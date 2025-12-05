Maxi López partió rumbo a Suiza para reencontrarse con Daniela Christiansson previo a la llegada de su segundo hijo

Maxi López volvió a Europa por el nacimiento de su hijo y habló de su futuro en Masterchef (Video: Intrusos- América TV)

El viernes por la tarde, en medio de la vorágine mediática y su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), Maxi López fue interceptado en Ezeiza por las cámaras de Intrusos (América TV) mientras realizaba el check-in para embarcarse rumbo a Suiza. Allí lo esperan Daniela Christiansson, quien atraviesa las últimas semanas de su segundo embarazo, y su hija Elle, la primera que tuvo junto a la modelo. El exfutbolista, distendido y sonriente, aceptó dialogar en vivo sobre los nuevos capítulos de su vida profesional, su presente familiar y la transformación de su vínculo con Wanda Nara.

Respecto al reencuentro familiar y la espera del nacimiento, Maxi admitió: “Sí, ya estaba extrañando demasiado. Estiré todo lo que pude, así que ahora me toca estar un poquitito allá y prepararnos para lo que va a ser la llegada del bebé”. Consultado sobre la fecha, fue preciso: “Tiene fecha programada para el 19, 20; así que en principio para esas fechas”. Y resumió la ansiedad de conocer a su nuevo hijo varón: “Claro, quería llegar antes de que salga”.

El tiempo que estuvo al aire de la pantalla de Telefe se convirtió en una de las figuras más queridas del programa y la relación que forjo con sus compañeros también lo ayudó a superar la distancia: “Me llevo un grupo humano increíble, toda la gente que trabaja detrás de cámara, los productores, la gente que está ahí con nosotros día a día, impresionante. Me llevo un grupo de amigos que la verdad en las últimas semanas estuvimos siempre juntos y la verdad que una experiencia nueva, porque era algo que era bastante nuevo para mí, todo nuevo en realidad, y me divertí, la pasé bien, disfruté, me emocioné. Así que nada, me gustó”.

Consultado acerca de que fue lo que cambió para que se muestre tan simpático en la pantalla chica, dijo: “Me relajé… Me relajé y empecé a aprender cosas nuevas, diferentes, que por ahí en otro momento no las evaluaba y ahora la tomo con naturalidad. O sea, mi personaje es ser yo mismo. Porque la verdad soy auténtico y es lo que estoy mostrando de mí. Y nada, la paso bien, me divierto. Trato de disfrutar cada momento”.

Maxi había viajado a Suiza en octubre y estuvo una semana junto a su esposa (Instagram)

Tal es el carisma que demostró en las emisiones del programa que tiene varias oportunidades laborales frente a él: "La verdad que tengo varias propuestas que me voy ahora en diciembre y voy a analizar. Alguna que otra ya concreté, que todavía no estoy autorizado a decirlo, pero hay alguna… Son proyectos que me entusiasman… Estoy charlando dos propuestas en Argentina y una en el exterior para el tema del mundial. Siempre me gustó estar sentado en el sofá mirando los partidos tranquilos. Y esta vez, por ahí, voy a trabajar”.

“Es algo que después de más de 20 años en esta avenida argentina me entusiasmó el poder compartir un montón de momentos con mis hijos. La verdad que me llenó el corazón, así que es algo que voy a evaluar, porque como dije en otras entrevistas, tener a todos mis hijos juntos me llena el alma, así que voy por esa”, dijo acerca de la posibilidad de instalarse con sus cinco hijos y su esposa en Argentina.

Cuando el tema pasó a la convivencia con Wanda y el trabajar codo a codo, reconoció el trabajo que implicó recomponer la relación por el bien de la familia: “Bueno, hubo un proceso largo. Pasamos por muchos momentos, maduramos, dejamos atrás todas las diferencias y era algo que yo ya estaba buscando hace mucho tiempo, hace años, que buscaba la tranquilidad para darle estabilidad a los chicos. Entonces, nos costó mucho”.

Acerca de Icardi y la dinámica familiar, sostuvo: “Por ahí ella se dio cuenta de algunas cosas cuando hay momentos en la vida que son fuertes, que te pueden golpear y que te marcan y uno es como que se resetea y empezás a mirarte a tu alrededor. Y bueno, en ese momento que fue fuerte para ella, charlamos y me dijo. Sí, la salud o mismo el problema que iba a encarar ella de nuevo. Dijo: Yo necesito que tengamos buena relación, que estemos más cerca, que trabajemos para los chicos y yo bien venga, porque era lo que quería hacer en ese tiempo”.

Maxi López habló del rol de Mauro Icardi en su mala relación con Wanda Nara (Video: Intrusos- América TV)

Ante la pregunta sobre el vínculo entre sus hijos y Mauro Icardi, el exdelantero del Barcelona se refirió al pasado compartido: “Yo viví muchas cosas y yo sé muchas cosas que no quiero contar por qué no quiero volver atrás. Quizás algún día, si Wanda decide y lo habla, es una decisión de ella… Puede haber hecho un montón de cosas, pero hay un motivo del porqué hacía eso. Y eso no lo saben nadie de los medios, no lo sabe… Lo sé yo, lo sabe ella y nadie más. Todo pasaba por algo. Entonces, no voy a ponerme a especificar si yo estoy con las hijas de él, si él está con los hijos míos. Me parece que hay que tener un ámbito de tranquilidad para que los chicos estén relajados y estén bien, porque al final, para mí, puedo hablar por mí, para mí los chicos son lo más importante. Está bueno que sea así”.

Icardi y Nara se encuentran en medio de una batalla legal que tiene a las dos niñas que tienen en común en el centro de al escena, en este contexto, los tres varones, quienes se criaron con el delantero del Galatasaray, no lo volvieron a ver, sin embargo, López aseguró que para él no sería un problema si los chicos quieren tener una relación con el que fue su padrastro por 12 años: “Yo no tengo ningún problema. Mis hijos son grandes. Yo no le voy a decir a quién querer, a quién no querer. Y si ellos tienen algún tipo de vínculo con él o con cualquier otro, imaginate. Esas cosas no las prohíbo, yo los indico o los acompaño en la vida en otras cosas, pero ahí es una decisión de los chicos”.

El último punto que trataron fue su paso por el reality de cocina y su respuesta dejó más dudas que certezas ya que dio a entender que se despediría de las cocinas más famosas: “Va a salir en algunos días el programa y se van a enterar todos, porque si yo les cuento ahora me va a llamar Levrino y Daniela y me van a comer vivo”.