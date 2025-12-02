Yanina Latorre anunció su pase a la pantalla de Telefe: “Tengo pánico”

Con el exfutbolista en el estudio en su programa, la conductora anunció que ocupará su lugar en el reality de Telefe durante su viaje a Suiza (Video: SQP/ América)

Yanina Latorre se incorporará a MasterChef Celebrity (Telefe) como reemplazo temporal de Maxi López, quien dejará el certamen para viajar a Suiza y acompañar a su esposa, Daniela Christiansson, en el nacimiento de su hijo. El anuncio se realizó este lunes durante la emisión de Sálvese Quien Pueda (SQP) por América TV, donde la propia Latorre y López confirmaron la noticia y compartieron detalles sobre la decisión y el proceso de selección.

La participación del exfutbolista en el reality show culinario de Telefe se interrumpirá por un compromiso familiar. Según explicó el exfutbolista en diálogo con Yanina Latorre en SQP (América TV), su viaje a Suiza está programado para el 5 de diciembre, con regreso estimado para el 5 de enero, fechas que coinciden con el nacimiento de su hijo Lando junto a su esposa.

El proceso para definir quién ocuparía el lugar de López en el reality culinario se resolvió rápidamente. Durante la entrevista en SQP (América TV), Yanina consultó al exfutbolista sobre el origen de la propuesta que le realizaron: “¿Quién fue el de la decisión? ¿Wanda, vos o el canal?”, preguntó. López respondió: “A mí me pusieron el nombre y dije que sí”, en referencia a la propuesta de la producción de Telefe. La “angelita”, por su parte, aceptó el desafío sin dudarlo: “Voy a reemplazar al señor Maxi López en MasterChef. Prometí cuidarle el lugar”, afirmó en el programa.

“Voy a reemplazar al señor Maxi López en MasterChef. Prometí cuidarle el lugar”, anunció Yanina Latorre junto al exfutbolista en el estudio de su programa (Instagram, SQP)

La incorporación de Latorre al certamen generó revuelo entre los panelistas y la audiencia. La conductora expresó su entusiasmo, pero también reconoció sus temores ante la exigencia del formato: “Sé cocinar, pero tengo pánico. ¿Es muy difícil?”, confesó en SQP (América TV). Yanina explicó que suele preparar la comida para sus hijos en casa, aunque admitió que el ritmo y la presión del programa la ponen nerviosa: “Ahora tengo presión con el tema del tiempo, la presentación. Dije que sí porque pensé que Maxi no quería volver, pero ahora veo que sí quiere y tengo que cuidarle el lugar”, agregó.

La llegada de Latorre a MasterChef Celebrity suma un elemento adicional de interés debido a su relación con Wanda Nara, conductora del ciclo. El vínculo entre ambas es tenso, como reconoció la propia Latorre: “Supongo que Wanda tuvo que aprobar mi incorporación... ¿Está contenta con que vaya al piso? Porque me tiene bloqueada en Instagram...”, comentó en SQP (América TV). Maxi confirmó que su exesposa aprobó el reemplazo, aunque la relación entre las dos figuras permanece distante.

Maxi López es una de las revelaciones de MasterChef Celebrity. Allí recibió la visita de sus hijos en un programa especial que tuvo el reality (Telefe/ Adrián Díaz)

Previo a la confirmación de Latorre, circularon versiones sobre la posible incorporación de L-Gante como reemplazo de López, alimentadas por la periodista Paula Varela en Intrusos (América TV): “Lo que está previsto es que L-Gante va a ingresar en lugar de Maxi. Va a estar algunas emisiones, no sé si Maxi va a regresar o no porque no él está muy contento con el programa”, había informado. Sin embargo, finalmente la producción de Telefe optó por Yanina, descartando la participación del cantante en esta instancia.

No es la primera vez que MasterChef Celebrity recurre a reemplazos temporales. El propio López ya fue sustituido anteriormente por Marley, aunque en esa ocasión el conductor solo participó de manera puntual. En esta oportunidad, la expectativa se centra en la performance de Latorre y en el regreso de López tras su viaje familiar.

La participación de Yanina genera expectativa tanto por su debut en el formato como por la dinámica que se establecerá con el resto de los participantes y la conductora. El regreso de Maxi López está previsto para inicios de enero, cuando retome su lugar en el certamen tras el nacimiento de su hijo.