantalla de Telefe: “Tengo pánico”

La conductora, con Maxi López en el estudio de SQP, su programa en América, compartió una noticia que la llena de expectativas y que va a dar que hablar

Guardar
Con el exfutbolista en el estudio en su programa, la conductora anunció que ocupará su lugar en el reality de Telefe durante su viaje a Suiza (Video: SQP/ América)

Yanina Latorre se incorporará a MasterChef Celebrity (Telefe) como reemplazo temporal de Maxi López, quien dejará el certamen para viajar a Suiza y acompañar a su esposa, Daniela Christiansson, en el nacimiento de su hijo. El anuncio se realizó este lunes durante la emisión de Sálvese Quien Pueda (SQP) por América TV, donde la propia Latorre y López confirmaron la noticia y compartieron detalles sobre la decisión y el proceso de selección.

La participación del exfutbolista en el reality show culinario de Telefe se interrumpirá por un compromiso familiar. Según explicó el exfutbolista en diálogo con Yanina Latorre en SQP (América TV), su viaje a Suiza está programado para el 5 de diciembre, con regreso estimado para el 5 de enero, fechas que coinciden con el nacimiento de su hijo Lando junto a su esposa.

El proceso para definir quién ocuparía el lugar de López en el reality culinario se resolvió rápidamente. Durante la entrevista en SQP (América TV), Yanina consultó al exfutbolista sobre el origen de la propuesta que le realizaron: “¿Quién fue el de la decisión? ¿Wanda, vos o el canal?”, preguntó. López respondió: “A mí me pusieron el nombre y dije que sí”, en referencia a la propuesta de la producción de Telefe. La “angelita”, por su parte, aceptó el desafío sin dudarlo: “Voy a reemplazar al señor Maxi López en MasterChef. Prometí cuidarle el lugar”, afirmó en el programa.

“Voy a reemplazar al señor
“Voy a reemplazar al señor Maxi López en MasterChef. Prometí cuidarle el lugar”, anunció Yanina Latorre junto al exfutbolista en el estudio de su programa (Instagram, SQP)

La incorporación de Latorre al certamen generó revuelo entre los panelistas y la audiencia. La conductora expresó su entusiasmo, pero también reconoció sus temores ante la exigencia del formato: “Sé cocinar, pero tengo pánico. ¿Es muy difícil?”, confesó en SQP (América TV). Yanina explicó que suele preparar la comida para sus hijos en casa, aunque admitió que el ritmo y la presión del programa la ponen nerviosa: “Ahora tengo presión con el tema del tiempo, la presentación. Dije que sí porque pensé que Maxi no quería volver, pero ahora veo que sí quiere y tengo que cuidarle el lugar”, agregó.

La llegada de Latorre a MasterChef Celebrity suma un elemento adicional de interés debido a su relación con Wanda Nara, conductora del ciclo. El vínculo entre ambas es tenso, como reconoció la propia Latorre: “Supongo que Wanda tuvo que aprobar mi incorporación... ¿Está contenta con que vaya al piso? Porque me tiene bloqueada en Instagram...”, comentó en SQP (América TV). Maxi confirmó que su exesposa aprobó el reemplazo, aunque la relación entre las dos figuras permanece distante.

Maxi López es una de
Maxi López es una de las revelaciones de MasterChef Celebrity. Allí recibió la visita de sus hijos en un programa especial que tuvo el reality (Telefe/ Adrián Díaz)

Previo a la confirmación de Latorre, circularon versiones sobre la posible incorporación de L-Gante como reemplazo de López, alimentadas por la periodista Paula Varela en Intrusos (América TV): “Lo que está previsto es que L-Gante va a ingresar en lugar de Maxi. Va a estar algunas emisiones, no sé si Maxi va a regresar o no porque no él está muy contento con el programa”, había informado. Sin embargo, finalmente la producción de Telefe optó por Yanina, descartando la participación del cantante en esta instancia.

No es la primera vez que MasterChef Celebrity recurre a reemplazos temporales. El propio López ya fue sustituido anteriormente por Marley, aunque en esa ocasión el conductor solo participó de manera puntual. En esta oportunidad, la expectativa se centra en la performance de Latorre y en el regreso de López tras su viaje familiar.

La participación de Yanina genera expectativa tanto por su debut en el formato como por la dinámica que se establecerá con el resto de los participantes y la conductora. El regreso de Maxi López está previsto para inicios de enero, cuando retome su lugar en el certamen tras el nacimiento de su hijo.

Temas Relacionados

Yanina LatorreMasterChef CelebrityMaxi LópezWanda NaraTelefe

Últimas Noticias

La divertida anécdota de Guillermo Francella sobre su encuentro con Woody Allen en Nueva York: “No me llega el agua al tanque”

El actor visitó el programa español El Hormiguero y relató una historia que generó risas. El problema idiomático que enfrentó en su encuentro con el director de Annie Hall

La divertida anécdota de Guillermo

La ovación a Nelson Castro tras dirigir a la Orquesta Sinfónica Juvenil en Chascomús: “Hay un trabajo de inclusión y de calidad”

El evento reunió a jóvenes talentos y figuras destacadas como parte del compromiso de la Fundación SOIJAr con la inclusión y la calidad musical en Argentina

La ovación a Nelson Castro

Maxi López contra Mauro Icardi: “Se merece un golpe; con Wanda metieron a los chicos para hacerme daño”

El exfutbolista estuvo como invitado en SQP. Recordó los años sin poder ver a sus hijos y tuvo duras declaraciones contra el jugador y su expareja

Maxi López contra Mauro Icardi:

El video de Rocío Marengo tras su internación en la etapa final de su embarazo: “Bebito, te esperamos con mucho amor”

La animadora relató su experiencia en el sanatorio y el apoyo recibido de familiares y amigos. La visita de los famosos

El video de Rocío Marengo

El divertido viral al que reaccionó Bizarrap: “Tenés una mamá joven y no te pone Plim Plim”

Un video en TikTok de una tierna bebé se volvió tendencia. La reacción del productor argentino. La palabra de Guillermo Pino, creador del popular payaso que es un suceso en el mundo

El divertido viral al que
DEPORTES
Argentina aplastó 105-49 a Cuba

Argentina aplastó 105-49 a Cuba y dio otro paso para llegar al Mundial de básquet 2027

El especial regalo que recibió Colapinto en el Gran Premio de Qatar de F1: “Fue una aventura de dos días”

El inesperado dardo de Hulk contra Sampaoli que expuso la crisis que sufre el Atlético Mineiro

Fue número 2 del mundo, volvió a jugar al tenis con 41 años y sorprendió con su triunfo

“¿No me van a preguntar por el arbitraje?”: la ironía de Insua antes de dejar la conferencia tras la caída de Barracas ante Gimnasia

TELESHOW
La divertida anécdota de Guillermo

La divertida anécdota de Guillermo Francella sobre su encuentro con Woody Allen en Nueva York: “No me llega el agua al tanque”

La ovación a Nelson Castro tras dirigir a la Orquesta Sinfónica Juvenil en Chascomús: “Hay un trabajo de inclusión y de calidad”

Maxi López contra Mauro Icardi: “Se merece un golpe; con Wanda metieron a los chicos para hacerme daño”

El video de Rocío Marengo tras su internación en la etapa final de su embarazo: “Bebito, te esperamos con mucho amor”

El divertido viral al que reaccionó Bizarrap: “Tenés una mamá joven y no te pone Plim Plim”

INFOBAE AMÉRICA

La CIDH advirtió sobre el

La CIDH advirtió sobre el deterioro institucional y la criminalización de la disidencia en Guatemala

Donald Trump invitó a Netanyahu a la Casa Blanca para discutir la expansión de los acuerdos de paz

El régimen de Cuba admitió la muerte de 33 personas por la plaga de chikunguña y dengue que afecta a la isla

La Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Bielorrusia por su “ataque híbrido” contra Lituania

El presidente de Portugal fue hospitalizado en Oporto tras sentirse “indispuesto”